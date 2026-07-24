अहान पांडे और शरवरी वाघ की अगली फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म, अली अब्बास जफर कर रहे डायरेक्ट

2025 में आई पॉपुलर फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस और सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया था. अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया. हालांकि अब अहान फिर से रोमांटिक अंदाज में नजर आने वाले है, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस शरवरी वाघ लीड रोल में दिखेंगी. हालांकि, फिल्म का टाइटल अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है, जिसे लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं.

अलग किरदार में होंगे अहान पांडे

बताया जा रहा है कि फिल्म में अहान का किरदार बहुत ही अलग और दमदार होने वाला है, जिसमें रोमांस के साथ एक्शन का तड़का भी देखने को मिलेगा. वहीं ये फिल्म शरवरी के करियर की बड़ी फिल्म मानी जा रही हैं. फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम (यूके) और यश राज फिल्म्स स्टूडियो में शूट किया गया है. फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है, जो बड़े पर्दे पर दर्शकों को एक अलग और नया अनुभव देगी.

ये भी पढ़ें: दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी पर भड़कीं पूजा भट्ट, छात्रों को जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से दूर रहने की नसीहत पर उठाए सवाल

कब रिलीज होगी फिल्म?

वहीं बात करें फिल्म के टाइटल की, तो उसे अभी इसके लिए फैंस को इंतजार करना पड़ेगा. ये एक शानदार और बड़े स्केल पर बनी रोमांटिक एक्शन ड्रामा होने वाली है, जिसमें अहान और शरवरी के अलावा ऐश्वर्य ठाकरे और बॉबी देओल भी नजर आएंगे. फिल्म 26 मार्च 2027 को रिलीज किया जाएगा.

फिल्म की टीम

बता दें कि लंबे समय बाद अली अब्बास जफर और यश राज फिल्म्स बड़े प्रोजेक्ट में साथ आ रहे हैं. आदित्य चोपड़ा और अली अब्बास जफर की साथ में ये पांचवी होने वाली है, जो उनके फैंस के लिए खास होने वाला हैं. दोनों ने अब तक 'मेरे ब्रदर की दुल्हन', 'गुंडे', 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' जैसी शानदार फिल्में दी है, जो आज भी दर्शकों को पसंद आती हैं.

ये भी पढ़ें: 'मुझे भी दो बार देनी पड़ी थी NEET परीक्षा', 2015 के पेपर लीक को याद कर बोलीं मानुषी छिल्लर