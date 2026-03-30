एक्सप्लोरर
कृति सेनन vs रश्मिका मंदाना, कौन है ज्यादा अमीर? जाने 'कॉकटेल 2' एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ
Kriti Sanon-Rashmika Mandanna Net worth: कृति सेनन और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी फिल्म कॉकटेल 2 को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि दोंनो में से कौन ज्यादा अमीर है.
एक्ट्रेस कृति सेनन और रश्मिका मंदाना जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली है. फिल्म में दोनों एक्ट्रेसेस धमाल मचाने की तैयार है. ऐसे में आइए जानते है कि कृति और रश्मिका में से किसकी नेटवर्थ ज्यादा है.
1/7
2/7
Published at : 30 Mar 2026 01:20 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
कृति सेनन वर्सेस रश्मिका मंदाना, कौन है ज्यादा अमीर? जाने 'कॉकटेल 2' एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ
बॉलीवुड
9 Photos
'धुरंधर 2' की 'यालिना' पहुंची पैरेंट्स के साथ IPL मैच देखने, ये सेलेब्स भी हुए स्पॉट
बॉलीवुड
7 Photos
'रहमान डकैत' की पत्नी ने ग्रीन गाउन में बिखेरा जलवा, सौम्या टंडन के ग्लैमरस लुक ने लगाई आग
बॉलीवुड
7 Photos
लैविश लाइफ जीते हैं विजय वर्मा, करोड़ों में एक्टर की है नेटवर्थ, जानें कहां से करते हैं मोटी कमाई
बॉलीवुड
10 Photos
पति निक जोनस और बेटी मालती संग क्वालिटी टाइम एंजॉय करती दिखीं प्रियंका चोपड़ा, शेयर की मार्च की खास झलकियां
बॉलीवुड
7 Photos
'कॉकटेल 2' में देखने को मिलेगा कृति सैनन का अलग अंदाज, बोलीं- 'पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग है'
बॉलीवुड
7 Photos
2025 में इन 5 फिल्मों ने कमाया सबसे ज्यादा पैसा, 'धुरंधर' पहले नंबर पर, चेक करें पूरी लिस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
दूसरे मंडे भी 'धुरंधर 2' करेगी तगड़ा कलेक्शन, दोपहर 1 बजे तक 850 करोड़ के पार हुई कमाई
मनोरंजन
'धुरंधर 2' की कमाई 1300 करोड़ के पार, अक्षय कुमार डरे, 'भूत बंगला' की रिलीज टली
मनोरंजन
हार्दिक पंडया के बेटे अगस्त्य को प्रोटेक्ट करती दिखीं गर्लफ्रेंड माहिका, पैप्स को लगाई डांट
मनोरंजन
'धुरंधर 2' पर भारी पड़ रही ये फिल्म, रणवीर सिंह की फिल्म को मात देकर बन गई नंबर 1
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
कृति सेनन वर्सेस रश्मिका मंदाना, कौन है ज्यादा अमीर? जाने 'कॉकटेल 2' एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ
बॉलीवुड
9 Photos
'धुरंधर 2' की 'यालिना' पहुंची पैरेंट्स के साथ IPL मैच देखने, ये सेलेब्स भी हुए स्पॉट
प्रेम कुमारJournalist
Opinion