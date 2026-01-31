एक्सप्लोरर
सोनम कपूर ने डिलीवरी से पहले कराया फोटोशूट, ब्लैक ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प
Baby Bump: सोनम कपूर ने हाल ही में अपनी बेबी बंप वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. उनकी ये तस्वीरें पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. फैंस ने उनके ग्रेस की जमकर तारीफ की.
जब बात स्टाइल और कॉन्फिडेंस की आती है तो सोनम कपूर हमेशा सुर्खियों में आ जाती हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने अपने बेबी बंप को बेहद खूबसूरत अंदाज में फ्लॉन्ट किया. उनकी तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई और फैंस बिना रुके उनकी तारीफ करते नजर आए.
1/11
2/11
Published at : 31 Jan 2026 02:18 PM (IST)
बॉलीवुड
11 Photos
सोनम कपूर ने डिलीवरी से पहले कराया फोटोशूट, ब्लैक ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प
बॉलीवुड
9 Photos
प्रीति जिंटा की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तहलका, ओटीटी पर यहां हैं अवेलेबल
बॉलीवुड
9 Photos
बॉस लेडी लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं हुमा कुरैशी, पैंट-सूट में दिखा स्टाइलिश अंदाज
बॉलीवुड
7 Photos
बर्थडे स्पेशल: फिल्मों से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती हैं प्रीति जिंटा, जानिए उनकी नेटवर्थ
बॉलीवुड
12 Photos
'जो सच्चा और खुशी भरा लगे..' अक्षय कुमार ने 10 साल तक छोटे पर्दे से क्यों बनाई थी दूरी, खुद बताई वजह
बॉलीवुड
7 Photos
सना सईद ने थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी पर पति संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, फैंस बोले- 'कुछ कुछ होता है'
बॉलीवुड
10 Photos
‘लगे रहो मुन्ना भाई’ से लेकर ‘गांधी’ तक, बापू के सिद्धांतों को नए अंदाज में दिखाती हैं ये फिल्में
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी
राजस्थान
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
क्रिकेट
पैट कमिंस पूरे टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया फाइनल 15 सदस्यीय टीम का एलान
बॉलीवुड
'हैप्पी बॉर्डर टू मी...', सनी देओल ने चॉकलेट केक काटकर मनाया 'बॉर्डर 2' की सक्सेस का जश्न
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion