हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण के लिए बीच में शूटिंग छोड़ भागे थे रणवीर सिंह, 'धुरंधर' को-एक्टर ने खोला बड़ा राज

प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण के लिए बीच में शूटिंग छोड़ भागे थे रणवीर सिंह, 'धुरंधर' को-एक्टर ने खोला बड़ा राज

रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर 2 को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. चारों तरफ उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है.वहीं, दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ भी खूब सुर्खियां बटोर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Mar 2026 05:52 PM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ रही है. ऐसे में एक्टर फिल्म की सक्सेस को बखूबी एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं रणवीर सिंह जब धुरंधर की शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट थीं.

2024 में दीपिका और रणवीर के घर उनकी नन्ही परी दुआ ने जन्म लिया.दरअसल हाल ही में धुरंधर 2 के एक्टर अभय अरोड़ा ने मिर्ची प्लस को दिए इंटरव्यू में रणवीर सिंह को लेकर बड़ा खुलासा किया है.फिल्म में अभय ने यासिर की भूमिका निभाई है.

छुट्टी लेकर दीपिका का रखते थे ख्याल

अभय ने बताया कि काम में व्यस्त होने के बाद भी रणवीर सिंह अपनी वाइफ दीपिका पादुकोण को प्रायौरिटी देना नहीं भूलते थे, जब भी संभव हो पाता था वो अपनी वाइफ के लिए वक्त जरूर निकाल लेते थे.इतना ही नहीं एक्टर ने कहा कि शूटिंग के बीच में रणवीर सिंह छुट्टी लेने की पूरी कोशिश किया करते थे, बेशक तीन या चार दिन की ही छुट्टी क्यों ना हो. ताकि वो अपनी पत्नी के पास जाकर उनका ख्याल रख सकें.

एक्टर ने बताया कि जिस तरीके से रणवीर अपनी फैमिली की केयर करते हैं वो बेहद ही कमाल है.आपको बता दें कि दीपिका और रणवीर ने 2018 में शादी की थी. वहीं, 2024 में कपल ने बेटी का स्वागत किया. 2025 में दीपिका और रणवीर ने अपनी बेटी का चेहरा दुनिया को दिखाया था.

दुआ ने अपनी क्यूटनेस से हर किसी को अपना फैन बना लिया. इसके अलावा दीपिका और रणवीर बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप शेयर करते हैं. अक्सर दोनों सोशल मीडिया पर भी कॉमेंट के जरिए एक-दूसरे के हौंसले को बढ़ाते हुए नजर आते हैं. रणवीर सिंह तो पब्लिकली अपनी लेडी लव पर अक्सर प्यार लूटाते हुए दिखाई देते हैं. दोनों का यही प्यार उन्हें बॉलीवुड का पावर कपल बनाता है.

ये भी पढ़ें:-अनंत और राधिका संग बर्थडे पार्टी में दिखे शाहरुख खान, 'धुरंधर 2' के गाने 'आरी-आरी' पर रणवीर ने जमाया रंग, देखें वीडियो

 

 

 

Published at : 30 Mar 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Deepika Padunkone Dhurandhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Entertainment News Live: 'धुरंधर 2' की सक्सेज के बीच Salman Khan ने किया एक्शन फिल्म का ऐलान, King का दुबई शेड्यूल कैंसिल
लाइव: 'धुरंधर 2' की सक्सेज के बीच Salman Khan ने किया एक्शन फिल्म का ऐलान
बॉलीवुड
जब मीना कुमारी ने डाकू के हाथ पर चाकू से दिया ऑटोग्राफ, सुनसान इलाके में फंस गई थी एक्ट्रेस
जब मीना कुमारी ने डाकू के हाथ पर चाकू से दिया ऑटोग्राफ, सुनसान इलाके में फंस गई थी एक्ट्रेस
बॉलीवुड
करोड़ों की मालकिन हैं प्रीति जिंटा, IPL से होती है इतनी मोटी कमाई
करोड़ों की मालकिन हैं प्रीति जिंटा, IPL से होती है इतनी मोटी कमाई
बॉलीवुड
अनंत और राधिका संग बर्थडे पार्टी में दिखे शाहरुख खान, 'धुरंधर 2' के गाने 'आरी-आरी' पर रणवीर ने जमाया रंग, देखें वीडियो
अनंत और राधिका संग बर्थडे पार्टी में दिखे शाहरुख खान, 'आरी-आरी' पर रणवीर ने जमाया रंग
Advertisement

वीडियोज

Saas Bahu Aur Saazish: क्या सूरज जान पाएगा ईशा के बलिदान का सच? | Pati Brahmchari
Khabar Filmy Hain: नॉर्थ का स्वैग… साउथ का एक्शन… पैन इंडिया की तैयारी | Salmaan Khan | Bollywoood Masala
America Ground Operation: Hormuz के बाद अब होगी खर्ग पर भीषण लड़ाई? | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: अंतिम फैसला के इंतजार में ट्रंप..शुरु होगा Ground War? | Trump | Pentagon
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Alireza Tangsiri: ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
टेलीविजन
स्ट्रैपलेस ब्लाउज में दिव्यांका त्रिपाठी की ऑनस्क्रीन बेटी का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, फैंस बोले- कितनी बड़ी हो गई है
स्ट्रैपलेस ब्लाउज में दिव्यांका त्रिपाठी की ऑनस्क्रीन बेटी का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, फैंस बोले- कितनी बड़ी हो गई है
आईपीएल 2026
IPL 2026 पर बांग्लादेश का बड़ा यू-टर्न, अब नहीं होगा प्रसारण; जानें 2 दिन में क्यों बदला फैसला
IPL 2026 पर बांग्लादेश का बड़ा यू-टर्न, अब नहीं होगा प्रसारण; 2 दिन में बदला फैसला
क्रिकेट
कैमरून ग्रीन के गेंदबाजी नहीं करने पर आया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बयान, KKR पर फोड़ा बम!
कैमरून ग्रीन के गेंदबाजी नहीं करने पर आया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बयान, KKR पर फोड़ा बम!
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
जनरल नॉलेज
Helium Gas Crisis: कहां-कहा इस्तेमाल होती है हीलियम गैस, ईरान जंग में कैसे हो रही इसकी कमी?
कहां-कहा इस्तेमाल होती है हीलियम गैस, ईरान जंग में कैसे हो रही इसकी कमी?
ट्रेंडिंग
दिल पे जख्म खाते हैं....सिक्योरिटी गार्ड ने हूबहू नुसरत की आवाज में गाया गाना, वीडियो देख दंग रह गए लोग
दिल पे जख्म खाते हैं....सिक्योरिटी गार्ड ने हूबहू नुसरत की आवाज में गाया गाना, वीडियो देख दंग रह गए लोग
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget