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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सब केसर बेच रहे हैं और आप...', सवाल पर अक्षय कुमार ने दिया ऐसा रिएक्शन

'सब केसर बेच रहे हैं और आप...', सवाल पर अक्षय कुमार ने दिया ऐसा रिएक्शन

अक्षय कुमार हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट हुए. इस दौरान अक्षय ने पत्नी ट्विंकल के बारे में बात की. इसके अलावा उनसे केसर बेचने को लेकर भी सवाल किया गया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 20 Aug 2026 07:46 PM (IST)
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एक्टर अक्षय कुमार गुरुवार को एक गैजेट ब्रांड के प्रमोशन के लिए पहुंचे. यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उनके कई सवालों के जवाब दिए. इस दौरान अक्षय से सवाल किया गया कि सब लोग केसर बेच रहे हैं और आप Acer बेच रहे हैं. ये सवाल सुनकर अक्षय मुस्कुराने लगे. उन्होंने कुछ कहा नहीं. इसके अलावा अक्षय ने पत्नी ट्विंकल के बारे में भी बात की.

ट्विंकल को लेकर अक्षय ने किया रिएक्ट

अक्षय ने पत्नी ट्विंकलके बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, 'ट्विंकल को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है. अगर आप मेरी पत्नी को जानते हैं तो वो आसन नहीं हैं. उन्हें सब अच्छे से समझाना पड़ता है. मुझे उन्हें बहुत समझाना पड़ता है. उन्हें हर चीज का कारण चाहिए. यहां तक कि किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, जिस तरह वो डॉक्टर से सवाल करती हैं वो बेचारा पसीने-पसीने हो जाता है.'

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सब केसर बेच रहे हैं और आप...', सवाल पर अक्षय कुमार ने दिया ऐसा रिएक्शन

एक एक्टर जब ब्रांड एंडोर्स करता है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. तो आप कितनी जिम्मेदारी लेते हैं जब ब्रांड प्रमोट करते हैं? इस सवाल के जवाब पर अक्षय ने कहा, 'मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं.'

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अक्षय कुमार का वर्क फ्रंट

अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में देखा गया. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया. इस फिल्म को अहमद खान ने बनाया था. फिल्म में 30 से ज्यादा स्टार्स नजर आए थे. रवीना टंडन और अक्षय कुमार ने सालों बाद इस फिल्म में काम किया था. फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, फरीदा जलाल जैसे कई बड़े स्टार्स नजर आए थे.  

अब उनके हाथ में कई प्रोजेक्ट हैं. वो फिल्म 'हैवान' में दिखेंगे. इस फिल्म को प्रियदर्शन बना रहे हैं. फिल्म में सैफ अली खान भी नजर आएंगे. इसके अलावा अक्षय के हाथ में अनीस बज्मी की अनटाइटल्ड फिल्म भी है. वो रोहित शेट्टी की 'गोलमाल 5' में भी दिखेंगे. फिल्म में अजय देवगन भी नजर आएंगे. इस फिल्म में अक्षय बाल्ड लुक में होंगे. वो Vedat Marathe Veer Daudle Saat में भी दिखेंगे. इस फिल्म में वो छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में होंगे. फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 20 Aug 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
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