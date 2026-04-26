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खुले बाल, बिंदी और रेड लिपस्टिक, साड़ी में TMKOC की बबीता जी का दिखा दिलकश अंदाज, नहीं हटेगी नजर!

Munmun Dutta Look: तारक मेहता की बबिता जी यानी मुनमुन दत्ता का नया ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. रेड और क्रीम साड़ी और गोल्डन ज्वेलरी में उनका बंगाली स्टाइल फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Apr 2026 10:13 PM (IST)
Munmun Dutta Look: तारक मेहता की बबिता जी यानी मुनमुन दत्ता का नया ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. रेड और क्रीम साड़ी और गोल्डन ज्वेलरी में उनका बंगाली स्टाइल फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता इन दिनों खूब चर्चा में है. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही है. लाल और क्रीम साड़ी में उनका बंगाली लुक फैंस के बीच खूब वायरल हो रहा है और सभी उनपर जमकर प्यार बरसा रहे है. तो आइए उनके लुक पर एक नजर डालते हैं.

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इस फोटो में मुनमुन दत्ता ने खूबसूरत क्रीम और रेड कॉम्बिनेशन वाली साड़ी पहनी है. साड़ी का गोल्डन बॉर्डर इसे रिच और ट्रेडिशनल फील दे रहा है.
इस फोटो में मुनमुन दत्ता ने खूबसूरत क्रीम और रेड कॉम्बिनेशन वाली साड़ी पहनी है. साड़ी का गोल्डन बॉर्डर इसे रिच और ट्रेडिशनल फील दे रहा है.
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उनका ब्लाउज रेड और गोल्डन डिजाइन वाला है, जो शाइन कर रही है. पफ स्लीव्स वाला ये ब्लाउज उन्हें क्लासिक और रॉयल टच देता है.
उनका ब्लाउज रेड और गोल्डन डिजाइन वाला है, जो शाइन कर रही है. पफ स्लीव्स वाला ये ब्लाउज उन्हें क्लासिक और रॉयल टच देता है.
Published at : 26 Apr 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
Munmun Dutta Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

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