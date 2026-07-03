'बहुत बकवास फिल्म है...', आलिया भट्ट की अल्फा देखने के बाद ऑडियंस ने क्या कहा? जान लें
Alpha X Review: आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' देखने के बाद एक्स पर यूजर्स ने नाराजगी जाहिर की है. फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है.
आलिया भट्ट को यशराज फिल्म्स ने अपनी पहली फीमेल सेंट्रिक स्पाई फिल्म में जासूस बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी. ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये कहना है यूजर्स का. वो भी आज सिनेमाघरों में फिल्म देखने के बाद. अल्फा ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. लेकिन, अल्फा को बेहद खराब रिव्यू मिल रहे हैं. मशहूर फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने फिल्म को कमजोर बताया है. वहीं एक्स पर यूजर्स ने भी फिल्म को बकवास और वाहियात तक बता दिया. अगर आप भी ये मूवी देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आइए पहले जनता की राय जान लीजिए.
यूजर ने बताया 'धुरंधर' के विपरीत
जहां एक ओर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर तबाही मचाई तो वहीं इस फिल्म से अल्फा को कंपेयर करते हुए एक यूजर ने बताया कि अल्फा बिल्कुल धुरंधर के विपरीत है. यूजर ने लिखा, 'अल्फा, धुरंधर के विपरीत है. स्पॉइलर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेकर्स ये क्या था. 20 साल तक किसी को कैसे पता नहीं चला? कुछ भी.' एक यूजर ने फिल्म का मजाक उड़ाते हुए रोने वाली इमोजी शेयर करते हुए लिखा, 'ये कौन सी स्पाई फिल्म है?'
#ALPHA Is Opposite Of DHURANDAR.— Tripurari Chaudhary (@TripurariMedia) July 3, 2026
Will Not Leave Spoilers But Makers Ae Kya Tha 🥲🥲🥲🥲
20 Saal Tak Kisi Ko Kaise Pata Nahi Chala ? Kuch Bhi uff g
Ye kaun si spy movie hai Bhai 😭#Alpha pic.twitter.com/Sh2I4y13yd— Ravi 🇮🇳 (@Ravi7IND) July 3, 2026
'अल्फा' ने बर्बाद कर दिया
एक यूजर ने कहा कि यशराज फिल्म्स ने स्पाई यूनिवर्स को बनाने में सालों लगाए लेकिन अल्फा ने सब खराब कर दिया. यूजर ने लिखा, 'YRF ने 'स्पाई यूनिवर्स' बनाने में बरसों लगा दिए. 'अल्फा' आई और उसने बहुत तेज़ी से इसे बर्बाद कर दिया.'
YRF spent years building a Spy Universe.— Mumtaz (@Mumtaz_Ali544) July 3, 2026
Alpha arrived and speedran its destruction. 😭🍿#Alpha #AlphaMovie #YRFSpyUniverse #Bollywood #Humour pic.twitter.com/033HIM2r9Z
कुछ भी कर रहे हो?
एक यूजर ने अल्फा देखने के बाद दावा किया कि एक्शन के चक्कर में कुछ भी दिखाया जा रहा है. एक्स पर यूजर ने फिल्म की एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, 'अबे ये क्या बकवास है? किसने कोरियोग्राफ किया ये? स्टाइलिश एक्शन के चक्कर में ये लोग कुछ भी कर रहे हैं अब.'
Abe ye kya bawasir hai bc?? Kisne choreograph kiya ye?? Stylish action ke chakkar me ye log kuch bhi kar rahe ab 😭😭#Alpha #HritikRoshan pic.twitter.com/jSpUSe5xry— Being Divakar Jha✨️ (@Divakar67154006) July 3, 2026
KRK ने कहा- वाहियात, घटिया और बकवास फिल्म
एक्टर ओर खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले कमाल राशिद खान (KRK) ने अल्फा पर जमकर भड़ास निकाली है. उन्होंने फिल्म को सिर्फ एक स्टार दिया है ओर इसे वाहियात, बकवास मूवी कहा. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'धुरंधर' देखने के बाद प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने 'अल्फा' बनाने के लिए धुरंधर की कहानी को ही उलट दिया. यह इस बात का सबूत है कि आदि दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं. अल्फा इस बात का सबूत है कि बॉलीवुड के 'जीनियस' लोग फिल्म मेकिंग के बारे में कितना कुछ जानते हैं.'
