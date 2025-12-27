सलमान खान 27 दिसंबर यानी आज अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. वहीं बीती रात सुपरस्टार ने पनवेल स्थित अपने फार्महाउस में अपने बर्थडे की पार्टी होस्ट की थी. सलमान खान के जन्मदिन की ग्रैंड पार्टी में बॉलीवुड के तमाम सितारे नजर आए. उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं

मीडिया के साथ काटा केक

सलमान खान ने अपने बर्थडे को मीडिया के साथ भी सेलिब्रेट किया. सुपरस्टार ने अपने पनवेल फार्महाउस के बाहर आकर मीडिया संग बड़ा सा केक काटा. सलमान इस दौरान ब्लैक टीशर्ट और ब्लू डेनिम में क्लीनशेव लुक में काफी डैशिंग लग रहे थे.

परिवार और करीबी दोस्त मौजूद थे

सलमान के माता-पिता, सलीम खान और सलमा खान, समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे. उनकी बहन अर्पिता खान शर्मा अपने पति आयुष शर्मा और बच्चों अहिल और आयत के साथ वहां मौजूद थीं. अरबाज खान के बेटे अरहान खान और सोहेल खान के बड़े बेटे निर्वाण खान भी फार्महाउस पहुंचे. अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान भी अपनी न्यू बॉर्न बेटी सिपाड़ा के साथ सलमान खान की बर्थडे पार्टी में पहुंचे थे.

सज धज कर पहुंची थीं एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी

सलमान खान के बर्थडे के मौके पर हमेशा उनकी एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी एक्टर को विश करने पहुंचती हैं. बीती रात भी संगीता काफी ग्लैमरस लुक में सलमान की बर्थडे पार्टी में पहुंची थीं. संगीता ने येलो कलर का शिमरी आउटफिट पहना था जिसमें वे काफी खूबसूरत लग रही थीं. ॉ





पत्नी संग पहुंचे एमएस धोनी

सलमान खान की बर्थडे पार्टी में एसएसधोनी भी अपनी पत्नी साक्षी संग नजर आए.





सलमान के बर्थडे में जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह भी ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग कर पहुंचे थे. दोनों काफी प्यारे लग रहे थे.





संजय दत्त भी सलमान खान को उनका 60वां बर्थडे विश करने पहुंचे थे. संजय दत्त भी ब्लैक टीशर्ट में काफी डैशिंग लग रहे थे.





वहीं सोनाक्षी सिन्हा के पति जहीर खान भी भाईजान को विश करने पहुंचे थे.





रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा अपने दोनों बेटों के साथ सलमान खान की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे.





सलमान के जन्मदिन पर बैटल ऑफ गलवान से जुड़ी अपडेट

भले ही जन्मदिन का जश्न सादगी से मनाया जा रहा है, लेकिन सलमान ने अपने फैंस के लिए कुछ खास तोहफा देने वाले हैं. दरअसल द बैटल ऑफ गलवान के निर्माता 27 दिसंबर को फिल्म का फर्स्ट लुक जारी करने वाले हैं. हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक करीबी सूत्र ने बताया, “सलमान खान अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी आगामी फिल्म गलवान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट अपने फैंस को देंगे. निर्माता दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच फिल्म से जुड़ा एक अहम अंश जारी करने वाले हैं.” अपूर्वा लखिया द्वारा निर्देशित बैटल ऑफ गलवान में चित्रांगदा सिंह भी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है.