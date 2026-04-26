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खुले बाल, बिंदी और रेड लिपस्टिक, साड़ी में TMKOC की बबीता जी का दिखा दिलकश अंदाज, नहीं हटेगी नजर!
Munmun Dutta Look: तारक मेहता की बबिता जी यानी मुनमुन दत्ता का नया ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. रेड और क्रीम साड़ी और गोल्डन ज्वेलरी में उनका बंगाली स्टाइल फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता इन दिनों खूब चर्चा में है. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही है. लाल और क्रीम साड़ी में उनका बंगाली लुक फैंस के बीच खूब वायरल हो रहा है और सभी उनपर जमकर प्यार बरसा रहे है. तो आइए उनके लुक पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 10:06 PM (IST)
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