वैलेंटाइन डे से ठीक पहले का फ्राइडे (13 फरवरी, 2026) काफी दिलचस्प रहा. जहां इस शुक्रवार को कई नई फिल्में सिनेमाघरों में दर्शकों को रिझाती नजर आईं तो कुछ हफ्ते पुरानी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए दौड़ती दिखीं. बता दें कि लेटेस्ट रिलीज़ में, ओ रोमियो ने तू या मैं के मुकाबले बेहतर ओपनिंग की है, जबकि मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 की कमाई में काफी गिरावट देखी गई है. चलिए यहां जानते हैं फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कैसी है?

तू या मैं ने फ्राइडे को कितना किया कलेक्शन?

शनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर तू या मैं को रिलीज के पहले दिन दर्शकों से ठंडा रिस्प़ॉन्स मिल है. इसी के साथ इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हुई है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस नई फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 50 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म वीकेंड पर कैसा परफॉर्म कर पाती है.

ओ रोमियो ने शुक्रवार को कितनी कमाई की?

शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की ‘ओ रोमियो’ को दर्शकों से काफी शानदार रिस्पॉन्स मिला है.. इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है. यहां तक कि ये शाहिद कपूर की छठी सबसे बड़ी ओपनर बन गई है. वहीं ये शाहिद कपूर की सात साल बाद सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई है. इन सबके बीच सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ओ रोमियो ने रिलीज के पहले दिन 8.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं वीकेंड में इस फिल्म की कमाई में और तेजी आने की उम्मीद है.

मर्दानी 3 ने तीसरे फ्राइडे कितनी की कमाई?

रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 ने अपने 15-दिन के रन में उतार-चढ़ाव का पैटर्न दिखाया है. इसने पहले दिन 4 करोड़ रुपये से ओपनिंग की, इसके बाद दूसरे दिन 6.25 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 7.25 करोड़ रुपये की कमाई की. हालांकि, वीकडेज़ में काफ़ी गिरावट देखी गई, चौथे दिन कलेक्शन घटकर 2.25 करोड़ रुपये और छठे दिन 2.1 करोड़ रुपये रह गया. फ़िल्म ने अपना पहला हफ़्ता 26.3 करोड़ रुपये पर खत्म किया. इसके बाद दूसरे हफ़्ते में फिल्म ने 14.6 करोड़ का कलेक्शन किया. जिसमें -44.49% की गिरावट देखी गई. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 15वें दिन मर्दानी 3 ने 60 लाख कमाए हैं. इसी के साथ मर्दानी 3 की 15 दिनों की नेट कमाई अब 41.50 करोड़ रुपये हो गई है.

बॉर्डर 2 ने चौथे फ्राइडे कितना किया कलेक्शन?

सनी देओल की बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपना खूब दबदबा दिखाया है. फ़िल्म ने अपने पहले हफ़्ते में 224.25 करोड़ रुपये जमा किए थे. दूसरे हफ़्ते में, इसकी कमाई 70.15 करोड़ रही और तीसरे हफ़्ते में इसने अपने कलेक्शन में 23.35 करोड़ रुपये और जोड़े. वहीं चौथे फ्राइडे इसे नई रिलीज फिल्मों से टक्कर मिली और इस वॉर ड्रामा की कमाई में गिरावट देखी गई. बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 ने रिलीज के 22वें दिन यानी चौथे फ्राइडे को 80 लाख रुपये कमाए हैं. इसी के साथ बॉर्डर 2 की 22 दिनों का कुल कलेक्शन अब 318.55 करोड़ रुपये हो गया है.