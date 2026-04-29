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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रियंका-आलिया-कैटरीना की जगह नई कास्ट? 'जी ले जरा' पर फरहान अख्तर ने किया रिएक्ट

प्रियंका-आलिया-कैटरीना की जगह नई कास्ट? 'जी ले जरा' पर फरहान अख्तर ने किया रिएक्ट

Jee Le Zaraa Film: प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ की फिल्म 'जी ले जारा' को लेकर खबरें हैं की फिल्म की कास्ट बदली जाएगी. अब इस मामले पर फरहान अख्तर ने चुप्पी तोड़ी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 29 Apr 2026 04:47 PM (IST)
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फरहान अख्तर की रोड ट्रिप ड्रामा फिल्म 'जी ले जरा' को लेकर लंबे समय से चर्चाएं जारी हैं. शुरुआत में इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ एक साथ नजर आने वाले थे. हालांकि, लगातार आ रही खबरों में दावा किया जा रहा है कि अब ये प्रोजेक्ट नई कास्ट के साथ आगे बढ़ सकता है. इन अटकलों के बीच फरहान अख्तर ने चुप्पी तोड़ी है.

'जी ले जरा' पर फरहान अख्तर ने दिया जवाब
फरहान अख्तर ने 'जी ले जरा' को लेकर खुलकर बात की. हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस फिल्म का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. फरहान ने कहा कि पिछले साढ़े चार साल से वो बतौर डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से हर बार कुछ न कुछ अटक जाता है.

उन्होंने कहा कि शायद किसी तरह से यूनिवर्स उनकी परीक्षा ले रहा है कि वो इस प्रोजेक्ट को कितना करना चाहते हैं, और वो उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब सब कुछ सही तरीके से सेट हो जाए. फरहान अख्तर से जब पूछा गया कि क्या 'जी ले जरा' अब नई कास्ट के साथ बनेगी, तो उन्होंने साफ कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं.

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फरहान ने बताया कि वो फिल्म बनाते वक्त चीजें छिपाने में यकीन नहीं रखते. जब भी उन्हें लगता है कि कोई प्रोजेक्ट आगे बढ़ने के लिए तैयार है, वो खुद उसे लोगों के साथ शेयर करते हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही सब कुछ तय होगा, वो खुद दुनिया को इसकी जानकारी देंगे.

2021 में किया था फिल्म का ऐलान
बता दें, साल 2021 में फरहान अख्तर ने 'जी ले जरा' का ऐलान किया था, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ लीड रोल में नजर आने वाली थीं. हालांकि, डेट्स की दिक्कतों के चलते ये फिल्म अब तक फ्लोर पर नहीं जा पाई है.

ये एक रोड-ट्रिप फिल्म है, जो महिला दोस्ती, खुद को तलाशने और अपने फैसले खुद लेने जैसे विषयों पर बेस्ड है. अनाउंसमेंट के समय इस फिल्म को लेकर काफी बज बना था, लेकिन तीनों एक्ट्रेसेस के शेड्यूल को मैच करना बड़ी चुनौती बन गया.

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Published at : 29 Apr 2026 04:47 PM (IST)
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Farhan Akhtar Jee Le Zaraa
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