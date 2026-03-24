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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइंस्टाग्राम फॉलोअर्स से नहीं मिलते फिल्मों में रोल, 'धुरंधर' के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने कह दी ऐसी बात

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से नहीं मिलते फिल्मों में रोल, 'धुरंधर' के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने कह दी ऐसी बात

Mukesh Chhabra: फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग को लेकर फैली कई धारणाओं के बीच अब 'धुरंधर' के कास्टिंग डायरेक्टर का बयान चर्चा में है. उन्होंने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के रोल को लेकर सच्चाई बताई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Mar 2026 12:35 PM (IST)
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फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग को लेकर अक्सर यह चर्चा होती है कि क्या आज के समय में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का असर पड़ता है. कई लोग मानते हैं कि ज्यादा फॉलोअर्स होने से फिल्मों में मौका मिलना आसान हो जाता है.

इसी मुद्दे पर 'धुरंधर' के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने खुलकर अपनी बात रखी है. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि फिल्मों में कास्टिंग केवल टैलेंट और ऑडिशन के आधार पर होती है. 

कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने तोड़ी मिथक
मुकेश छाबड़ा ने हाल ही में ANI  से बातचीत करते हुए साफ कहा कि फिल्मों में कास्टिंग कभी भी सोशल मीडिया फॉलोअर्स के आधार पर नहीं की जाती. उन्होंने बताया कि फिल्म 'धुरंधर' में भी किसी भी कलाकार को इंस्टाग्राम के जरिए नहीं ढूंढा गया, बल्कि सभी को ऑडिशन के आधार पर चुना गया है.

उन्होंने कहा, 'ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैंने 'धुरंधर' में किसी को भी इंस्टाग्राम से नहीं लिया. हम फिल्मों में फॉलोअर्स देखकर कास्टिंग नहीं करते.' मुकेश ने आगे उदाहरण देते हुए कहा कि बड़े डायरेक्टर्स जैसे विशाल भारद्वाज, इम्तियाज़ अली और अनुभव सिन्हा भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि किसी के सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं. 

 
 
 
 
 
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उन्होंने यह भी कहा कि जो कंटेंट क्रिएटर है, शायद वो किसी गाने के लिए, या किसी एड को प्रमोट करने के लिए वर्क करता है लेकिन फिल्में में नहीं. हम फिल्मों में फॉलोअर्स देख के कास्ट नहीं करते है, आज तक तो नहीं किया धुरंधर में भी जितने लोगों को देखे अभी को ऑडिशन के बेसिस पर कास्ट किया गया है. हालांकि, मुकेश छाबड़ा ने यह भी माना कि जिन लोगों के सोशल मीडिया पर अच्छे फॉलोअर्स हैं और वे अच्छा काम कर रहे हैं, वह सराहनीय है, लेकिन इसका फिल्मों में कास्टिंग से कोई सीधा संबंध नहीं है.

बता दें, मुकेश छाबड़ा बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कास्टिंग डायरेक्टर,हैं. उन्होंने 'धुरंधर','दंगल', 'बजरंगी भाईजान', 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'जवान' और 'दिल बेचारा' जैसी 400 से अधिक फिल्मों में बेहतरीन कलाकारों को कास्ट किया है.

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Published at : 24 Mar 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Mukesh Chhabra Dhurandhar
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