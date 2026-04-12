किशोर कुमार से लेकर मोहम्मद रफी तक, आशा भोसले ने इन सिंगर्स के साथ लगाए सुर

दिग्गज गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में निधन को गया है. उन्होंने न केवल बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि 20 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाकर एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया. आशा भोसले ने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, गुजराती और कई अन्य भाषाओं में भी गाने गाए.

आशा ताई की आवाज की खासियत यह थी कि वो हर गीत में अलग ही जादू बिखेर देती थीं. करीब 80 साल से भी ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने 12,000 से ज्यादा गाने गाए और लगभग हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया.

आशा भोसले और आरडी बर्म की जोड़ी रही हिट

आशा भोसले और आरडी बर्मन (पंचम दा) की जोड़ी भारतीय संगीत इतिहास की सबसे जोड़ियों में से एक है. आशा भोसले और आरडी बर्मन ने साल 1980 में शादी की. आगे चलकर दोनों ने कई बेहतरीन गानों पर साथ काम किया, जिनमें 'पिया तू अब तो आजा', 'दम मारो दम', 'दुनिया में लोगों को', 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को', 'ये लड़का है अल्लाह', 'ओ हसीना जुल्फों वाली', 'आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा' और 'मेरा कुछ सामान' जैसे गाने शामिल हैं. आशा भोसले ने सबसे ज्यादा गाने आरडी बर्मन के साथ ही गाए. इस कपल ने संगीत में पॉप और डिस्को शैली को भी नई पहचान दी.

ओपी नैय्यर ने दिलाई इंडस्ट्री में पहचान

ओपी नैय्यर का नाम भी आशा भोसले के करियर में बेहद महत्वपूर्ण रहा. उनके शुरुआती दिनों में नैय्यर ने ही उन्हें बड़ा मौका दिया. 'आइए मेहरबान', 'ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा' और 'जाइए आप कहां जाएंगे' जैसे गानों ने आशा भोसले को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया. वहीं, सचिन देव बर्मन (एस. डी. बर्मन) के साथ भी आशा भोसले ने कई यादगार गाने गाए, जिनमें 'छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा', 'हाल कैसा है जनाब का' और 'दीवाना मस्ताना हुआ दिल' जैसे गाने शामिल हैं.

नई पीढ़ी के लिए गाए कई गाने

एआर रहमान के साथ भी आशा भोसले ने नई पीढ़ी के लिए कई हिट गाने दिए. 'रंगीला रे', 'तन्हा तन्हा' और 'राधा कैसे ना जले' जैसे गानों में उनकी आवाज ने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. उन्होंने नई धुनों और आधुनिक संगीत के साथ खुद को बखूबी ढाला और युवा दर्शकों के बीच भी अपनी पहचान बनाए रखी.

आशा भोसले ने इन सिंगर्स के साथ भी गाए गाने

आशा भोसले ने किशोर कुमार के साथ 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को', 'अरे यार मेरी तुम भी हो गजब' और 'अरे यार मेरी तुम भी हो गजब' जैसे गाने गए. मोहम्मद रफी के साथ उनकी जोड़ी भी लोगों को खूब पसंद आई. दोनों ने 'ओ हसीना जुल्फों वाली', 'आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा' और 'यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा' जैसे गाने गए. उदित नारायण और आशा भोसले के लोकप्रिय गानों में 'घूंघट की आड़ से दिलबर का' और 'हाय रामा ये क्या हुआ' शामिल हैं.