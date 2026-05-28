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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEid 2026: अक्षय कुमार से लेकर मलाइका अरोड़ा तक, सेलेब्स ने दी ईद की मुबारकबाद

Eid 2026: अक्षय कुमार से लेकर मलाइका अरोड़ा तक, सेलेब्स ने दी ईद की मुबारकबाद

Eid 2026: देशभर में ईद 2026 का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. बॉलीवुड सेलेब्स भी ईद के जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं. अक्षय कुमार और मलाइका अरोड़ा समेत कई सितारों ने फैंस को मुबारकबाद दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 28 May 2026 03:43 PM (IST)
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ईद के मौके पर पूरे देश में खुशियों और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है. वहीं, बॉलीवुड और टीवी सितारों ने भी इस त्योहार को अपने खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी से लेकर मलाइका अरोड़ा तक, कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर फैंस को ईद की मुबारकबाद दी हैं. आइए देखते हैं सेलेब्स के लिए इस साल की ईद कितनी खास रही.

अक्षय कुमार ने मांगी खुशी और शांति की दुआ
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर एक खास वीडियो शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने फैंस को ईद की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, 'सभी को ईद मुबारक. सभी की ज़िंदगी में खुशी और शांति के लिए दुआ कर रहा हूं.'

सुनील शेट्टी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'हमारे घर प्यार से भरे रहें, दिल उससे भी ज्यादा भरे रहें और हमें हमेशा साथ बैठने, खाना शेयर करने और जो कुछ हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहने की वजह मिलती रहे. प्यार और शांति की दुआ करता हूं. ईद मुबारक.' 

Eid 2026: अक्षय कुमार से लेकर मलाइका अरोड़ा तक, सेलेब्स ने दी ईद की मुबारकबाद

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कमल हासन ने भी दी शुभकामनाएं
दिग्गज एक्टर कमल हासन ने फैंस को ईद की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों को ईद की बधाई. ये त्योहार हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा भूखों को खाना खिलाने और ज़रूरतमंदों के आंसू पोंछने में है. मेरी ओर से रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं.'

वहीं, टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. इसके साथ उन्होंने अपने फैंस को ईद की बधाइयां दी हैं. 

Eid 2026: अक्षय कुमार से लेकर मलाइका अरोड़ा तक, सेलेब्स ने दी ईद की मुबारकबाद

सोहा अली खान ने यूं मनाया जश्न
सैफ अली खान की बहन और एक्ट्रेस सोहा अली खान ने बेहद खास अंदाज में ईद का त्योहार मनाया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें वो अपने परिवार के साथ नजर आईं. वो अपनी बेटी इनाया नौमी खेमू और पति कुणाल खेमू के साथ ईद के जश्न में डूबी दिखीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आज जश्न और चिंतन के बीच आइए हम करुणा और इंसानियत को चुनें. हमारी दुआएं उन लोगों तक पहुंचें, जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. ईद मुबारक.'

 
 
 
 
 
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हुमा कुरैशी ने परिवार संग शेयर की तस्वीरें
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने भी इंस्टाग्राम पर अपने परिवार के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मिस्टर एंड मिसेज़ मोहम्मद सलीम कुरैशी परिवार के साथ. ईद मुबारक.'

 
 
 
 
 
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सोनम कपूर, मलाइका अरोड़, जन्नत जुबैर, अली गोनी और सोनी राजदान जैसे सेलेब्स ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर फैंस को ईद की शुभकामनाएं दी हैं. 

ये भी पढ़ें:- 'दम है तो सलमान खान को बैन करके दिखाओ', रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरीं राखी सावंत, FWICE पर भड़कीं

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Published at : 28 May 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar SUNIL SHETTY MALAIKA ARORA Eid 2026
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