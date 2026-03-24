काम पर लौटे बाबिल खान, पोस्ट शेयर कर कहा, 'अब दोबारा गर्व महसूस कराऊंगा'

एक्टर बाबिल खान अब फिर से शूटिंग पर लौट आए हैं, जिससे उनके फैंस काफी खुश हैं. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी वैनिटी वैन से एक अपडेट शेयर किया, जिसमें वह शॉट के लिए तैयार होते नज़र आ रहे हैं और काम पर वापस आने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं.

बाबिल खान ने फिर से शुरू की शूटिंग

इस पोस्ट में बाबिल पूरी तरह शूटिंग के मूड में नजर आए और उन्होंने अपने दिन की तैयारी की एक झलक भी दिखाई. उन्होंने लिखा, 'फिर से काम पर लौट आया हूं, आपको दोबारा गर्व महसूस कराने का समय है.'

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उनकी यह पोस्ट फैंस को तुरंत पसंद आई और सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'आपकी दमदार एक्टिंग को सब मिस कर रहे थे', वहीं दूसरे ने कहा, 'आपको स्क्रीन पर देखने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं.'

इस पोस्ट पर फैंस ने दिल से प्रतिक्रिया दी और बाबिल के लिए अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया. हालांकि, उन्होंने अभी यह नहीं बताया है कि वह किस प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर से काम करते देख उनके फैंस के बीच काफी उत्साह है.

भोपाल में काम पर लौटे

एक करीबी सूत्र ने बताया, 'बाबिल शूटिंग पर वापस आकर काफी खुश हैं. एक्टिंग उनके लिए बहुत खास है और कैमरे के सामने होना उन्हें एक अलग सुकून देता है. यह मैसेज उनके अगले प्रोजेक्ट के सेट से है, जिसकी शूटिंग उन्होंने भोपाल में शुरू की है.'

बता दें, बाबिल खान दिवंगत एक्टर इरफान खान के बेटे है. उन्होंने ने फिल्म 'कला' (2022) से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसमें उनके काम को काफी सराहना मिली. उन्होंने इसके बाद उन्होंने वेब सीरीज 'द रेलवे मेन' (2023) और फिल्म 'फ्राइडे नाइट प्लान' (2023) में अभिनय किया.