एक्सप्लोरर
किसी आलीशान महल से कम नहीं है सोनम कपूर का दिल्ली वाला घर, 173 करोड़ है कीमत, देखें Inside Photos
सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने 29 मार्च को अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया है. इस बार भी एक्ट्रेस ने बेटे को ही जन्म दिया है. बच्चे के जन्म के बाद एक्ट्रेस की फैमिली में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है.
सोनाम कपूर उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि लग्जरी लाइफस्टाइल और स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं.
1/8
2/8
Published at : 30 Mar 2026 02:26 PM (IST)
Tags :Sonam Kapoor Anand Ahuja
बॉलीवुड
8 Photos
किसी आलीशान महल से कम नहीं है सोनम कपूर का दिल्ली वाला घर, 173 करोड़ है कीमत, देखें फोटो
बॉलीवुड
7 Photos
कृति सेनन वर्सेस रश्मिका मंदाना, कौन है ज्यादा अमीर? जाने 'कॉकटेल 2' एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ
बॉलीवुड
9 Photos
'धुरंधर 2' की 'यालिना' पहुंची पैरेंट्स के साथ IPL मैच देखने, ये सेलेब्स भी हुए स्पॉट
बॉलीवुड
7 Photos
'रहमान डकैत' की पत्नी ने ग्रीन गाउन में बिखेरा जलवा, सौम्या टंडन के ग्लैमरस लुक ने लगाई आग
बॉलीवुड
7 Photos
लैविश लाइफ जीते हैं विजय वर्मा, करोड़ों में एक्टर की है नेटवर्थ, जानें कहां से करते हैं मोटी कमाई
बॉलीवुड
10 Photos
पति निक जोनस और बेटी मालती संग क्वालिटी टाइम एंजॉय करती दिखीं प्रियंका चोपड़ा, शेयर की मार्च की खास झलकियां
बॉलीवुड
7 Photos
'कॉकटेल 2' में देखने को मिलेगा कृति सैनन का अलग अंदाज, बोलीं- 'पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग है'
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
दूसरे मंडे भी 'धुरंधर 2' करेगी तगड़ा कलेक्शन, दोपहर 1 बजे तक 850 करोड़ के पार हुई कमाई
मनोरंजन
बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे सलमान खान, इस हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म का किया ऐलान
मनोरंजन
'धुरंधर 2' की कमाई 1300 करोड़ के पार, अक्षय कुमार डरे, 'भूत बंगला' की रिलीज टली
मनोरंजन
हार्दिक पंडया के बेटे अगस्त्य को प्रोटेक्ट करती दिखीं गर्लफ्रेंड माहिका, पैप्स को लगाई डांट
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
किसी आलीशान महल से कम नहीं है सोनम कपूर का दिल्ली वाला घर, 173 करोड़ है कीमत, देखें फोटो
बॉलीवुड
7 Photos
कृति सेनन वर्सेस रश्मिका मंदाना, कौन है ज्यादा अमीर? जाने 'कॉकटेल 2' एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ
प्रेम कुमारJournalist
Opinion