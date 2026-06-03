कंगना रनौत के लिए जॉन अब्राहम ने जो किया वो कोई नहीं करता, इतना बड़ा जिगरा देख फैंस कर रहे सलाम

हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म का दर्शक लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 2 जून को मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कंगना रनौत ने बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम का शुक्रिया अदा किया. चलिए जानते हैं क्यों.

जॉन अब्राहम ने दिया टाइटल

'भारत भाग्य विधाता' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कंगना रनौत ने खुलासा किया कि ये फिल्म जॉन अब्राहम के बिना कभी नहीं बन पाती. कंगना ने बताया कि इस फिल्म का टाइटल उन्हें जॉन ने खुद दिया है और इसके लिए उन्होंने पैसे नहीं लिए. एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि पहले इस फिल्म का नाम 'नर्सेस ऑफ कामा' रखा गया था, लेकिन जैसे-जैसे फिल्म पर काम हुआ तो मेकर्स को लगा कि इसका कुछ और नाम होना चाहिए.

पहले फिल्म का नाम था 'नर्सेस ऑफ कामा'

कंगना रनौत ने कहा, 'मुझे एक और व्यक्ति को धन्यवाद देना है. जब मुझे इस फ़िल्म का ऑफर मिला था, तब इसका नाम 'नर्सेस ऑफ कामा' था, लेकिन जब हमने इसकी कहानी सुनी, तो हमें लगा कि ये फिल्म भारत की भावना को दर्शाती है. इसलिए हम इसका टाइटल 'भारत भाग्य विधाता' रखना चाहते थे.'

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उन्होंने आगे कहा, 'तभी हमें पता चला कि ये टाइटल उपलब्ध नहीं है और इसके राइट्स जॉन सर के पास हैं. मैंने उन्हें फ़ोन किया. मुझे बताया गया कि अक्सर लोग कोई टाइटल इतनी आसानी से नहीं देते हैं. लेकिन एक ही दिन के अंदर उन्होंने बिना एक भी पैसा लिए मुझे ये टाइटल इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी. इसलिए, हम जॉन सर के भी शुक्रगुज़ार हैं.'

फिल्म में नजर आएंगे ये कलाकार

बता दें कि 'भारत भाग्य विधाता' में कंगना रनौत के अलावा गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बर्दे, आशा शेलार, सुहिता थाट्टे, रसिका अघासे, आदित्य मिश्रा और जाहिद खान जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में कंगना नर्स की भूमिका निभा रही हैं. फिल्म में 26/11 आतंकी हमलों के दौरान कामा हॉस्पिटल के वर्कर्स की कहानी दिखाई जाएगी.

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