आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' थिएटर्स में छा गई है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काबू कर लिया है और जमकर नोट छाप रही है. पहले दिन के शानदार कलेक्शन के बाद अब 'थामा' दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई कर रही है. 'थामा' दूसरे दिन भी पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही है और नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है.

21 अक्टूबर को रिलीज हुई 'थामा' ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 25.11 करोड़ रुपए कमाए थे.



सैकनिल्क ने अब फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े भी जारी कर दिए है.



रिपोर्ट की मानें तो 'थामा' ने रिलीज के दूसरे दिन अब तक (शाम 4 बजे तक) 7.12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.



घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' का कुल कलेक्शन अब 32.23 करोड़ रुपए हो गया है.

'थामा' ने तोड़ा 'मालिक' का रिकॉर्ड

'थामा' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के रिकॉर्ड तबाह किए थे. अब दूसरे दिन भी आयुष्मान खुराना की फिल्म रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म ने 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'मालिक' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. कोइमोई की मानें तो राजकुमार राव गैंगस्टर-ड्रामा फिल्म ने भारत में कुल 26.36 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. 'थामा' ने इस आंकड़े को पहले ही पार कर लिया है और अब शाहिद कपूर की 'देवा' फिल्म के निशाने पर आ गई है. 'देवा' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 33.97 करोड़ रुपए कमाए थे.

'थामा' की स्टार कास्ट और बजट

मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' को आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी अहम किरदार में नजर आए हैं. 'थामा' में सत्यराज, अभिषेक बनर्जी और नोरा फतेही का कैमियो भी है. कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 140 करोड़ रुपए है.