20 साल बाद इतनी बदल गईं 'गरम मसाला' की एक्ट्रेस, संजय दत्त संग शेयर करेंगी स्क्रीन, वीडियो वायरल
'गरम मसाला' फेम नीतू चंद्रा का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. व्हाइट साड़ी में उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. जल्द ही वो संजय दत्त के साथ फिल्म 'आखिरी सवाल' में नजर आएंगी.
करीब 20 साल पहले फिल्म 'गरम मसाला' से लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस नीतू चंद्रा एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में उनका एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनका बदला हुआ लुक देखकर फैंस हैरान रह गए. वीडियो में नीतू पहले से ज्यादा ग्लैमरस और फिट नजर आ रही हैं. फैंस उनकी खूबसूरती और स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
संजय दत्त की फिल्म के आयेंगी नजर
वायरल वीडियो में नीतू व्हाइट साड़ी के बहुत खूबसूरत लग रही है. साथ ही उन्होंने अपने बालों को जुड़ा बनाया है, जिससे उनकी खूबसूरती और निखर कर सामने आ रही है. वहीं वीडियो में वो संजय दत्त को गले लगाते दिखी, साथ ही कई स्टार्स से बातचीत भी की. फैंस उनके इस लुक को बहुत पसंद कर रहे है. साथ ही उनकी पुरानी फिल्म को याद कर रहे है. नीतू जल्द ही संजय दत्त के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. दोनों की फिल्म 'आखिरी सवाल' जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच अच्छा खासा बज बना हुआ है. फैंस अब इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
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नीतू का करियर
बता दें कि गरम मसाला साल 2005 में रिलीज हुई एक कॉमेडी फिल्म थी, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था. इसमें अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, परेश रावल, रिमी सेन, राजपाल यादव और नीतू चंद्रा जैसे कई कलाकार नजर आए थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और इसकी कॉमिक टाइमिंग को काफी पसंद किया गया था. नीतू चंद्रा ने इसके बाद कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 'ट्रैफिक सिग्नल', 'ओए लकी! लकी ओए!', 'नो प्रॉब्लम' और तमिल-तेलुगु सिनेमा की कई फिल्में शामिल हैं.
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Source: IOCL