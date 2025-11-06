हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर ‘एक दीवाने की दीवानियत’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. दिवाली की एक और बड़ी फिल्म ‘थामा’ से क्लैश के बावजूद, ये दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में खूब कामयाब रही है. कंट्रोल बजट के कारण,ये अपनी लागत से दुगनी से भी ज्यादा कमाई कर हिट हो चुकी है. चलिए यहां जानते हैं ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने रिलीज के 16वें दिन यानी तीसरे बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने 16वें दिन कितनी की कमाई?

दिवाली की छुट्टियों के कारण इस बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा को ज़बरदस्त बूस्ट मिला और दिवाली के बाद भी इसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी. इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है और ये साल की एक और सरप्राइज हिट फिल्म बन चुकी है साथ ही सोनम और हर्षवर्धन राणे के करियर की भी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है.

‘एक दीवाने की दीवानियत’ के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 55.15 करोड़ की कमाई की थी. 11वें दिन इसने 2.35 करोड़, 12वें दिन 3.15 करोड़, 13वें दिन 3.75 करोड़, 14वें दिन 1.65 करोड और 15वें दिन 2.25 करोड़ की कमाई की थी.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने रिलीज के 16वें दिन यानी तीसरे बुधवार 2 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ‘एक दीवाने की दीवानियत’ की 16दिनों की कुल कमाई अब 70.30 करोड़ रुपये हो गई है.

‘एक दीवाने की दीवानियत’ बनने वाली है 100 करोड़ी

कथित तौर पर, "एक दीवाने की दीवानियत" 25 करोड़ के बजट पर बनी थी। इसके मुकाबले इसने 70.30 करोड़ की नेट कमाई कर कमाल कर दिया है. अब इसे शतक बनाने के लिए 30 करोड़ और कमाने की जरूरत की है. हालांकि यह काम मुश्किल है, लेकिन 14 नवंबर तक कोई बड़ा कंप्टीशन न होने के कारण, इसके 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की संभावना है, 14 नवंबर को अजय देवगन की "दे दे प्यार दे 2" सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.