हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुंज्या' से लेकर 'पहेली' तक, भारतीय लोक कथाओं को बखूबी पिरोती हैं ये 5 फिल्में

'मुंज्या' से लेकर 'पहेली' तक, भारतीय लोक कथाओं को बखूबी पिरोती हैं ये 5 फिल्में

बॉलीवुड में अब तक भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित कई फिल्में बन चुकी हैं, जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार भी मिला. आइए ऐसी 5 फिल्मों के बारे में जानते हैं, जिनकी कहानी भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Apr 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित फिल्मों का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है और दर्शक भी इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं. रहस्य, लोकविश्वास और पारंपरिक कहानियों से सजी ये फिल्में स्क्रीन पर एक अलग ही दुनिया रचती हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में, जिनकी कहानियां भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित हैं.

'पहेली'
शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की फिल्म 'पहेली' को काफी पसंद किया गया था. ये फिल्म राजस्थानी लोक कथा पर बेस्ड है. फिल्म की कहानी एक भूत के इर्द-गिर्द घूमती है. इस भूत को एक महिला (रानी मुखर्जी) से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो महिला के पति (शाहरुख खान) का भेष धारण कर उसके साथ रहता है. 2005 में आई इस फिल्म के डायरेक्टर अमोल पालेकर हैं. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

मुंज्या' से लेकर 'पहेली' तक, भारतीय लोक कथाओं को बखूबी पिरोती हैं ये 5 फिल्में

ये भी पढ़ें:- शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की इस फिल्म पर बन रही है वेब सीरीज, करण जौहर ने रिलीज को लेकर किया बड़ा खुलासा

'बुलबुल'
तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी की फिल्म 'बुलबुल' साल 2020 में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और इसे कहानी लोगों को बहुत पसंद आई. ये फिल्म भी लोक कथाओं पर आधारित है, जो समाज को आइना दिखाती है. इसकी कहानी का प्‍लॉट 19वीं सदी का बंगाल है. इसमें देवी-देवताओं की मान्यताओं को दिखाया गया है. अनविता दत्त इस फिल्म की निर्देशक तो अनुष्का शर्मा को-प्रोड्यूसर हैं. 

मुंज्या' से लेकर 'पहेली' तक, भारतीय लोक कथाओं को बखूबी पिरोती हैं ये 5 फिल्में

'तुम्बाड'
जब 2018 में सोहम शाह की फिल्म 'तुम्बाड' सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो यह बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई. हालांकि, यह फिल्म जब OTT पर आई तो इसकी कहानी लोगों को खूब पसंद आई. पिछले साल 'तुम्बाड' को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. इस फिल्म में एक ऐसे गांव की कहानी दिखाई गई है, जो अपने लालच की वजह से हस्तर (सोने के देवता) की पूजा करते हैं. इसका परिणाम पूरे गावं को भुगतना पड़ा था. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

मुंज्या' से लेकर 'पहेली' तक, भारतीय लोक कथाओं को बखूबी पिरोती हैं ये 5 फिल्में

'कांतारा'
ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा' भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. फिल्म की कहानी मानव और प्रकृति के बीच संघर्ष पर आधारित है. इसमें जंगल, गांववालों और वन अधिकारियों के बीच टकराव को बारीकी से दिखाया गया है. फिल्म में कंबाला और भूत कोला जैसी पारंपरिक लोक कलाओं को भी बेहद प्रभावशाली तरीके से पेश किया गया है, जिससे स्थानीय संस्कृति जीवंत हो उठती है. कहानी में कुछ घटनाओं के कारण जंगल के देवता नाराज हो जाते हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में अशांति और तनाव फैल जाता है. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है. 

मुंज्या' से लेकर 'पहेली' तक, भारतीय लोक कथाओं को बखूबी पिरोती हैं ये 5 फिल्में

ये भी पढ़ें:- 'मुंज्या' में श्रद्धा कपूर निभाने वाली थीं लेस्बियन का रोल, फिर इस वजह से बदली फिल्म की कहानी

'मुंज्या'
अभय वर्मा और शरवरी की फिल्म 'मुंज्या' साल 2024 में दर्शकों के बीच आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी यह सपरहिट साबित हुई. इस फिल्म की कहानी एक शरारती और खतरनाक आत्मा मुंज्या के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए जीवित लोगों को परेशान करता है. एक युवक उसके चंगुल में फंस जाता है, जिसके बाद डर और कॉमेडी से भरी घटनाएं शुरू होती हैं. इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टाप पर देख सकते हैं.

