'युवाओं का शिक्षा पर से भरोसा टूट जाए तो...', शाहिद कपूर ने छात्रों के समर्थन में कही बड़ी बात

देशभर में नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है. इस बीच बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर भी छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर युवाओं का हौसला बढ़ाया और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों को अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछने का पूरा हक है.

शाहिद कपूर ने छात्रों के समर्थन में कही बड़ी बात

इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए शाहिद कपूर ने लिखा कि शिक्षा व्यवस्था पर युवाओं का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, 'अगर जिस युवा पीढ़ी के लिए यह शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है, उसी का इससे भरोसा उठ जाए, तो क्या होगा?'

शाहिद कपूर ने आगे लिखा, 'जिसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है, सवाल पूछने का सबसे पहला हक भी उसी का है. हर साल छात्र अपने भविष्य के लिए परीक्षाओं में सवालों के जवाब लिखते हैं, लेकिन आज जब वे अपने ही भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो क्यों न पूछें?'

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शाहिद कपूर ने की अपील

उन्होंने आगे कहा, 'जैसे हर साल वे अपने भविष्य के लिए जवाब लिखते हैं, वैसे ही आज अपने भविष्य को लेकर उनके ये सवाल भी सुने जाने चाहिए.' शाहिद ने अपने पोस्ट के जरिए छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लेने और उनकी आवाज सुनने की अपील की.

शाहिद कपूर ने आगे लिखा, 'उन्हें सवाल पूछने का पूरा हक है. इस देश के युवा ही इस देश का भविष्य हैं और उन्हें इस व्यवस्था पर भरोसा करने का अधिकार मिलना चाहिए.'

कई सेलेब्स ने उठाई आवाज

इस मुद्दे पर कई फिल्मी सितारो ने छात्रों के आंदोलन का खुलकर समर्थन किया है. इससे पहले करीना कपूर, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे, सलमान खान, जीनत अमान और शबाना आजमी भी छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज उठा चुके हैं.

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बता दें कि नीट पेपर लीक के बाद शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन काफी दिनो से जारी है. छात्र परीक्षा में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'चलो संसद' मार्च में हजारों छात्र शामिल हुए थे.