शाहरुख खान और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म कभी अलविदा ना कहना ने 20 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. अब ये फिल्म ओटीटी पर वापसी के लिए बिल्कुल तैयार है. दरअसल, हाल ही में फिल्ममेकर करण जौहर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वो अपनी 2006 में रिलीज हुई फिल्म कभी अलविदा ना कहना का रीमेक वेब सीरीज के तौर पर बना रहे हैं.

ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसमें शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के अलावा प्रीति जिंटा और अभिषेक बच्चन के साथ-साथ अमिताभ बच्चन भी अहम भूमिका में नजर आए थे. अब इस फिल्म की कहानी को करण जौहर वेब सीरीज के तौर पर बना रहे हैं. करण जौहर ने बताया कि अब ओटीटी की दुनिया में इस तरह की कहानी को देखने के लिए बेहतर दर्शक मौजूद हैं.

ऐसी थी फिल्म की कहानी

मालूम हो जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, इसके गाने को काफी पसंद किया गया था. बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया था. लेकिन, कुछ लोगों ने फिल्म की कहानी को लेकर काफी बवाल खड़ा किया था. आपको बता दें कभी अलविदा ना कहना फिल्म में ऐसे दो मैरिड कपल की कहानी को दिखाया गया था जो अपने पार्टनर से खुश नहीं थे और एक-दूसरे में उन्हें वो प्यार नहीं मिल पा रहा था, जिसकी उन्हें चाहत थी.





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इस फिल्म की कहानी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया गया था. ऐसे में उस वक्त में करण जौहर को काफी कुछ सुनना पड़ा था. लोगों ने उन पर आरोप लगाया था कि वो धोखा और बेवफाई को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं. अब करण जौहर ने सीरीज को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि ये तो कंफर्म है कि हम इसे प्रोड्यूस करेंगे. ये लंबे शो फॉर्म के तौर पर होगा किसी प्लेटफॉर्म पर. इससे ज्यादा डिटेल मैं अभी नहीं बता सकता हूं. करण जौहर ने ये भी कहा कि ये जल्द ही रिलीज होगी.

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