मुंज्या' से लेकर 'पहेली' तक, भारतीय लोक कथाओं को बखूबी पिरोती हैं ये 5 फिल्में

और पढ़ें
Published at : 29 Apr 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Bulbul Paheli KANTARA Munjya Tumbbad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मुंज्या' से लेकर 'पहेली' तक, भारतीय लोक कथाओं को बखूबी पिरोती हैं ये 5 फिल्में
'मुंज्या' से लेकर 'पहेली' तक, भारतीय लोक कथाओं को बखूबी पिरोती हैं ये 5 फिल्में
बॉलीवुड
'हमजा जब आपकी फोटो ले...', रणवीर सिंह ने क्लिक की अर्जुन कपूर की पिक, शेयर कर जीता दिल
'हमजा जब आपकी फोटो ले...', रणवीर सिंह ने क्लिक की अर्जुन कपूर की पिक, शेयर कर जीता दिल
बॉलीवुड
प्रियंका-आलिया-कैटरीना की जगह नई कास्ट? 'जी ले जरा' पर फरहान अख्तर ने किया रिएक्ट
प्रियंका-आलिया-कैटरीना की जगह नई कास्ट? 'जी ले जरा' पर फरहान अख्तर ने किया रिएक्ट
बॉलीवुड
इंडस्ट्री में 20 साल पूरे होने पर कंगना रनौत ने शेयर किया पहला पोर्टफोलियो, यहीं से मिला 'गैंगस्टर' का मौका
इंडस्ट्री में 20 साल पूरे होने पर कंगना रनौत ने शेयर किया पहला पोर्टफोलियो, यहीं से मिला 'गैंगस्टर' का मौका
Advertisement

वीडियोज

Bengal Elections Phase 2 Voting: कोलकाता में शुभेंदु के घेराव पर का बड़ा खुलासा | Suvendu Adhikari
UP Ganga Expressway Inauguration: 'विकसित भारत की हस्तरेखाएं हैं एक्सप्रेसवे'-PM Modi
Bengal Election Phase 2 Voting: 'मर जाएंगे पर हटेंगे नहीं!', फाइनल राउंड में ममता बनर्जी!
Bengal Elections Phase 2 Voting: Bhawanipur में Suvendu का 'हनुमान' अवतार!, 142 सीटों पर मतदान!
Phase 2 Voting in Bengal:क्या बचेगा Mamta का गढ़? 142 सीटों पर Voting! | TMC Vs BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
London News: लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में दंगे और मार-काट जारी रहे...?, अखिलेश यादव की इस बात पर भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर
यूपी में दंगे और मार-काट जारी रहे...?, अखिलेश यादव की इस बात पर भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर
न्यूज़
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
इंडिया
Explained: एग्जिट पोल आने से पहले जान लें नतीजों का ट्रेंड! 2021 में बंगाल-तमिलनाडु समेत कहां चूके थे अंदाजे और कहां बैठे सटीक?
एग्जिट पोल आने से पहले जान लें ट्रेंड! 2021 में बंगाल-तमिलनाडु समेत कहां चूके थे अंदाजे?
आईपीएल 2026
आज होगी रोहित शर्मा की वापसी? मुंबई और हैदराबाद के मैच से पहले क्या है ताजा अपडेट
आज होगी रोहित शर्मा की वापसी? मुंबई और हैदराबाद के मैच से पहले क्या है ताजा अपडेट
टेलीविजन
कौन है 'खतरों के खिलाड़ी 15' का सबसे अमीर कंटेस्टेंट? गौरव और हिना भी रईसी में पड़े फीके
कौन है 'खतरों के खिलाड़ी 15' का सबसे अमीर कंटेस्टेंट? गौरव और हिना भी रईसी में पड़े फीके
बिजनेस
RBI ने दी खुशखबरी, बिल भरने की टेंशन खत्म, क्रेडिट कार्ड पर आया नया नियम, अब नहीं लगेगा जुर्माना!
RBI ने दी खुशखबरी, बिल भरने की टेंशन खत्म, क्रेडिट कार्ड पर आया नया नियम, अब नहीं लगेगा जुर्माना!
जनरल नॉलेज
कितना ताकतवर है OPEC, जिससे बाहर होने का यूएई ने किया ऐलान, क्या करता है यह संगठन?
कितना ताकतवर है OPEC, जिससे बाहर होने का यूएई ने किया ऐलान, क्या करता है यह संगठन?
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget