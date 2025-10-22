बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' थिएटर्स में आ चुकी है. थामा के साथ क्लैश के बावजूद फिल्म अच्छी ओपनिंग करने में कामयाब रही. अब दूसरे दिन भी 'एक दीवाने की दीवानियत' धमाकेदार कमाई कर रही है. सेकेंड डे पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 2 फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है.

'एक दीवाने की दीवानियत' के प्रोडक्शन हाउस की मानें तो फिल्म ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 10.11 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

इसी के साथ ये फिल्म हर्षवर्धन राणे के करियर की हाइएस्ट ओपनर बनी. अब दूसरे दिन भी 'एक दीवाने की दीवानियत' अच्छा कमा रही है.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अब तक (शाम 4 बजे तक) 3.13 करोड़ रुपए कमा चुकी है.

दो दिन में 'एक दीवाने की दीवानियत' ने भारत में कुल 13.24 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े 2 रिकॉर्ड

'एक दीवाने की दीवानियत' ने दूसरे दिन के कलेक्शन के साथ 2025 में रिलीज हुई 2 फिल्मों का लाइफटाइम कलेक्शन बीट कर दिया है. हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने 'द भूतनी' (12.52) और 'मेरे हसबैंड की बीवी' (12.25 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 'एक दीवाने की दीवानियत' के निशाने पर अब 'क्रेजी' (14.03 करोड़) और 'बैडऐस रविकुमार' (13.78) हैं. आज रात तक फिल्म आसानी से इन दोनों फिल्मों को पछाड़ सकती है.

'एक दीवाने की दीवानियत' की स्टार कास्ट

'एक दीवाने की दीवानियत' को मिलाप जवेरी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीज रोल में हैं. ये पहली बार है जब दोनों कलाकार एक साथ स्क्रीन पर रोमांस करते दिखाई दिए हैं. इसके अलावा शाद रंधावा और सचिन खेड़कर भी फिल्म का हिस्सा हैं. कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' का बजट महज 30 करोड़ रुपए है. ऐसे में फिल्म दो दिन में ही अपना 50 प्रतिशत बजट निकालती नजर आ रही है.