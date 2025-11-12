(Source: Poll of Polls)
Friday Theatre Release: अजय देवगन और अरबाज खान होंगे आमने-सामने, दे दे प्यार दे 2 या काल त्रिघोरी कौन मारेगा बाजी?
Friday Theatre Release: इस शुक्रवार को सिनेमाघरों पर अजय देवगन और अरबाज खान की टक्कर होने वाली है. इनकी फिल्में दे दे प्यार दे 2 और काल त्रिघोरी सिनेमाघरों पर रिलीज होने वाली है.
हर शुक्रवार को सिनेमाघरों पर कई फिल्में रिलीज होती हैं. कई फिल्में अलग-अलग जॉनर की होती हैं. जिनका फैंस को इंतजार रहता है. कुछ बड़े बजट की फिल्में आती हैं तो कुछ छोटे बजट की. इस शुक्रवार को सिनेमाघरों पर दो बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. जिसमें से एक अजय देवगन आर माधवन की दे दे प्यार दे 2 है और दूसरी अरबाज खान की काल त्रिघोरी है. आइए आपको इन दोनों फिल्मों के बारे में बताते हैं.
दे दे प्यार दे 2
अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 की बात करें तो ये 2019 में आई फिल्म की सीक्वल है. इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म में अजय देवगन के साथ आर माधवन, रकुल प्रीत सिंह, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, गौतमी कपूर, इशिता दत्ता अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. ये रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म लोगों को हंसाने के लिए तैयार है. इस फिल्म को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी बज भी है.
बॉक्स ऑफिस पर कर सकती है इतना कलेक्शन
दे दे प्यार दे 2 की बात करें तो ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर सकती है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 7-10 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. अगर वर्ल्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो दे दे प्यार दे 2 वीकेंड पर शानदार कमाई कर लेगी.
काल त्रिघोरी
अरबाज खान की काल त्रिघोरी की बात करें तो ये एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है. जिसमें अरबाज के साथ रितुपर्णा सेनगुप्ता, महेश मांजरेकर, आदित्य श्रीवास्तव, राजेश शर्मा, मुग्धा गोडसे अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म को नितिन वैद्य ने डायरेक्ट किया हुआ है. इस फिल्म को लेकर लोगों में कुछ खास बज नजर नहीं आ रहा है. काल त्रिघोरी कुछ खास कलेक्शन नहीं करने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 1-1.5 करोड़ ही कमा पाएगी.
ये भी पढ़ें: Govinda Net Worth: आलीशान घर, करोड़ों की कारें, किंग साइज लाइफ जीते हैं बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1', जानें- गोविंदा की नेटवर्थ
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL