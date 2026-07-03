हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बहुत बकवास फिल्म है...', आलिया भट्ट की अल्फा देखने के बाद ऑडियंस ने क्या कहा? जान लें

'बहुत बकवास फिल्म है...', आलिया भट्ट की अल्फा देखने के बाद ऑडियंस ने क्या कहा? जान लें

Alpha X Review: आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' देखने के बाद एक्स पर यूजर्स ने नाराजगी जाहिर की है. फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 03 Jul 2026 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

आलिया भट्ट को यशराज फिल्म्स ने अपनी पहली फीमेल सेंट्रिक स्पाई फिल्म में जासूस बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी. ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये कहना है यूजर्स का. वो भी आज सिनेमाघरों में फिल्म देखने के बाद. अल्फा ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. लेकिन, अल्फा को बेहद खराब रिव्यू मिल रहे हैं. मशहूर फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने फिल्म को कमजोर बताया है. वहीं एक्स पर यूजर्स ने भी फिल्म को बकवास और वाहियात तक बता दिया. अगर आप भी ये मूवी देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आइए पहले जनता की राय जान लीजिए.

यूजर ने बताया 'धुरंधर' के विपरीत

जहां एक ओर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर तबाही मचाई तो वहीं इस फिल्म से अल्फा को कंपेयर करते हुए एक यूजर ने बताया कि अल्फा बिल्कुल धुरंधर के विपरीत है. यूजर ने लिखा, 'अल्फा, धुरंधर के विपरीत है. स्पॉइलर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेकर्स ये क्या था. 20 साल तक किसी को कैसे पता नहीं चला? कुछ भी.' एक यूजर ने फिल्म का मजाक उड़ाते हुए रोने वाली इमोजी शेयर करते हुए लिखा, 'ये कौन सी स्पाई फिल्म है?'

'अल्फा' ने बर्बाद कर दिया

एक यूजर ने कहा कि यशराज फिल्म्स ने स्पाई यूनिवर्स को बनाने में सालों लगाए लेकिन अल्फा ने सब खराब कर दिया. यूजर ने लिखा, 'YRF ने 'स्पाई यूनिवर्स' बनाने में बरसों लगा दिए. 'अल्फा' आई और उसने बहुत तेज़ी से इसे बर्बाद कर दिया.'

कुछ भी कर रहे हो?

एक यूजर ने अल्फा देखने के बाद दावा किया कि एक्शन के चक्कर में कुछ भी दिखाया जा रहा है. एक्स पर यूजर ने फिल्म की एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, 'अबे ये क्या बकवास है? किसने कोरियोग्राफ किया ये? स्टाइलिश एक्शन के चक्कर में ये लोग कुछ भी कर रहे हैं अब.'

KRK ने कहा- वाहियात, घटिया और बकवास फिल्म

एक्टर ओर खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले कमाल राशिद खान (KRK) ने अल्फा पर जमकर भड़ास निकाली है. उन्होंने फिल्म को सिर्फ एक स्टार दिया है ओर इसे वाहियात, बकवास मूवी कहा. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'धुरंधर' देखने के बाद प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने 'अल्फा' बनाने के लिए धुरंधर की कहानी को ही उलट दिया. यह इस बात का सबूत है कि आदि दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं. अल्फा इस बात का सबूत है कि बॉलीवुड के 'जीनियस' लोग फिल्म मेकिंग के बारे में कितना कुछ जानते हैं.'

उन्होंने आगे लिखा, 'धुरंधर' में, रणवीर नाम का एक भारतीय एजेंट पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए वहां जाता है. अल्फा में, बॉबी देओल नाम का एक पाकिस्तानी एजेंट देश को बर्बाद करने के लिए भारत आता है. आदित्य धर रणवीर को विजेता दिखाने के लिए उसे वापस लाते हैं. Alpha में, आदि बॉबी को मारकर पाकिस्तानी एजेंट को नाकाम दिखाते हैं. कमाल की बात यह है कि एक भाई सनी (देओल) भारत को बचा रहा है और दूसरा भाई बॉबी भारत को बर्बाद कर रहा है. देशभक्त और देशद्रोही दोनों एक ही घर में. इस वाहियात, घटिया और बकवास फिल्म के लिए 1 स्टार.'

ये भी पढ़ें: कभी पेटभर खाना भी मिलना था मुश्किल, अब जीती हैं लग्जरी लाइफ, जानें भारती सिंह की नेटवर्थ

तरण आदर्श ने गिनाई कईं कमियां

मशहूर फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने फिल्म की कई कमियां गिनाते हुए इसे बेहद कमजोर फिल्म बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, अल्फा कमज़ोर. रेटिंग: ½. #YRFSpyUniverse की सबसे कमज़ोर फ़िल्म...शानदार एक्शन सीन, बेहतरीन विज़ुअल्स और कुछ अच्छे सीक्वेंस हैं, लेकिन कहानी दर्शकों से जुड़ नहीं पाती...एक अच्छा मौका हाथ से निकल गया. जब आप अल्फा देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, तो धुरंधर डुओलॉजी (दो फ़िल्मों की सीरीज़) की यादें साथ लिए बिना नहीं रह सकते. उन फ़िल्मों ने देशभक्ति पर आधारित स्पाई थ्रिलर के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया था.'

इसमें इमोशनल जुड़ाव और अपनापन महसूस नहीं होता

उन्होंने आगे लिखा, 'अल्फा में #YRF का जाना-पहचाना फ़ॉर्मूला है. चकाचौंध, ग्लैमर और ज़बरदस्त एक्शन. लेकिन देशभक्ति की भावना, जो इसकी सबसे मज़बूत कड़ी होनी चाहिए थी, पाकिस्तान वाला एंगल होने के बावजूद इसमें काफ़ी हद तक गायब है. डायरेक्टर शिव रवैल के पास एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसे बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा वेस्टर्न (पश्चिमी) लगता है. इसमें इमोशनल जुड़ाव और अपनापन महसूस नहीं होता. आलिया भट्ट ने बहुत कोशिश की है, लेकिन ऐसे रोल में वह सही नहीं लगतीं. शरवरी (वाघ) को बैकग्राउंड में ही रखा गया है. अनिल कपूर और बॉबी देओल ने अपने-अपने रोल में अच्छा काम किया है.

ये भी पढ़ें: 'मेरी शादी है 5 जुलाई को...', आमिर खान ने बताया गौरी स्प्रैट संग वेडिंग प्लान, देखें वीडियो

ऋतिक के  कैमियो को बताया जबरदस्ती

फिल्म में ऋतिक रोशन ने कैमियो किया है. इसे लेकर तरण ने लिखा, 'ऋतिक रोशन का कैमियो ज़बरदस्ती डाला हुआ लगता है और असरदार नहीं है. आखिरी बात? #YRF को #YRFSpyUniverse को नए सिरे से शुरू करने (रीसेट और रीबूट) की ज़रूरत है और उसमें वही विश्वसनीयता, इमोशनल जुड़ाव और अपनापन वापस लाना होगा, जिसने शुरू में दर्शकों को इन फ़िल्मों से जोड़े रखा था.'

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Alpha Alia Bhatt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'बहुत बकवास फिल्म है...', आलिया भट्ट की अल्फा देखने के बाद ऑडियंस ने क्या कहा? जान लें
'बहुत बकवास फिल्म है...', आलिया भट्ट की अल्फा देखने के बाद ऑडियंस ने क्या कहा?
बॉलीवुड
पहले 12 किलो वजन बढ़ाया, फिर 15 किलो घटाया..., 'लव एंड वॉर' के लिए विक्की कौशल का गजब ट्रांसफॉर्मेशन
'लव एंड वॉर' के लिए विक्की कौशल का गजब ट्रांसफॉर्मेशन, पहले 12 किलो वजन बढ़ाया फिर 15 किलो घटाया
बॉलीवुड
'धुरंधर' के बाद फिर से पर छाने की तैयारी में अक्षय खन्ना, आने वाली हैं ये धमाकेदार फिल्में
'धुरंधर' के बाद फिर से पर छाने की तैयारी में अक्षय खन्ना, आने वाली हैं ये धमाकेदार फिल्में
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें 7 दिनों का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Baby Do Die Do: Huma Qureshi की दमदार परफॉर्मेंस, हर सीन रखेगा बांधे
Alpha Movie Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
Alpha Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
'Super Subbu' Cast Interview: Sex Education पर खुलकर बोले सितारे, कहा- हिचकिचाहट नहीं, सही जानकारी जरूरी
Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वो अपनी होने वाली दुल्हन से...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर वेडिंग प्लानर का बयान, सिया को लेकर क्या कहा?
'वो अपनी होने वाली दुल्हन से...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर वेडिंग प्लानर का बयान, सिया को लेकर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तीन तलाक, हलाला पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी, 'धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं'
तीन तलाक, हलाला पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी, 'धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं'
इंडिया
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
क्रिकेट
लो स्कोरिंग थ्रिलर, MI ने डिफेंड किए 132 रन, अंतिम गेंद पर मिली जीत; RCB का प्लेयर बना 'हीरो'
लो स्कोरिंग थ्रिलर, MI ने डिफेंड किए 132 रन, अंतिम गेंद पर मिली जीत; RCB का प्लेयर बना 'हीरो'
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें 7 दिनों का कलेक्शन
विश्व
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
लाइफस्टाइल
Water Park Safety Tips: वॉटरपार्क में इस तरह की डाइविंग तो हो जाएगी मौत! इस बच्चे को लगी थी तगड़ी चोट
वॉटरपार्क में इस तरह की डाइविंग तो हो जाएगी मौत! इस बच्चे को लगी थी तगड़ी चोट
Results
ICAI CA Foundation Result 2026: सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; जानें टॉपर्स
सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; जानें टॉपर्स
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
ABP NEWS
Viral Video: नदी के बहाव को हल्के में लेना पड़ा भारी, अब जान बचाना मुश्किल
Viral Video: नदी के बहाव को हल्के में लेना पड़ा भारी, अब जान बचाना मुश्किल
ABP NEWS
Viral Video: पांढुर्णा में बिना टिकट ‘वॉटर किंगडम’
Viral Video: पांढुर्णा में बिना टिकट ‘वॉटर किंगडम’
ENT LIVE
Alpha ने किया निराश, Alia Bhatt और Sharvari नहीं दिखा पाईं दम
Alpha ने किया निराश, Alia Bhatt और Sharvari नहीं दिखा पाईं दम
Embed widget