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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकिसी आलीशान महल से कम नहीं है सोनम कपूर का दिल्ली वाला घर, 173 करोड़ है कीमत, देखें Inside Photos

किसी आलीशान महल से कम नहीं है सोनम कपूर का दिल्ली वाला घर, 173 करोड़ है कीमत, देखें Inside Photos

सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने 29 मार्च को अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया है. इस बार भी एक्ट्रेस ने बेटे को ही जन्म दिया है. बच्चे के जन्म के बाद एक्ट्रेस की फैमिली में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Mar 2026 02:26 PM (IST)
सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने 29 मार्च को अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया है. इस बार भी एक्ट्रेस ने बेटे को ही जन्म दिया है. बच्चे के जन्म के बाद एक्ट्रेस की फैमिली में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है.

सोनाम कपूर उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि लग्जरी लाइफस्टाइल और स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं.

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सोनम कपूर का वैसे तो मुंबई में आलीशान घर है ही. लेकिन, दिल्ली में एक्ट्रेस का ससुराल है और उनके ससुराल वाला घर किसी राजमहल से बिल्कुल भी कम नहीं है.
सोनम कपूर का वैसे तो मुंबई में आलीशान घर है ही. लेकिन, दिल्ली में एक्ट्रेस का ससुराल है और उनके ससुराल वाला घर किसी राजमहल से बिल्कुल भी कम नहीं है.
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सोनम कपूर और आनंद आहूजा का दिल्ली वाला बंगला पृथ्वीराज रोड पर बना हुआ है. उनके इस बंगले का नाम 'शेरमुखी बंगला' है.
सोनम कपूर और आनंद आहूजा का दिल्ली वाला बंगला पृथ्वीराज रोड पर बना हुआ है. उनके इस बंगले का नाम 'शेरमुखी बंगला' है.
Published at : 30 Mar 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Sonam Kapoor Anand Ahuja

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