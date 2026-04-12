6 साल छोटे म्यूजिक डायरेक्टर से प्यार, बेहद फिल्मी है आशा भोसले और आरडी बर्मन की लव स्टोरी

भारतीय संगीत जगत से आई दुखद खबर ने पूरे देश को शोक में डाल दिया है. सुरों की मल्लिका आशा भोसले हमारे बीच नहीं रहीं. आज 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनका निधन सीने में इन्फेक्शन की वजह से हुआ है. आशा भोसले का संगीत करियर ही नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में रही. आइए ऐसे में आशा भोसले की लव स्टोरी जानते हैं.

आशा भोसले ने लता मंगेशकर के सेक्रेटरी से की शादी

आशा भोसले ने 16 साल की उम्र में लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से लव मैरिज की थी. वो आशा ताई से 20 साल बड़े थे. इस रिश्ते को लता मंगेशकर और उनके परिवार ने स्वीकार नहीं किया. आशा भोसले और गणपत राव की शादी ज्यादा नहीं चली. 11 साल बाद दोनों अलग हो गए. गणपत राव से आशा भोसले को तीन बच्चे वर्षा भोसले, हेमंत भोसले और आनंद भोसले हुए. गणपत राव ने आशा भोसले को 2 बच्चों और प्रेग्नेंसी के हालत में घर से निकाल दिया.

'पति का परिवार रूढ़िवादी था'

आशा भोसले ने एक इंटरव्यू में अपनी पहली शादी के बारे में कहा था, 'पति का परिवार रूढ़िवादी था. वह एक सिंगिंग स्टार को स्वीकार नहीं कर सका. जब मैं अपने छोटे बेटे आनंद को जन्म देने वाली थी तो परिवार ने मायके वापस लौट जाने को कहा.'

3 बच्चों की मां के प्यार में पड़े आरडी बर्मन

गणपत राव से अलग होने के बाद आशा भोसले की जिंदगी में फिर से प्यार की बहार आई. एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन और आशा भोसले की मुलाकात हुई. आरडी बर्मन ने ही आशा भोसले के सामने अपने प्यार का इजहार पहले किया था. वह आशा भोसले से 6 साल छोटे थे.

म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन से आशा भोसले ने 1980 में शादी की. आगे चलकर दोनों ने बेहतरीन गानों पर साथ काम किया, जिनमें 'पिया तू अब तो आजा', 'दम मारो दम', 'दुनिया में लोगों को', 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को', 'ये लड़का है अल्लाह', 'ओ हसीना जुल्फों वाली', 'आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा' और 'मेरा कुछ सामान' जैसे गाने शामिल हैं.

जब अंदर से टूट गई थीं आशा भोसले

साल 1994 में आरडी बर्मन के निधन के बाद आशा भोसले अकेली पड़ गई थीं. इसके बाद गायिका की बेटी वर्षा भोसले ने साल 2012 में आत्महत्या कर ली, वहीं 2015 में उनके बेटे हेमंत भोसले का कैंसर के कारण निधन हो गया. दो बच्चों की मौत ने आशा भोसले को भीतर से तोड़ दिया था.