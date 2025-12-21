‘टॉक्सिक’ से कियारा आडवाणी का पहला लुक रिवील, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
Toxic Film: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक में नजर आएंगी. फिल्म से एक्ट्रेस का पहला लुक रिवील हो गया है जिसमें वह एक दमदार कैरेक्टर में दिखाई दे रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी केजीएफ स्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ में लीड एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं. मां बनने के बाद ‘टॉक्सिक’ कियारा की दूसरी फिल्म है. इससे पहले वह ‘वॉर 2’ की शूटिंग भी कर रही थीं. प्रेग्नेंसी और मां बनने के बाद भी कियारा ने अपने काम से ब्रेक नहीं लिया और लगातार शूटिंग करती रहीं. अब वह जल्द ही बड़े पर्दे पर यश संग वापसी करने के लिए तैयार हैं.
अब फिल्म से उनका पहला लुक सामने आ गया है, जिसमें कियारा एक दमदार और अलग अंदाज में दिख रही हैं. उनका यह पहला लुक ही फैंस को काफी एक्साइटेड कर रहा है.
पहला लुक आया सामने
फिल्म ‘टॉक्सिक’ से कियारा आडवाणी का पहला लुक सामने आ गया है, जिसे खुद यश ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. पहले पोस्टर में कियारा स्टेज पर बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं. हालांकि उनकी खूबसूरती के साथ-साथ एक और बात ध्यान खींचती है, वह नंगे पांव खड़ी हैं और उनकी आंखों में छुपा दर्द साफ झलक रहा है, जो उनके किरदार की गहराई को दिखाता है. बता दें, यश की टॉक्सिक में कियारा आडवाणी नादिया की भूमिका निभाएंगी. पोस्टर शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'कियारा आडवाणी को ए टॉक्सिक फेयरीटेल फॉर ग्रॉन अप्स में नादिया के रूप में पेश कर रहा हूं.'
फिल्म ‘टॉक्सिक’ में कियारा आडवाणी का यह लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. कियारा आडवाणी का ये लुक देख लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. यूजर्स अलग-अलग तरह के कमेंट्स करके उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं. कोई और उन्हें डार्क फेयरी गर्ल कह रहा है तो कोई उन्हें फायर बता रहा है.
कब रिलीज होगी फिल्म?
केजीएफ स्टार यश की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. फिल्म अगले साल 19 मार्च को रिलीज होगी. इसकी टक्कर सीधा रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म ‘धुरंधर पार्ट 2’ से होने वाली है. दोनों ही फिल्मों को लेकर फैंस के बीच पहले से ही काफी चर्चा है.
