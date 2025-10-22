हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 2: हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन

Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 2: हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन

Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 2: एक दीवाने की दीवानियत दूसरे दिन भी धमाकेदार कमाई कर रही है. हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने फिर कई फिल्मों का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 22 Oct 2025 04:48 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' थिएटर्स में आ चुकी है. थामा के साथ क्लैश के बावजूद फिल्म अच्छी ओपनिंग करने में कामयाब रही. अब दूसरे दिन भी 'एक दीवाने की दीवानियत' धमाकेदार कमाई कर रही है. सेकेंड डे पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 2 फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है.

  • 'एक दीवाने की दीवानियत' के प्रोडक्शन हाउस की मानें तो फिल्म ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 10.11 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • इसी के साथ ये फिल्म हर्षवर्धन राणे के करियर की हाइएस्ट ओपनर बनी. अब दूसरे दिन भी 'एक दीवाने की दीवानियत' अच्छा कमा रही है.
  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अब तक (शाम 4 बजे तक) 3.13 करोड़ रुपए कमा चुकी है.
  • दो दिन में 'एक दीवाने की दीवानियत' ने भारत में कुल 13.24 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े 2 रिकॉर्ड
'एक दीवाने की दीवानियत' ने दूसरे दिन के कलेक्शन के साथ 2025 में रिलीज हुई 2 फिल्मों का लाइफटाइम कलेक्शन बीट कर दिया है. हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने 'द भूतनी' (12.52) और 'मेरे हसबैंड की बीवी' (12.25 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 'एक दीवाने की दीवानियत' के निशाने पर अब 'क्रेजी' (14.03 करोड़) और 'बैडऐस रविकुमार' (13.78) हैं. आज रात तक फिल्म आसानी से इन दोनों फिल्मों को पछाड़ सकती है.

'एक दीवाने की दीवानियत' की स्टार कास्ट
'एक दीवाने की दीवानियत' को मिलाप जवेरी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीज रोल में हैं. ये पहली बार है जब दोनों कलाकार एक साथ स्क्रीन पर रोमांस करते दिखाई दिए हैं. इसके अलावा शाद रंधावा और सचिन खेड़कर भी फिल्म का हिस्सा हैं. कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' का बजट महज 30 करोड़ रुपए है. ऐसे में फिल्म दो दिन में ही अपना 50 प्रतिशत बजट निकालती नजर आ रही है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 22 Oct 2025 04:42 PM (IST)
Harshvardhan Rane Ek Deewane Ki Deewaniyat Thamma Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection
