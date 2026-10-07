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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आप पूरी दुनिया के सामने...' जया बच्चन पर भड़कीं कंगना रनौत, Video शेयर कर ली चुटकी

'आप पूरी दुनिया के सामने...' जया बच्चन पर भड़कीं कंगना रनौत, Video शेयर कर ली चुटकी

भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सपा सांसद एवं एक्ट्रेस जया बच्चन का एक वीडियो शेयर करते हुए उन पर तंज कसा है. सोशल मीडिया पर कंगना, जया की चुटकी लेती हुई नजर आईं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 07 Oct 2026 02:44 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी की सांसद और बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा जया बच्चन ने मंगलवार को इंडिया ब्लॉक के उस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया जो दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ हुआ. हालांकि विरोध प्रदर्श के दौरान जब मीडिया ने एक्ट्रेस से बात की तो एक्ट्रेस रिपोर्टर पर भड़क गईं. इस मामले पर भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जया बच्चन की चुटकी लेते हुए उन पर तंज कसा है.

कंगना रनौत ने कसा जया बच्चन पर तंज

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कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जया बच्चन का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने एक्ट्रेस से बात करने की कोशिश की थी, हालांकि एक्ट्रेस ने गुस्से में माइक को धक्का दे दिया. जब रिपोर्टर ने कहा आप तो बता दीजिए तो जया बच्चन ने गुस्से में कहा, 'नहीं बताऊंगी.'

जया बच्चन के इस वीडियो को शेयर करते हुए कंगना रनौत ने लिखा, 'जब आप अपनी बात रखने के लिए पूरी दुनिया के सामने धरने पर बैठते हैं और उसी वक्त आपसे पूछा जाता है कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं, तो जया बच्चन जी का जवाब होता है- नहीं बताऊंगी.' इसके आगे कंगना ने दो हंसने वाली इमोजी भी बनाई.

आप पूरी दुनिया के सामने...' जया बच्चन पर भड़कीं कंगना रनौत, Video शेयर कर ली चुटकी

पहले भी जया पर भड़क चुकीं हैं कंगना

बता दें कि जया बच्चन का पैपराजी और मीडिया के साथ रिश्ता अच्छा नहीं माना जाता है. एक्ट्रेस कई मौकों पर मीडिया और पैपराजी पर भड़कती हुई नजर आई हैं. ये पहला मौका नहीं है जब कंगना ने जया की इस तरह की हरकतों के लिए उन पर निशाना साधा हो. इससे पहले साल 2025 में जब नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक शख्स जया के साथ सेल्फी ले रहा था तो एक्ट्रेस ने मना करते हुए उसे धक्का दे दिया था. तब इस घटना की निंदा करते हुए कंगना ने इसे शर्मनाक बताया था. वहीं जया बच्चन को बिगड़ी हुईं और प्रिविलेज्ड महिला कहा था.

2020 में आमने-सामने हो गई थीं दोनों एक्ट्रेस

इसके अलावा साल 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी दोनों का विवाद हुआ था. कंगना ने इंडस्ट्री को 'गटर' कहते हुए भाई-भतीजावाद और ड्रग्स को लेकर बात की थी. इसके बाद जया ने कंगना का नाम लिए बिना कहा था कि जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut
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