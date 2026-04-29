आमिर खान के परिवार संग टाइम स्पेंड करती दिखीं गौरी,पापा की गर्लफ्रेंड को बेटी ने लगाया गले

आमिर खान के परिवार के संग टाइम स्पेंड करती दिखीं गौरी स्प्रैट,पापा की गर्लफ्रेंड को गले लगाती दिखीं एक्टर की बेटी
आमिर खान इन दिनों एक दिन फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं. इस बीच वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए भी दिखाई दिए. साथ ही फैमिली के संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आए.
आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म एक दिन बॉक्स ऑफिस पर 1 मई को दस्तक देने जा रही है. ऐसे में एक्टर अपने बेटे को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. हाल ही में उन्हें एक दिन के स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर स्पॉट किया गया. इस दौरान आमिर खान की फैमिली भी उनके साथ नजर आई.
एक्टर की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट, बेटी आयरा खान और दामाद नुपुर शिखरे को भी इवेंट में स्पॉट किया गया. इस इवेंट से बाहर निकलने के बाद आमिर खान की बेटी आयरा और गौरी को गले मिलते हुए देखा गया. इस मोमेंट की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
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आमिर खान ने फैमिली संग दिए जमकर पोज
इवेंट से बाहर निकलते हुए आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी का ध्यान रखते और उनका हाथ थामे नजर आईं. आमिर खान ने भी इस दौरान अपनी फैमिली के संग जमकर पोज दिए. मालूम हो आमिर खान के बेटे की फिल्म 'एक दिन' से साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं.
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हाल ही में आमिर खान का एक वीडियो और वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने बेटे की एक्टिंग देख इमोशनल होते हुए नजर आए थे. एक दिन फिल्म को आमिर खान ने मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित के संग मिलकर प्रोड्यूस किया है. इसके अलावा हाल ही में आमिर खान ने 3 इडियट्स के सीक्वल पर भी मुहर लगा दी है.
आमिर खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें आखिरी बार सितारे जमीन पर फिल्म में देखा गया था. उनकी ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी. इन दिनों आमिर खान अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. फिलहाल वो गौरी स्प्रैट के संग रिलेशनशिप में हैं.
इन दिनों वो अपनी लेडी लव की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वहीं, आमिर खान ने पहली शादी 1986 में रीना दत्ता से दी थी जो 2002 तक चली थी. इस शादी से उनके दो बच्चे आयरा और जुनैद हैं. एक्टर ने 2005 में किरण राव से दूसरी शादी की और 2021 में इनका तलाक हो गया. इस शादी से उन्हें एक बेटा आजाद राव खान हैं.
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Source: IOCL