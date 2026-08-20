'आवारापन' करने के लिए राजी नहीं थे इमरान हाशमी? प्रोड्यूसर ने बताया कैसे बनी बात

Awarapan 2 करने के लिए राजी नहीं थे इमरान हाशमी? प्रोड्यूसर ने बताया कैसे बनी बात
Emraan Hashmi Not Ready For Awarapan 2: इमरान हाशमी फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर चर्चा में हैं. लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि पहले वो इस फिल्म को करने से हिचकिचा रहे थे.
इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और इसी के साथ ही ये 2026 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. वहीं, इमरान जहां 15 सालों से एक भी हिट नहीं दे पाए थे. वहीं, उस सूखा को मटाने में 'आवारापन 2' ने अहम रोल प्ले किया है और ये उनके करियर की सबसे कमाऊ फिल्मों में शामिल हो चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले एक्टर इस फिल्म को करने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि इसका पहला पार्ट कमर्शियली फ्लॉप रहा था.
दरअसल, 'आवारापन 2' के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स से बात की. इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि पहले एक्टर फिल्म को करने से हिचकिचा रहे थे. विशेष 'आवारापन' का सीक्वल बनाने को लेकर कहते हैं, 'मुझे लगता है कि हमने कई चीजों को इमोशनली अपनाया है और शायद उसी वजह से चीजें सफल रहीं. इसलिए दर्शकों को ऐसा महसूस होता है.'
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19 साल बाद 'आवारापन 2' क्यों?
शिवम पंडित को दोबारा स्क्रिन पर लाने को लेकर विशेष बताते हैं, 'बहुत सारी लेयर्स रहीं और कैरेक्टर में बहुत गहराई रही कि हमें इसे वापस लाना ही पड़ा. टूटा हुआ आदमी है, जो 18-19 साल से उस दर्द को महसूस कर रहा है.' 19 साल बाद 'आवारापन 2' क्यों? लोगों के इस सवाल के बारे में विशेष बताते हैं और यहां जवाब देते हैं, 'मुझे ये फीलिंग्स तब जब मुझे लगा कि कोविड के समय दर्शकों के साथ मेरा इमोशनल जुड़ाव कम हो गया है. उन 2-3 सालों में लोग घर पर ही फिल्में देखते थे और उनके लिए बहुत कुछ बनाया भी जा रहा था. आजकल सब कुछ वीएफएक्स और बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है. हमने यहां भी ऐसा ही किया लेकिन ड्रामा को सपोर्ट करने के लिए. सब कुछ ऐसा लग रहा जैसे ड्रामा की कमी को छिपाने की कोई चालाक कोशिश हो.'
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इमरान हाशमी बोले- 'जन्नत क्यों नहीं?'
विशेष आगे बताते हैं कि उन्होंने कुछ समय पहले 'आवारापन' के सीक्वल के बारे में बात की थी लेकिन एक्टर उनके इस आइडिया से पूरी तरह से सहमत नहीं थे. प्रोड्यूसर बताते हैं, 'आवारापन के ठीक बाद 'जन्नत' आई थी और आवारापन ना चलने से मिली सीख का इस्तेमाल जन्नत में किया गया और ये सफल रहा था. इमरान ने कहा था कि आवारापन अच्छी फिल्म है लेकिन हमारा दिल टूटा था जब ये चल नहीं पाई थी तो जन्नत क्यों नहीं करते? ये आपके दिल के बेहद करीब है और मेरे भी. मार्केट छोड़िए. लेकिन मैंने कहा कि आवारापन पर ही अटका हुआ हूं.'
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फिर 'आवारानपन 2' के लिए यूं माने इमरान हाशमी
विशेष आगे बताते हैं, 'हालात उस समय बदल गए जब बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों को दोबारा रिलीज करने का फॉर्मूला काम कर गया. जब ऐसी फिल्में दोबारा रिलीज होने पर अच्छा करने लगीं, जो पहले बुरी तरह से फ्लॉप थीं तो मुझे लगा कि मुझे कुछ सही मिल गया है. इमरान का फिर इस मार्केट को लेकर नजरिया बदल गया.'
फ्लॉप थी 'आवारापन'
गौरतलब है कि इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन' साल 2007 में आई थी, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस श्रिया सरन थीं. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी लेकिन बाद में ये कल्ट रोमांटिक ड्रामा फिल्म साबित हुई थी. आपको बता दें कि ये डायरेक्टर मोहित सूरी की बतौर निर्देशक डेब्यू फिल्म थी. ऐसे में अब इसका सीक्वल 2026 में आया तो इसे दर्शकों ने जबरदस्त रिस्पांस दिया. ये इमरान हाशमी की सबसे कमाऊ फिल्म बन चुकी है.