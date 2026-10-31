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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: फ्राइडे को 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 'उड़ता तीर' ने पलटा गेम, जानें- बाकी फिल्मों का हाल

Box Office: फ्राइडे को 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 'उड़ता तीर' ने पलटा गेम, जानें- बाकी फिल्मों का हाल

Friday Box Office Collection 30th October: फ्राइडे को 'जेलर 2' की कमाई बडा झटका लगा, वहीं 'उड़ता तीर' भी रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है.यहां थर्सडे कलेक्शन की रिपोर्ट जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 31 Oct 2026 08:00 AM (IST)
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सिनेमाघरों में दो हफ्ते से धमाल मचा रही 'जेलर 2'की कमाई में अब मंदी देखी जा रही है. वहीं 'उड़ता तीर' से लेकर 'नई नवेली' और 'प्रहार' तक कई अन्य फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए संघर्ष कर रही हैं. चलिए यहां जानते हैं फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस इनमें से किस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की है?

'जेलर 2'ने तीसरे फ्राइडे कितना कलेक्शन किया? 
रजनीकांत की 'जेलर 2'ने पहले हफ्ते में 334.35 करोड़ का कलेक्शन किया और दूसरे हफ्ते में इसका कारोबार 95.20 करोड़ रुपये रहा. वहीं अब ये तीसरे हफ्ते में एंट्री कर गई है और इसकी कमाई की रफ्तार काफी स्लो हो गई है. 

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  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 16वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को 5.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इसकी 16 दिनों की नेट कमाई अब 435.40 करोड़ रुपये हो गई है. 

'उड़ता तीर' ने दूसरे फ्राइडे कितनी कमाई की? 
आयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' का पहला हफ्ता ठीक-ठाक रहा. इसने फर्स्ट वीक में 30.90 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे फ्राइडे इसकी कमाई में भी मामूली तेजी देखी गई है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'उड़ता तीर' ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को 2.85 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इसकी 8 दिनों की नेट कमाई अब 33.75 करोड़ रुपये हो गई है. 

प्रहार ने तीसरे फ्राइडे कितनी की कमाई?
राजकुमार राव की 'प्रहार' ने भी सिनेमाघरों में रिलीज के दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं. इस कोर्टरूम ड्रामा की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस खास नहीं रही. इसने पहले हफ्ते में 17.15 करोड़ कमाए थे. वहीं दूसरे वीक इसका कलेक्शन 4.42 करोड़ रुपये रहा. अब तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी इस फिल्म की कमाई में तीसरे फ्राइडे काफी मंदी देखी गई.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'प्रहार' ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को 0.27 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इसकी 15 दिनों की नेट कमाई अब 21.84 करोड़ रुपये हो गई है. 

नई नवेली ने तीसरे फ्राइडे कितना कमाया? 
यामी गौतम की 'नई नवेली' ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफॉर्म किया. इस फिल्म ने फर्स्ट वीक में 22.15 करोड़ कमाए थे. जबकि दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 3.65 करोड़ रुपये रही. अब ये भी तीसरे हफ्ते में एंट्री कर गई है. इसके कलेक्शन की बात करें तो

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'नई नवेली' ने रिलीज के 15 वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को 0.20 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इसकी 15 दिनों की नेट कमाई अब 26 करोड़ रुपये हो गई है. 

दृश्यम 3 ने 5वें फ्राइडे कितनी की कमाई? 
'दृश्यम 3' रिलीज के 5वें हफ्ते में एंट्री कर तुकी है और ये अब भी कमाई कर रही है. हालांकि अब इसका कलेक्शन लाखों में सिमट गया है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने रिलीज के 29वें दिन यानी पांचवें फ्राइडे को 93 लाख  का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इसकी 29 दिनों की नेट कमाई अब 373.93 करोड़ रुपये हो गई है. 

 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 31 Oct 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
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