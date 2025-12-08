बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आज 90वीं बर्थ एनिवर्सरी है. ऐसे में उनकी फैमिली उन्हें अलग-अलग तरह से उन्हें याद कर रही है. धर्मेंद्र की सेकेंड वाइफ हेमा मालिनी ने खूबसूरत फोटोज शेयर करते हुए इमोशनल पोस्ट लिखा है. हेमा ने धर्मेंद्र के साथ बिताए अपने खूबसूरत पलों का जिक्र किया है और कहा कि ये पल जिंदगी भर उनके साथ रहेंगे.

हेमा मालिनी ने एक्स पर धर्मेंद्र के साथ अपनी दो फोटोज शेयर की हैं. पहली फोटो में हेमा धर्मेंद्र को कुछ खिलाती दिख रही हैं, वहीं दूसरी फोटो में हेमा और धर्मेंद्र कैमरे को पोज देते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ धर्मेंद्र ने लिखा- 'धरम जी, हैप्पी बर्थडे डियर. दो हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है जब तुमने मुझे दिल तोड़कर छोड़ा था, धीरे-धीरे मैं अपने टुकड़ों को समेट रहा था और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था, यह जानते हुए कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे.'

Dharam ji



Happy birthday my dear heart❤️

More than two weeks have passed since you left me heartbroken, slowly gathering up the pieces and trying to reconstruct my life, knowing that you will always be with me in spirit. The joyful memories of our life together can never be… pic.twitter.com/zY3QBJN0YE — Hema Malini (@dreamgirlhema) December 8, 2025

'खुशियों से भरे पलों को कभी...'

हेमा मालिनी ने पोस्ट में आगे लिखा- 'हमारे साथ बिताए गए खुशियों से भरे पलों को कभी नहीं मिटाया जा सकता और उन पलों को फिर से जीने से मुझे बहुत सुकून और खुशी मिलती है. मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं हमारे साथ बिताए प्यारे सालों के लिए, हमारी दो खूबसूरत बेटियों के लिए जिन्होंने एक-दूसरे के लिए हमारे प्यार को और मजबूत किया और उन सभी खूबसूरत, खुशनुमा यादों के लिए जो मेरे दिल में हमेशा रहेंगी.'

'दिल की अच्छाई और इंसानियत...'

एक्ट्रेस दिवंगत धर्मेंद्र के लिए आखिर में लिखती हैं- 'आपके बर्थडे पर. ईश्वर से मेरी दुआ है कि वो आपको वो शांति और खुशी दें जिसके आप अपनी विनम्रता, दिल की अच्छाई और इंसानियत के लिए आपके प्यार के लिए पूरी तरह से हकदार हैं. हैप्पी बर्थडे जन्मदिन मुबारक हो प्यारे. हमारे साथ के सुखद पल.'