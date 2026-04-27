हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFeroz Khan Death Anniversary: सूट, बूट और सिगार के साथ जब स्क्रीन पर आए फिरोज खान, स्टाइल से बना ली सबसे अलग पहचान

Feroz Khan Death Anniversary: सूट, बूट और सिगार के साथ जब स्क्रीन पर आए फिरोज खान, स्टाइल से बना ली सबसे अलग पहचान

Feroz Khan Death Anniversary: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर फिरोज खान अब हमारे बीच नहीं हैं. लेकिन उनका स्टाइल आज भी सभी को याद है. कई लोग उन्हें 'भारत का क्लिंट ईस्टवुड' भी कहते थे.

By : आईएएनएस | Updated at : 27 Apr 2026 12:16 PM (IST)
Preferred Sources

हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार आए, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन कुछ ही ऐसे रहे, जिन्होंने अपने स्टाइल से भी एक अलग पहचान बनाई. इन्हीं में सबसे बड़ा नाम फिरोज खान का रहा. उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक स्टाइल आइकन के रूप में याद किया जाता है. 

27 अप्रैल 2009 को दुनिया को अलविदा कह चुके फिरोज खान का इंडस्ट्री में जलवा अलग ही था. वह सूट, टोपी, बूट और सिगार के साथ जब भी स्क्रीन पर आते थे, उनका वेस्टर्न अंदाज फिल्म के हीरो जैसा लगता था. कई लोग उन्हें 'भारत का क्लिंट ईस्टवुड' भी कहते थे.

फिरोज खान के बारे में
फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 को बेंगलुरु में हुआ था. उनका असली नाम जुल्फिकार अली शाह खान था. बचपन से ही उनका झुकाव फिल्मी दुनिया की ओर था, हालांकि उनका शुरुआती जीवन आसान नहीं था. उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई का रुख किया और फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने की ठानी.

ये भी पढ़ेः शादी के बंधन में बंधीं एक्ट्रेस मेहरीन पीरजादा, पिंक लहंगे में लगी बला की खुबसूरत, पति संग शेयर की रोमांटिक फोटोज

ऐसे बने स्टार
फिरोज खान ने अपने करियर की शुरुआत 1960 में फिल्म 'दीदी' से की थी, जिसमें उन्हें सेकंड लीड रोल मिला था. शुरुआती दौर में उन्होंने कई छोटी और कम बजट की फिल्मों में काम किया. धीरे-धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू की और 1965 में फिल्म 'ऊंचे लोग' से उन्हें पहली बड़ी सफलता मिली. इसके बाद 'आरजू', 'सफर', 'अपराध', 'नागिन' और 'धर्मात्मा' जैसी फिल्मों ने उन्हें एक बड़ा स्टार बना दिया.

Feroz Khan Death Anniversary: सूट, बूट और सिगार के साथ जब स्क्रीन पर आए फिरोज खान, स्टाइल से बना ली सबसे अलग पहचान

1970 और 80 का दशक फिरोज खान के करियर का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है. इस समय उन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया, बल्कि फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी कदम रखा. उनकी बनाई फिल्म 'अपराध' एक अलग तरह की फिल्म थी, जिसमें रेसिंग और स्टाइलिश एक्शन देखने को मिला. इसके बाद 'धर्मात्मा' आई, जो भारतीय सिनेमा की पहली फिल्मों में से एक थी, जिसे अफगानिस्तान में शूट किया गया था. यह फिल्म अमेरिकी क्लासिक 'द गॉडफादर' से प्रेरित मानी जाती है और इसे काफी पसंद किया गया.

ये भी पढ़ेः 'इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी..' गोविंदा नहीं जी पाए अच्छी जिंदगी तो सुनीता आहूजा का छलका दर्द

इसके बाद 1980 में आई फिल्म 'कुर्बानी' ने उन्हें और भी बड़ी पहचान दिलाई. इस फिल्म के गाने 'क्या देखते हो,' 'हम तुम्हें चाहते हैं,' 'लैला ओ लैला,' और 'आप जैसा कोई,' आज भी लोकप्रिय हैं, और इसने म्यूजिक की दुनिया में नया ट्रेंड सेट किया. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग, निर्देशन, और प्रोडक्शन तीनों ने मिलकर इसे सुपरहिट बना दिया.

वेस्टर्न लुक में छाए फिरोज खान
फिरोज खान की खास बात उनका स्टाइल था. वह हमेशा एक रॉयल और वेस्टर्न लुक में नजर आते थे.उनका चलने, बोलने और कपड़े पहनने का तरीका इतना अलग था कि लोग उन्हें सिर्फ देखने के लिए थिएटर जाते थे. उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड समेत कई बड़े सम्मान मिले. उन्होंने अपने करियर में 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहे.

