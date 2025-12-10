बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक पसरा हुआ है. परिवार से लेकर फैंस तक हर कोई धर्मेंद्र को याद कर रहा है. एक्टर 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को ये दुनिया छोड़कर चले गए थे. एक्टर 8 दिसंबर को अपनां 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे. धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर मुंबई में एक प्रेयर मीट रखी गई थी. जिसमें परिवार के साथ कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं. अब दिल्ली में उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और दोनों बेटियों ईशा- अहाना ने प्रेयर मीट रखी है.

हेमा मालिनी, ईशा देओल और अहाना देओल ने 11 दिसंबर को दिल्ली के जनपथ स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में प्रेयर मीट रखी है. ये प्रेयर मीट शाम 4 बजे से 6 बजे तक होने वाली है. इसमें ईशा देओल का साथ देने के लिए उनके एक्स हसबैंड भरत तख्तानी भी आने वाले हैं.

ईशा का साथ दे रहे भरत

इस प्रेयर मीट में ईशा देओल के एक्स हसबैंड भरत तख्तानी का नाम भी शामिल है. प्रेयर मीट के इनविटेशन में ईशा, अहाना और हेमा मालिनी के साथ भरत का नाम भी शामिल किया गया है. अहाना के पति वैभव वोहरा का नाम भी शामिल है.धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी और ईशा बुरी तरह से टूट गए हैं. ऐसे मुश्किल समय में भरत उनका साथ दे रहे हैं. वो धर्मेंद्र से मिलने के लिए अस्पताल भी गए थे.

बता दें ईशा देओल और भरत तख्तानी अलग हो चुके हैं. ये दोनों साल 2024 में अलग हो गए थे. ये कपल साल 2012 में शादी के बंधन में बंधा था. भरत और ईशा की दो बेटियां राध्या और मिराया हैं. जिनकी परवरिश ईशा कर रही हैं. ईशा और भरत के तलाक ने हर किसी को चौंका दिया था. तलाक के बाद भरत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं.

