'आवारापन' करने के लिए राजी नहीं थे इमरान हाशमी? प्रोड्यूसर ने बताया कैसे बनी बात

Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAwarapan 2 करने के लिए राजी नहीं थे इमरान हाशमी? प्रोड्यूसर ने बताया कैसे बनी बात

Awarapan 2 करने के लिए राजी नहीं थे इमरान हाशमी? प्रोड्यूसर ने बताया कैसे बनी बात

Emraan Hashmi Not Ready For Awarapan 2: इमरान हाशमी फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर चर्चा में हैं. लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि पहले वो इस फिल्म को करने से हिचकिचा रहे थे.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 20 Aug 2026 08:13 PM (IST)
Preferred Sources

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और इसी के साथ ही ये 2026 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. वहीं, इमरान जहां 15 सालों से एक भी हिट नहीं दे पाए थे. वहीं, उस सूखा को मटाने में 'आवारापन 2' ने अहम रोल प्ले किया है और ये उनके करियर की सबसे कमाऊ फिल्मों में शामिल हो चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले एक्टर इस फिल्म को करने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि इसका पहला पार्ट कमर्शियली फ्लॉप रहा था.

दरअसल, 'आवारापन 2' के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स से बात की. इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि पहले एक्टर फिल्म को करने से हिचकिचा रहे थे. विशेष 'आवारापन' का सीक्वल बनाने को लेकर कहते हैं, 'मुझे लगता है कि हमने कई चीजों को इमोशनली अपनाया है और शायद उसी वजह से चीजें सफल रहीं. इसलिए दर्शकों को ऐसा महसूस होता है.' 

यह भी पढ़ें: 'सबसे बेकार, प्रोड्यूसर किलर हैं...', डायरेक्टर ने उड़ाई पवन सिंह की धज्जिया

19 साल बाद 'आवारापन 2' क्यों?

शिवम पंडित को दोबारा स्क्रिन पर लाने को लेकर विशेष बताते हैं, 'बहुत सारी लेयर्स रहीं और कैरेक्टर में बहुत गहराई रही कि हमें इसे वापस लाना ही पड़ा. टूटा हुआ आदमी है, जो 18-19 साल से उस दर्द को महसूस कर रहा है.' 19 साल बाद 'आवारापन 2' क्यों? लोगों के इस सवाल के बारे में विशेष बताते हैं और यहां जवाब देते हैं, 'मुझे ये फीलिंग्स तब जब मुझे लगा कि कोविड के समय दर्शकों के साथ मेरा इमोशनल जुड़ाव कम हो गया है. उन 2-3 सालों में लोग घर पर ही फिल्में देखते थे और उनके लिए बहुत कुछ बनाया भी जा रहा था. आजकल सब कुछ वीएफएक्स और बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है. हमने यहां भी ऐसा ही किया लेकिन ड्रामा को सपोर्ट करने के लिए. सब कुछ ऐसा लग रहा जैसे ड्रामा की कमी को छिपाने की कोई चालाक कोशिश हो.'

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vishesh Films (@visheshfilms) द्वारा साझा की गई पोस्ट

इमरान हाशमी बोले- 'जन्नत क्यों नहीं?'

विशेष आगे बताते हैं कि उन्होंने कुछ समय पहले 'आवारापन' के सीक्वल के बारे में बात की थी लेकिन एक्टर उनके इस आइडिया से पूरी तरह से सहमत नहीं थे. प्रोड्यूसर बताते हैं, 'आवारापन के ठीक बाद 'जन्नत' आई थी और आवारापन ना चलने से मिली सीख का इस्तेमाल जन्नत में किया गया और ये सफल रहा था. इमरान ने कहा था कि आवारापन अच्छी फिल्म है लेकिन हमारा दिल टूटा था जब ये चल नहीं पाई थी तो जन्नत क्यों नहीं करते? ये आपके दिल के बेहद करीब है और मेरे भी. मार्केट छोड़िए. लेकिन मैंने कहा कि आवारापन पर ही अटका हुआ हूं.'

