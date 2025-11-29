दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया था. हाल ही में देओल परिवार ने दिवंगत अभिनेता की प्रेयर मीट आयोजित की गई थी. इसमें उनके परिवार और शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन जैसे कई सेलेब्स इसमें शामिल हुए थे. अपनी फिल्मों और सुपरस्टार ऑरा के अलावा, धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा में रही थी. अभिनेता ने 1980 में हेमा मालिनी से दूसरी शादी की, जबकि वह पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे जिनसे उनके चार बच्चे हैं.

2022 में एक पुराने इंटरव्यू में, ईशा देओल अपनी मां और दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ दिखाई दी थीं. उस दौरान उन्होंने बताया था कि कैसे उनके पिता अपने दोनों परिवारों को अच्छी तरह से संभाल पाए हैं. हेमा मालिनी शादी के बाद हमेशा धर्मेंद्र से अलग रही हैं क्योंकि वह उनकी मौजूदा ज़िंदगी में खलल नहीं डालना चाहती थीं.

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से मांगा था सिर्फ प्यार

हेमा मालिनी ने राजदीप सरदेसाई को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, "एक समय ऐसा भी आया जब मुझे उनसे कहना पड़ा, 'अब तुम मुझसे शादी कर लो.' तुम ऐसे नहीं चल सकते. मुझे पता था कि थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मुझे उनसे और कुछ उम्मीद नहीं है. बस प्यार. वो हमेशा मेरे साथ हैं, तो मुझे और क्या चाहिए. मुझे उनसे संपत्ति, पैसा या कुछ और नहीं चाहिए. मुझे बस थोड़ा सा प्यार चाहिए. बस."

दोनों परिवारों को खूबसूरती से संभालते थे धर्मेंद्र

जब ईशा से उनके पिता और उनके भाइयों सनी और बॉबी देओल के साथ उनकी केमिस्ट्री के बारे में पूछा गया था, तो अभिनेत्री ने कहा था, "हम एक परिवार के रूप में बहुत प्राइवेट हैं. मैं अपने भाइयों से प्यार करती हूं. वे मेरे लिए हमेशा मौजूद रहे हैं और मेरे पिता हमेशा मेरे साथ रहे हैं. मैं अपने पिता के बारे में जो बात सराहती हूं, वह यह है कि क्योंकि वह बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं, वह दोनों साइड्स को खूबसूरती से मैनेज करने में सक्षम हैं. मैं उन्हें इसका क्रेडिट देती हूं."