अक्षय कुमार से लेकर मलाइका अरोड़ा तक, सेलेब्स ने दी ईद की मुबारकबाद

ईद के मौके पर पूरे देश में खुशियों और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है. वहीं, बॉलीवुड और टीवी सितारों ने भी इस त्योहार को अपने खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी से लेकर मलाइका अरोड़ा तक, कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर फैंस को ईद की मुबारकबाद दी हैं. आइए देखते हैं सेलेब्स के लिए इस साल की ईद कितनी खास रही.

अक्षय कुमार ने मांगी खुशी और शांति की दुआ

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर एक खास वीडियो शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने फैंस को ईद की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, 'सभी को ईद मुबारक. सभी की ज़िंदगी में खुशी और शांति के लिए दुआ कर रहा हूं.'

Eid Mubarak to all. Praying for happiness and peace in everyone’s lives. pic.twitter.com/sywOlUT6d8 — Akshay Kumar (@akshaykumar) March 21, 2026

सुनील शेट्टी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'हमारे घर प्यार से भरे रहें, दिल उससे भी ज्यादा भरे रहें और हमें हमेशा साथ बैठने, खाना शेयर करने और जो कुछ हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहने की वजह मिलती रहे. प्यार और शांति की दुआ करता हूं. ईद मुबारक.'

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कमल हासन ने भी दी शुभकामनाएं

दिग्गज एक्टर कमल हासन ने फैंस को ईद की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों को ईद की बधाई. ये त्योहार हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा भूखों को खाना खिलाने और ज़रूरतमंदों के आंसू पोंछने में है. मेरी ओर से रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं.'

பசித்த வயிறுகளுக்கு உணவளித்து, எளியோரின் கண்ணீரைத் துடைக்கும் கருணைதான் உண்மையான தொண்டு என்பதை உணர்த்தும் ஈகைத் திருநாளைக் கொண்டாடும் இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் இனிய ரம்ஜான் வாழ்த்துகள். — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) March 21, 2026

वहीं, टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. इसके साथ उन्होंने अपने फैंस को ईद की बधाइयां दी हैं.

सोहा अली खान ने यूं मनाया जश्न

सैफ अली खान की बहन और एक्ट्रेस सोहा अली खान ने बेहद खास अंदाज में ईद का त्योहार मनाया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें वो अपने परिवार के साथ नजर आईं. वो अपनी बेटी इनाया नौमी खेमू और पति कुणाल खेमू के साथ ईद के जश्न में डूबी दिखीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आज जश्न और चिंतन के बीच आइए हम करुणा और इंसानियत को चुनें. हमारी दुआएं उन लोगों तक पहुंचें, जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. ईद मुबारक.'

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हुमा कुरैशी ने परिवार संग शेयर की तस्वीरें

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने भी इंस्टाग्राम पर अपने परिवार के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मिस्टर एंड मिसेज़ मोहम्मद सलीम कुरैशी परिवार के साथ. ईद मुबारक.'

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सोनम कपूर, मलाइका अरोड़, जन्नत जुबैर, अली गोनी और सोनी राजदान जैसे सेलेब्स ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर फैंस को ईद की शुभकामनाएं दी हैं.

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