यह भी पढ़ें: जुलाई 2026 का बॉक्स ऑफिस किंग कौन? जानें किस फिल्म ने की सबसे ज्यादा कमाई

फिर 'आवारानपन 2' के लिए यूं माने इमरान हाशमी

विशेष आगे बताते हैं, 'हालात उस समय बदल गए जब बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों को दोबारा रिलीज करने का फॉर्मूला काम कर गया. जब ऐसी फिल्में दोबारा रिलीज होने पर अच्छा करने लगीं, जो पहले बुरी तरह से फ्लॉप थीं तो मुझे लगा कि मुझे कुछ सही मिल गया है. इमरान का फिर इस मार्केट को लेकर नजरिया बदल गया.'

फ्लॉप थी 'आवारापन'

गौरतलब है कि इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन' साल 2007 में आई थी, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस श्रिया सरन थीं. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी लेकिन बाद में ये कल्ट रोमांटिक ड्रामा फिल्म साबित हुई थी. आपको बता दें कि ये डायरेक्टर मोहित सूरी की बतौर निर्देशक डेब्यू फिल्म थी. ऐसे में अब इसका सीक्वल 2026 में आया तो इसे दर्शकों ने जबरदस्त रिस्पांस दिया. ये इमरान हाशमी की सबसे कमाऊ फिल्म बन चुकी है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Awarapan 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Awarapan 2 करने के लिए राजी नहीं थे इमरान हाशमी? प्रोड्यूसर ने बताया कैसे बनी बात
'आवारापन' करने के लिए राजी नहीं थे इमरान हाशमी? प्रोड्यूसर ने बताया कैसे बनी बात
बॉलीवुड
'सब केसर बेच रहे हैं और आप...', सवाल पर अक्षय कुमार ने दिया ऐसा रिएक्शन
'सब केसर बेच रहे हैं और आप...', सवाल पर अक्षय कुमार ने दिया ऐसा रिएक्शन
बॉलीवुड
Box Office: 7वें दिन 'आवारापन 2' या 'बंटवारा 1947' कौन चल रही आगे? जानें- 7 बजे तक का कलेक्शन
7वें दिन 'आवारापन 2' या 'बंटवारा 1947' कौन चल रही आगे? जानें- 7 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
'रेस्टोरेंट में मुझे बोला पेंटी उतारकर दो', 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' फेम एक्ट्रेस ने झेला कास्टिंग काउच
'रेस्टोरेंट में मुझे बोला पेंटी उतारकर दो', 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' फेम एक्ट्रेस ने झेला कास्टिंग काउच
Advertisement

वीडियोज

SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Bareilly Ke Bacchan: 😳Ajab Singh की हरकत पर Sangam ने दी नसीहत, ससुर जी को बुरी लगी बातें! #sbs
Sunny Deol की ‘Batwara 1947’ क्यों हुई फ्लॉप? Muslim किरदार और कहानी पर उठे सवाल
Bigg Boss 20 में Mouni Roy की Entry? Salman Khan के शो में Naagin लगाएंगी Glamour का तड़का!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘वी आर Gen Z’, वायरल गर्ल ने भारतीय सेना से मांगी माफी, जानें क्या कहा?
‘वी आर Gen Z’, वायरल गर्ल ने भारतीय सेना से मांगी माफी, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
क्रिकेट
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
बिहार
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
इंडिया
लद्दाख में J&K हाईकोर्ट की बेंच होगी स्थापित, केंद्र सरकार का फैसला
लद्दाख में J&K हाईकोर्ट की बेंच होगी स्थापित, केंद्र सरकार का फैसला
Hockey
हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का अगला मैच कब? किस टीम से होगी भिड़ंत
हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का अगला मैच कब? किस टीम से होगी भिड़ंत
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget