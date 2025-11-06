आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर ‘थामा’ ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. एक सॉलिड शुरुआत के बाद इस फिल्म ने फर्स्ट वीक में अच्छी कमाई की. हालांकि दूसरा हफ्ता खत्म होते-होते इसकी रफ्तार भी धीमी होती चली गई लेकिन इस दौरान इस रोमांटिक हॉरर-कॉमेडी ने कई फिल्मों को धूल भी चटाई है. चलिए यहां जानते हैं ‘थामा’ ने रिलीज के 16वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

‘थामा’ ने 16वें दिन कितनी की कमाई?

मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की पांचवी फिल्म ‘थामा’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए दो हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं. इस दौरान इस फिल्म की कमाई में उतार-चढ़ाव बना हुआ है हालांकि ये 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और वर्ल्डवाइड ये फिल्म 171.50 करोड़ (सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक) से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है.

वहीं भारत में इस फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में 108.4 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं 11वें दिन इसने 3 करोड़, 12वें दिन 4.4 करोड़, 13वें दिन 4.5 करोड़, 14वें दिन 1.5 करोड़ और 15वें दिन 2.25 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘थामा’ ने घरेलू बाजार में रिलीज के 16वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 2 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ ‘थामा’ का भारत में 16 दिनों का कुल कलेक्शन अब 125 करोड़ रुपये हो गया है.

‘थामा’ अब सिकंदर का रिकॉर्ड तोड़ने से इंचभर दूर

‘थामा’ की कमाई में दूसरे बुधवार फिर गिरावट आई लेकिन ये फिल्म अब सलमान खान की सिकंदर के 129.95 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात देने से इंच भर दूर है. दूसरे गुरुवार को फिल्म ये उपलब्धि हासिल कर सकती है.

150 करोड़ छूने से कितनी दूर ‘थामा’

‘थामा’ ने सिनेमाघरों में दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं और ये बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है और ये अब भी करोड़ों की कमाई कर रही है. इस फिल्म ने 125 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. उम्मीद है कि ये फिल्म अब 150 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो सक्ती है. हालांकि इस आंकड़े को छूने के लिए इसे 25 करोड़ और कमाने होंगे. अगर इसकी कमाई में तीसरे वीकेंड पर तेजी आती है तो ये 150 करोड़ी बन एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है.