हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोनम कपूर ने डिलीवरी से पहले कराया फोटोशूट, ब्लैक ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प

सोनम कपूर ने डिलीवरी से पहले कराया फोटोशूट, ब्लैक ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प

Baby Bump: सोनम कपूर ने हाल ही में अपनी बेबी बंप वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. उनकी ये तस्वीरें पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. फैंस ने उनके ग्रेस की जमकर तारीफ की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Jan 2026 02:19 PM (IST)
Baby Bump: सोनम कपूर ने हाल ही में अपनी बेबी बंप वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. उनकी ये तस्वीरें पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. फैंस ने उनके ग्रेस की जमकर तारीफ की.

जब बात स्टाइल और कॉन्फिडेंस की आती है तो सोनम कपूर हमेशा सुर्खियों में आ जाती हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने अपने बेबी बंप को बेहद खूबसूरत अंदाज में फ्लॉन्ट किया. उनकी तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई और फैंस बिना रुके उनकी तारीफ करते नजर आए.

सोनम कपूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार वजह है उनका बेहद खूबसूरत बेबी बंप फोटोशूट.
सोनम कपूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार वजह है उनका बेहद खूबसूरत बेबी बंप फोटोशूट.
हाल ही में सोनम ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी फोटो शेयर कीं जो पोस्ट होते ही वायरल हो गईं.
हाल ही में सोनम ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी फोटो शेयर कीं जो पोस्ट होते ही वायरल हो गईं.
Published at : 31 Jan 2026 02:18 PM (IST)
Sonam Kapoor Bollywood Sonam Kapoor Pregnancy

