गोविंदा बीती रात अपने घर पर अचानक बेहोश हो गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल एक्टर ठीक हैं और डॉक्टर्स ने उनके कई टेस्ट किए हैं. वहीं गोविंदा बॉलीवुड के ‘राजा बाबू’ हैं. उन्होंने अपने करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग, जबरदस्त डांस मूव्स और कलरफल फैशन से 90 के दशक को और भी मज़ेदार बना दिया था. हालांकि कई सालों से वे बड़े पर्दे से दूर हैं बावजूद इसके एक्टर की आज भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. इन सबके बीच गोविंदा खूब काफी आलीशान जिंदगी जीते हैं. चलिए यहां आज जानते हैं कि गोविंदा की नेटवर्थ कितनी है और उनकी कहां-कहां प्रॉपर्टी हैं.

गोविंदा करियर

गोविंदा ने 1986 में इल्जाम से अपना करियर शुरू किया था और फिर दुलारा, शोला और शबनम, कुली नंबर 1, अनाड़ी नंबर 1 राजा बाबू, साजन चले ससुराल और हसीना मान जाएगी, हद कर दी आपने, आंखें, हीरो नंबर 1, भागम भाग, बड़े मियां छोटे मियां और पार्टनर जैसी कई मेगा हिट फिल्में दी हैं.

गोविंदा की कितनी नेटवर्थ है?

गुडरिटर्न्स और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा की कुल नेटवर्थ 170 करोड़ रुपये है. वह प्रति फिल्म 6 करोड़ रुपये और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं. यह राजनीति और प्रोडक्शन से उनकी कमाई के अलावा है. बता दें कि गोविंदा 2004 से 2009 के बीच सांसद भी रहे थे.





गोविंदा की कहां-कहां हैं प्रॉपर्टी

गोविंदा ने जहां खूब कमाई की है तो वहीं उन्होंने प्रॉपर्टी में भी अच्छा-खासा इनवेस्टमेंट किया है. उनका सबसे मशहूर ठिकाना मुंबई के जुहू में उनका 16 करोड़ रुपये का बंगला है. वहीं फिल्मीबीट की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर की कई और प्रॉपर्टीज भी हैं जिनसे वे कमाई भी करते हैं.

बता दें कि गोविंदा का रुइया पार्क में एक बंगला है जिससे वे मोटा किराया वसूलते हैं.

उनका मड आइलैंड पर एक घर है जिसे वे अक्सर फिल्मों की शूटिंग के लिए देते हैं.

गोविंदा का कोलकाता में भी एक आलीशान बंगला है.

एक्टर की लखनऊ में 90 हजार स्क्वायर मीटर की एक एग्रीकल्चर लैंड भी है.

गोविंदा रायगढ़ में एक फार्महाउस के भी मालिक हैं.





गोविंदा के पास हैं कई लग्जरी कारें

गोविंदा का महंगी कारों के लिए प्यार किसी से छिपा नहीं है. उनके गैराज में लग्ज़री और यूटिलिटी गाड़ियों का मिक्सचर है. द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेता के पास कई एक्सपेंसिव गाड़िया हैं. इनमें

हुंडई क्रेटा (15 लाख रुपये)

टोयोटा फॉर्च्यूनर (34 लाख रुपये)

फोर्ड एंडेवर (36 लाख रुपये)

मर्सिडीज C220D (43 लाख रुपये)

मर्सिडीज-बेंज GLC (64 लाख रुपये)

गोविंदा की पर्सनल लाइफ

इस साल गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता संग तलाक की खबरों को लेकर खूब सुर्खियों में छाए रहे. हालांकि गणेश चतुर्थी के मौके पर गोविंदा और सुनीता ने साथ आकर इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया था. बता दें कि इस जोड़ी के दो बच्चे हैं बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा.