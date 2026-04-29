'मुंज्या' से लेकर 'पहेली' तक, भारतीय लोक कथाओं को बखूबी पिरोती हैं ये 5 फिल्में

बॉलीवुड में भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित फिल्मों का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है और दर्शक भी इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं. रहस्य, लोकविश्वास और पारंपरिक कहानियों से सजी ये फिल्में स्क्रीन पर एक अलग ही दुनिया रचती हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में, जिनकी कहानियां भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित हैं.

'पहेली'

शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की फिल्म 'पहेली' को काफी पसंद किया गया था. ये फिल्म राजस्थानी लोक कथा पर बेस्ड है. फिल्म की कहानी एक भूत के इर्द-गिर्द घूमती है. इस भूत को एक महिला (रानी मुखर्जी) से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो महिला के पति (शाहरुख खान) का भेष धारण कर उसके साथ रहता है. 2005 में आई इस फिल्म के डायरेक्टर अमोल पालेकर हैं. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की इस फिल्म पर बन रही है वेब सीरीज, करण जौहर ने रिलीज को लेकर किया बड़ा खुलासा

'बुलबुल'

तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी की फिल्म 'बुलबुल' साल 2020 में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और इसे कहानी लोगों को बहुत पसंद आई. ये फिल्म भी लोक कथाओं पर आधारित है, जो समाज को आइना दिखाती है. इसकी कहानी का प्‍लॉट 19वीं सदी का बंगाल है. इसमें देवी-देवताओं की मान्यताओं को दिखाया गया है. अनविता दत्त इस फिल्म की निर्देशक तो अनुष्का शर्मा को-प्रोड्यूसर हैं.

'तुम्बाड'

जब 2018 में सोहम शाह की फिल्म 'तुम्बाड' सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो यह बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई. हालांकि, यह फिल्म जब OTT पर आई तो इसकी कहानी लोगों को खूब पसंद आई. पिछले साल 'तुम्बाड' को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. इस फिल्म में एक ऐसे गांव की कहानी दिखाई गई है, जो अपने लालच की वजह से हस्तर (सोने के देवता) की पूजा करते हैं. इसका परिणाम पूरे गावं को भुगतना पड़ा था. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

'कांतारा'

ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा' भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. फिल्म की कहानी मानव और प्रकृति के बीच संघर्ष पर आधारित है. इसमें जंगल, गांववालों और वन अधिकारियों के बीच टकराव को बारीकी से दिखाया गया है. फिल्म में कंबाला और भूत कोला जैसी पारंपरिक लोक कलाओं को भी बेहद प्रभावशाली तरीके से पेश किया गया है, जिससे स्थानीय संस्कृति जीवंत हो उठती है. कहानी में कुछ घटनाओं के कारण जंगल के देवता नाराज हो जाते हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में अशांति और तनाव फैल जाता है. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है.

ये भी पढ़ें:- 'मुंज्या' में श्रद्धा कपूर निभाने वाली थीं लेस्बियन का रोल, फिर इस वजह से बदली फिल्म की कहानी

'मुंज्या'

अभय वर्मा और शरवरी की फिल्म 'मुंज्या' साल 2024 में दर्शकों के बीच आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी यह सपरहिट साबित हुई. इस फिल्म की कहानी एक शरारती और खतरनाक आत्मा मुंज्या के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए जीवित लोगों को परेशान करता है. एक युवक उसके चंगुल में फंस जाता है, जिसके बाद डर और कॉमेडी से भरी घटनाएं शुरू होती हैं. इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टाप पर देख सकते हैं.