ये भी पढ़ेः Michael box office: माइकल जैक्सन की बायोपिक का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, तोड़ा ये रिकॉर्ड, ओपेनहाइमर को भी पछाड़ा

फिरोज खान का निधन 27 अप्रैल 2009 को बेंगलुरु में लंग कैंसर के कारण हुआ. उनकी आखिरी फिल्म 'वेलकम' थी, जिसमें 'अभी हम जिंदा है…' जैसे उनके डायलॉग को दर्शकों ने खूब पसंद किया.

और पढ़ें
Published at : 27 Apr 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Feroz Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Feroz Khan Death Anniversary: सूट, बूट और सिगार के साथ जब स्क्रीन पर आए फिरोज खान, स्टाइल से बना ली सबसे अलग पहचान
सूट, बूट और सिगार के साथ जब स्क्रीन पर आए फिरोज खान, स्टाइल से बना ली सबसे अलग पहचान
बॉलीवुड
रविवार को बॉक्स ऑफिस किंग बने अक्षय कुमार, 'धुरंधर 2', 'माइकल' को पछाड़ा, जानें कलेक्शन
रविवार को बॉक्स ऑफिस किंग बने अक्षय कुमार, 'धुरंधर 2', 'माइकल' को पछाड़ा, जानें कलेक्शन
बॉलीवुड
May Theatre Release: मई में थिएटर में होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, 'एक दिन' से 'राजा शिवाजी' तक, रिलीज होंगी ये फिल्में
मई में थिएटर में होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, 'एक दिन' से 'राजा शिवाजी' तक, रिलीज होंगी ये फिल्में
बॉलीवुड
'पत्नी की वजह से नहीं हुआ कंवर्ट..' रेमो डिसूजा ने बताई ईसाई धर्म अपनाने के पीछे की वजह, दिखाया अपने घर का शिवलिंग
रेमो डिसूजा ने बताई ईसाई धर्म अपनाने के पीछे की वजह, दिखाया अपने घर का शिवलिंग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? पूरी दुनिया की नजर | Attack On Trump
Viral Video: ओवरटेक की गलती से हुआ जोरदार एक्सीडेंट | Road Accident | ABP News
Janhit: ट्रंप के डिनर में कैसे पहुंचा किलर? | Attack on Trump | Iran on Trump Firing | Iran US War
Attack on Trump: क्या ईरान ने ट्रंप पर हमला कराया? | Donald Trump | JD Vance | US | Gunshot
Sandeep Chaudhary: बंगाल में चुनावी महासंग्राम, जनता किसके साथ? | West Bengal 2026 | PM Modi |Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सबूत बहस नहीं करते, वो फैसला करते हैं, सिर्फ 22 मिनट में...', ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारतीय सेना की पाकिस्तान को चेतावनी
'सबूत बहस नहीं करते, वो फैसला करते हैं, सिर्फ 22 मिनट में...', भारतीय सेना की पाकिस्तान को चेतावनी
बिहार
'अभी तो AAP के विधायक भी टूटेंगे', सांसदों की बगावत के बाद रामकृपाल यादव की अरविंद केजरीवाल को चेतावनी
'अभी तो AAP के विधायक भी टूटेंगे', सांसदों की बगावत के बाद रामकृपाल यादव की केजरीवाल को चेतावनी
विश्व
'मैंने किसी का रेप नहीं किया...', खुद पर फायरिंग की घटना के बाद ऐसा क्यों बोलने लगे ट्रंप?
'मैंने किसी का रेप नहीं किया...', खुद पर फायरिंग की घटना के बाद ऐसा क्यों बोलने लगे ट्रंप?
आईपीएल 2026
IPL 2026, DC vs RCB: आज गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले, पढ़ें मैच प्रीव्यू
IPL 2026, DC vs RCB: आज गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले, पढ़ें मैच प्रीव्यू
बॉलीवुड
साई पल्लवी ने टूटी-फूटी हिंदी के लिए मांगी माफी, वायरल हुआ वीडियो
साई पल्लवी ने टूटी-फूटी हिंदी के लिए मांगी माफी, वायरल हुआ वीडियो
विश्व
ईरान-अमेरिका जंग के बीच इजरायल ने इस मुस्लिम देश को दिया आयरन डोम, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
ईरान-अमेरिका जंग के बीच इजरायल ने इस मुस्लिम देश को दिया आयरन डोम, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
लाइफस्टाइल
Perfume Tips For Summer: लंबे समय तक खुशबू चाहिए? इन जगहों पर परफ्यूम लगाना बंद करें
लंबे समय तक खुशबू चाहिए? इन जगहों पर परफ्यूम लगाना बंद करें
ऑटो
Upcoming Cars: सस्ते में खरीदनी है Defender जैसी कार? जल्द मार्केट में लॉन्च होने जा रही ये गाड़ियां
सस्ते में खरीदनी है Defender जैसी कार? जल्द मार्केट में लॉन्च होने जा रही ये गाड़ियां
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget