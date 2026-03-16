ऑस्कर 2026 हॉलीवुड, लॉस एंजिल्स के मशहूर डॉल्बी थिएटर में हुए. 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन जनवरी में घोषित किए गए थे. कॉमेडियन कोनन ओ'ब्रायन, ने ऑस्कर 2025 के होस्ट के तौर पर अपना डेब्यू किया था वहीं लगातार दूसरे साल भी उन्होंने ऑस्कर 2026 को होस्ट किया.वहीं इस प्रेस्टिजियस इवेंट में दुनिया भर के फिल्म सितारों ने रेड कार्पेट पर अपना ग्लैमस अंदाज दिखाया. ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने भी अवॉर्ड प्रेजेंट किया.

इसी के साथ बता दे कि इस साल सिनर्स और वन बैटल ऑफ अनदर ने कई कैटेगिरी में अवॉर्ड जीत कर अपना दबदबा बनाया. वन बैटल ऑफ्टर अनदर ने ऑस्कर में 13 नॉमिनेशन हासिल किए थे और बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट कास्टिंग, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीनप्ले और बेस्ट एडिटिंग में यानी 6 अवॉर्ड जीते. जबकि सिनर्स को 16 नॉमिनेशन मिले थे जिनमें से इस फिल्म ने 4 अवॉर्ड्स अपने नाम किए. यहां ऑस्कर 2026 के विनर्स की कंप्लीट लिस्ट चेक कर सकते हैं.

ऑस्कर 2026 के विनर्स की कंप्लीट लिस्ट