After watching #Dhurandhar Producer Aditya Chopra reversed the story of Dhurandhar to make #Alpha. It’s proof, that Adi has become mentally bankrupt. Alpha is proof, how much Bollywood genius people do know about film making.— KRK (@kamaalrkhan) July 3, 2026
In Dhurandhar, Ranveer, an Indian agent goes to…
उन्होंने आगे लिखा, 'धुरंधर' में, रणवीर नाम का एक भारतीय एजेंट पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए वहां जाता है. अल्फा में, बॉबी देओल नाम का एक पाकिस्तानी एजेंट देश को बर्बाद करने के लिए भारत आता है. आदित्य धर रणवीर को विजेता दिखाने के लिए उसे वापस लाते हैं. Alpha में, आदि बॉबी को मारकर पाकिस्तानी एजेंट को नाकाम दिखाते हैं. कमाल की बात यह है कि एक भाई सनी (देओल) भारत को बचा रहा है और दूसरा भाई बॉबी भारत को बर्बाद कर रहा है. देशभक्त और देशद्रोही दोनों एक ही घर में. इस वाहियात, घटिया और बकवास फिल्म के लिए 1 स्टार.'
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तरण आदर्श ने गिनाई कईं कमियां
मशहूर फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने फिल्म की कई कमियां गिनाते हुए इसे बेहद कमजोर फिल्म बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, अल्फा कमज़ोर. रेटिंग: ½. #YRFSpyUniverse की सबसे कमज़ोर फ़िल्म...शानदार एक्शन सीन, बेहतरीन विज़ुअल्स और कुछ अच्छे सीक्वेंस हैं, लेकिन कहानी दर्शकों से जुड़ नहीं पाती...एक अच्छा मौका हाथ से निकल गया. जब आप अल्फा देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, तो धुरंधर डुओलॉजी (दो फ़िल्मों की सीरीज़) की यादें साथ लिए बिना नहीं रह सकते. उन फ़िल्मों ने देशभक्ति पर आधारित स्पाई थ्रिलर के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया था.'
इसमें इमोशनल जुड़ाव और अपनापन महसूस नहीं होता
उन्होंने आगे लिखा, 'अल्फा में #YRF का जाना-पहचाना फ़ॉर्मूला है. चकाचौंध, ग्लैमर और ज़बरदस्त एक्शन. लेकिन देशभक्ति की भावना, जो इसकी सबसे मज़बूत कड़ी होनी चाहिए थी, पाकिस्तान वाला एंगल होने के बावजूद इसमें काफ़ी हद तक गायब है. डायरेक्टर शिव रवैल के पास एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसे बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा वेस्टर्न (पश्चिमी) लगता है. इसमें इमोशनल जुड़ाव और अपनापन महसूस नहीं होता. आलिया भट्ट ने बहुत कोशिश की है, लेकिन ऐसे रोल में वह सही नहीं लगतीं. शरवरी (वाघ) को बैकग्राउंड में ही रखा गया है. अनिल कपूर और बॉबी देओल ने अपने-अपने रोल में अच्छा काम किया है.
#OneWordReview...#Alpha: WEAK.— taran adarsh (@taran_adarsh) July 3, 2026
Rating: ⭐️½
Weakest film in the #YRFSpyUniverse... Brilliant action set pieces, stunning visuals, and a few well-executed sequences, but the writing simply doesn't connect... Missed opportunity! #AlphaReview
When you walk into the auditorium to… pic.twitter.com/tdisHgGY1J
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ऋतिक के कैमियो को बताया जबरदस्ती
फिल्म में ऋतिक रोशन ने कैमियो किया है. इसे लेकर तरण ने लिखा, 'ऋतिक रोशन का कैमियो ज़बरदस्ती डाला हुआ लगता है और असरदार नहीं है. आखिरी बात? #YRF को #YRFSpyUniverse को नए सिरे से शुरू करने (रीसेट और रीबूट) की ज़रूरत है और उसमें वही विश्वसनीयता, इमोशनल जुड़ाव और अपनापन वापस लाना होगा, जिसने शुरू में दर्शकों को इन फ़िल्मों से जोड़े रखा था.'