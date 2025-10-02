दिल्ली के दुर्गा पंडाल पहुंचीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, किया धुनुची नाच, देखें Video

Smriti Irani performs Dhunuchi Naach: दुर्गा पूजा के अंतिम दिन अभिनेत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने गुरुवार (2 अक्टूबर) को दिल्ली के पंडारा रोड स्थित पंडाल में पारंपरिक 'धुनुची नाच' में भाग लिया. उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ पंडाल में नृत्य कर उत्सव की झलक दिखाई और विजयादशमी के अवसर पर शुभकामनाएं साझा कीं.

स्मृति इरानी का धुनुची नाच करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस वीडियो में वह कई महिलाओं के साथ पारंपरिक बंगाली साड़ी में नृत्य करती दिखाई दीं.

#WATCH | Delhi: BJP leader Smriti Irani joins others in performing 'Dhunuchi Naach' at a Durga Puja pandal at Pandara Road.#DurgaPuja2025 pic.twitter.com/zY2DcrsKN1 — ANI (@ANI) October 2, 2025

सोशल मीडिया पर दी शुभकामनाएं

इससे पहले, दिन की शुरुआत में बीजेपी नेता ने X (पूर्व ट्विटर) पर विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, "जहां धर्म होता है, वहां विजय होती है! आप सभी को विजयादशमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, जो धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है." उन्होंने आगे कहा, "यह पर्व हमें अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम के आदर्शों के साथ धैर्य, त्याग और वीरता को अपनाने का संदेश देता है. जय जय श्री राम!"

गौरतलब है कि धुनुची नाच दुर्गा पूजा उत्सव का एक अभिन्न हिस्सा है. यह शाम की दुर्गा आरती के दौरान किया जाता है, जिसमें भक्त एक, दो या कभी-कभी तीन धुनुची (मिट्टी के धूपदान) लेकर ढाक (पारंपरिक तबला) की ताल पर नृत्य करते हैं.

अमेठी में भी थी पूजा-अर्चना

बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने सोमवार को अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के अमेठी में नवरात्रि के दौरान कई मंदिरों का दौरा किया. उन्होंने अहोरवा भवानी, कालिकान भवानी और दुर्गन भवानी मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना की. स्मृति इरानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने अमेठी, देश की प्रगति और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए देवी मां से प्रार्थना की. उन्होंने कहा, "मैंने माता से प्रार्थना की कि देश के हर नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वे सुरक्षित रहें और निरंतर समृद्ध हों."