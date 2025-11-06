3 बच्चों की पढ़ाई की वजह से फराह खान ने शुरू किया था यूट्यूब, बोलीं- उन्हें कॉलेज भी भेजना है
फराह खान यूट्यूब पर अपने कुक दिलीप के साथ वीडियोज बनाती हैं. वो सेलेब्स के घर भी जाती हैं. फराह के वीडियोज को काफी पसंद किया जाता है.
कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान अब यूट्यूबर भी बन गई हैं. फराह खान के यूट्यूब वीडियोज काफी वायरल रहते हैं. वो अपने कुक दिलीप के साथ वीडियोज बनाती हैं. अब टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के शो में फराह ने अपने यूट्यूब करियर के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि कैसे उनकी यूट्यूब जर्नी शुरू हुई.
फराह खान ने क्यों शुरू किया यूट्यूब?
फराह ने कहा कि उनके पास कोई फिल्म नहीं है. वो कुछ डायरेक्ट नहीं कर रही हैं. इसीलिए उन्होंने यूट्यूब शुरू किया. फराह ने बताया, 'जब मेरे पास फिल्म नहीं थी, कुछ डायरेक्ट नहीं कर रही थी तो मैंने सोचा कि चल यूट्यूब ही कर लेते हैं. और मेरे 3 बच्चे हैं उन्हें कॉलेज भेजना है अगले साल और ये बहुत एक्सपेंसिव है. तो इसीलिए मैंने चेंज के बारे में सोचा और यूट्यूब शुरू करने के बारे में सोचा.'
आगे उन्होंने कहा, 'आपकी जिंदगी किसी और के इर्द-गिर्द नहीं घूमनी चाहिए. मुझे लगता है कि खुशी आपके अंदर से आती है और आपके काम से आती है. काम मुझे खुशी देता है. मैं 80 की उम्र तक काम कर सकती हूं. ये मेरे लुक्स और मेरी बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है.'
बता दें कि फराह खान और अनन्या पांडे टू मच विद काजोल के अपकमिंग एपिसोड में नजर आएंगी. इस शो में फराह ने ये भी बताया कि एक बार उन्होंने एक निर्देशक को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था. वहीं अनन्या पांडे ने तीस मार खां के सीक्वल में काम करने की इच्छा जताई थी.
काजोल और ट्विंकल का ये टॉक शो 25 सितंबर से प्रीमियर हुआ. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. इस शो में सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, सोनाक्षी सिन्हा, मनीष मल्होत्रा, करण जौहर, जाह्नवी कपूर, गोविंदा, चंकी पांडे, वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे स्टार्स नजर आ चुके हैं.
