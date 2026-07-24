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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअहान पांडे और शरवरी वाघ की अगली फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म, अली अब्बास जफर कर रहे डायरेक्ट

अहान पांडे और शरवरी वाघ की अगली फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म, अली अब्बास जफर कर रहे डायरेक्ट

Ahaan Panday Sharvari Wagh Movie Release Date: अहान पांडे और शरवरी वाघ की आने वाली फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई हैं. फिल्म में ये नई जोड़ी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 24 Jul 2026 07:07 PM (IST)
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2025 में आई पॉपुलर फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस और सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया था. अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया. हालांकि अब अहान फिर से रोमांटिक अंदाज में नजर आने वाले है, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस शरवरी वाघ लीड रोल में दिखेंगी. हालांकि, फिल्म का टाइटल अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है, जिसे लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. 

अलग किरदार में होंगे अहान पांडे 

बताया जा रहा है कि फिल्म में अहान का किरदार बहुत ही अलग और दमदार होने वाला है, जिसमें रोमांस के साथ एक्शन का तड़का भी देखने को मिलेगा. वहीं ये फिल्म शरवरी के करियर की बड़ी फिल्म मानी जा रही हैं. फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम (यूके) और यश राज फिल्म्स स्टूडियो में शूट किया गया है. फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है, जो बड़े पर्दे पर दर्शकों को एक अलग और नया अनुभव देगी. 

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कब रिलीज होगी फिल्म?

वहीं बात करें फिल्म के टाइटल की, तो उसे अभी इसके लिए फैंस को इंतजार करना पड़ेगा. ये एक शानदार और बड़े स्केल पर बनी रोमांटिक एक्शन ड्रामा होने वाली है, जिसमें अहान और शरवरी के अलावा ऐश्वर्य ठाकरे और बॉबी देओल भी नजर आएंगे. फिल्म 26 मार्च 2027 को रिलीज किया जाएगा. 

फिल्म की टीम

बता दें कि लंबे समय बाद अली अब्बास जफर और यश राज फिल्म्स बड़े प्रोजेक्ट में साथ आ रहे हैं. आदित्य चोपड़ा और अली अब्बास जफर की साथ में ये पांचवी होने वाली है, जो उनके फैंस के लिए खास होने वाला हैं. दोनों ने अब तक 'मेरे ब्रदर की दुल्हन', 'गुंडे', 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' जैसी शानदार फिल्में दी है, जो आज भी दर्शकों को पसंद आती हैं. 

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Published at : 24 Jul 2026 07:07 PM (IST)
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Sharvari Wagh Ahaan Panday
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