सिनेमाघरों में इन दिनों कई नई और कुछ हफ्तों पुरानी फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखे को मिल रही है. इनमें कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' भी शामिल है. क्रिसमस के दिन इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म ने अच्छी शुरुआत की थी. लेकिन रणवीर सिंह की 22 दिन पुरानी फिल्म 'धुरंधर' के आगे दूसरे ही दिन ये फुस्स साबित हुई है. वहीं दूसरी ओर, हॉलीवुड फिल्म एनाकोंडा भारतीय दर्शकों को इम्प्रेस करने में असफल रही है. हालांकि जेम्स कैमरून की अवतार फायर एंड ऐश, टिकट खिड़की पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. चलिए जानते हैं इन फिल्मों ने फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है?

‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ ने शुक्रवार को कितनी की कमाई?

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. रिलीज से पहले फिल्म को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. फिल्म ने पहले दिन 7.50 करोड़ रुपये कमाए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ ने रिलीज के दूसरे दिन शुक्रवार को 5 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ इस फिल्म की दो दिनों की कुल कमाई अब 12.75 करोड़ रुपये हो गई है.

‘एनाकोंडा’ का शुक्रवार को कितना रहा कलेक्शन?

हॉलीवुड फिल्म ‘एनाकोंडा’ 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. पहले दिन भारतीय दर्शकों से इसे मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला और इसने सिर्फ 1.60 करोड़ रुपये कमाए. सिनेमाघरों में पहले से चल रही हॉलीवुड फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश की मौजूदगी ने इसके प्रदर्शन पर असर डाला है. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘एनाकोंडा’ ने रिलीज के दूसरे दिन शुक्रवार को 80 लाख रुपये कमाए. जिसके बाद इस फिल्म की भारत में दो दिनों की कुल कमाई 2.40 करोड़ रुपये हुई है.

‘अवतार: फायर एंड ऐश’ ने दूसरे शुक्रवार कितनी की कमाई?

जेम्स कैमरून की ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर एक सप्ताह पूरा कर लिया और इसने सातवें दिन 13.3 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके साथ ही फिल्म का एक हफ्ते का कुल कलेक्शन 109.5 करोड़ रुपये रहा.वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को भारत में 7.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद इस फिल्म की कुल कमाई अब 117 करोड़ रुपये हो गई है.

‘धुरंधर’ ने चौथे शुक्रवार कितना किया कलेक्शन?

रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद सॉलिड परफॉर्म किया है. यहां तक कि इसने तीसरे हफ्ते में भी कई करोड़ की कमाई की है. बता दें कि इस फिल्म ने तीसरे गुरुवार को 26 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया था. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के चौथे शुक्रवार यानी 22वें दिन 15 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद इस फिल्म की 22 दिनों की कुल कमाई अब 648.50 करोड़ हो गई है. वहीं वर्ल्डवाइड ये 1000 करोड़ के पार हो चुकी है. आदित्य धर की इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिकाओं में हैं.