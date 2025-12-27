हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सक्सेस उनके सिर चढ़ गई है', अक्षय खन्ना के 'दृश्यम 3' छोड़ने पर सर ने तोड़ी चुप्पी, बोले-' मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा'

Drishyam 3: अक्षय खन्ना के ‘दृश्यम 3’ छोड़ने पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर मंगत राम पाठक ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि अक्षय खन्ना के सिर पर सक्सेस चढ़ गई है और सेट उनकी एनर्जी काफी टॉक्सिक होती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 27 Dec 2025 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय खन्ना इन दिनों ‘धुरंधर’ की सुपर सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. फिल्म में एक्टर के रहमान डकैत के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया है और इसी के साथ उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर पहुंच चुकी है. इन सबके बीच अक्षय खन्ना ने सुपरहिट फिल्म ‘दृश्यम’ के तीसरे पार्ट से किनारा कर लिया है. कहा जा रहा है कि एक्टर ने फीस और कई अन्य़ इश्यू की वजह से इस फिल्म को छोड़ दिया है. वहीं अब ‘दृश्यम 3’ के प्रोड्यूसर ने अक्षय खन्ना के फिल्म छोड़ने की असल वजह का खुलासा किया है.

वो विग पहनना चाहते थे…”
‘दृश्यम 3’ के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने खुलासा किया है कि आखिर क्या हुआ था और अक्षय खन्ना इस अब फिल्म का हिस्सा क्यों नहीं हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुमार मंगत पाठक ने अपनी बात शुरू करते हुए बताया कि अभिनेता के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रेक्ट साइन हो चुका था और कई दौर की बातचीत के बाद उनकी फीस तय की गई थी. उन्होंने कहा, “हमने अक्षय खन्ना के साथ एग्रीमेंट किया था. उनकी फीस भी उनकी तरफ से कई बार बातचीत के बाद तय हुई थी. उन्होंने ज़िद की कि वो विग पहनना चाहेंगे. लेकिन (निर्देशक) अभिषेक पाठक ने उन्हें समझाया कि ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि इससे फिल्म की कंटीन्यूटी में समस्या आएगी, क्योंकि दृश्यम 3 एक सीक्वल है. उन्होंने उनकी बात समझ ली और अपनी यह मांग छोड़ दी.”

कुमार मंगत ने आगे कहा, “हालांकि, उनके आसपास के चापलूसों ने उन्हें सलाह दी कि विग पहनने से वे ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे. इसलिए उन्होंने फिर से वही रिक्वेस्ट की, अभिषेक मान गए और इस बारे में उनसे बात करने को भी तैयार हो गए.लेकिन फिर उन्होंने हमें बताया कि वे इस फिल्म का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहते.”

सेट पर अक्षय की एनर्जी है टॉक्सिक
कुमार ने अक्षय के व्यवहार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रोफेशनल रवैये से जुड़ी समस्याएं कोई नई बात नहीं हैं. उन्होंने कहा, “एक समय था जब अक्षय कुछ भी नहीं थे. उसी समय मैंने उनके साथ 'सेक्शन 375' (2019) बनाई थी. तब भी कई लोगों ने हमें उनके नॉन- प्रोफेशनल व्यवहार के कारण उनके साथ काम न करने की सलाह दी थी. सेट पर उनकी एनर्जी बिल्कुल टॉक्सिक है. 'सेक्शन 375' से उन्हें पहचान मिली. बाद में मैंने उन्हें 'दृश्यम 2' (2022) में साइन किया. 'दृश्यम 2' के बाद ही उन्हें सारे बड़े ऑफर मिले हैं उससे पहले वह 3-4 साल तक घर पर बैठे रहे थे.”

धुरंधर के फेवर में कई फैक्टर काम आए
कुमार ने हालिया सफलताओं के बाद अभिनेता की स्टारडम की धारणा पर भी बात की. उन्होंने कहा, “इसके अलावा, यह भी ध्यान देने योग्य है कि दृश्यम फ्रैंचाइज़ी में अजय देवगन लीड रोल में हैं. छावा विक्की कौशल की फिल्म है जिसमें अक्षय भी हैं. यही बात धुरंधर पर भी लागू होती है – यह रणवीर सिंह की फिल्म है. अगर अक्षय अकेले फिल्म करते हैं, तो भारत में वह 50 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाएगी. लाइफटाइम कलेक्शन की बात छोड़िए, अगर उन्हें लगता है कि वे सुपरस्टार बन गए हैं, तो उन्हें किसी स्टूडियो के साथ सुपरस्टार बजट की फिल्म बनाने की कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन उनकी फिल्म को इतने बड़े बजट के साथ हरी झंडी देता है.”

सफलता अक्षय खन्ना के सिर चढ़ गई है
उन्होंने आगे कगा, कुछ अभिनेता कई कलाकारों वाली फिल्में करते हैं और जब वो फिल्में बड़ी हिट हो जाती हैं, तो उन्हें लगने लगता है कि वो ही स्टार हैं. उसके साथ भी ठीक यही हुआ है. वो खुद को सुपरस्टार समझता है. सफलता उसके सिर पर चढ़ गई है।.उसने हमसे कहा, 'धुरंधर मेरी वजह से चल रहा है.' उसे समझना चाहिए कि धुरंधर के पक्ष में कई फैक्टर काम कर रहे थे."

अक्षय के फिल्म छोड़ने से उठाना पड़ेगा नुकसान
पाठक ने आगे कहा अक्षय ने स्क्रिप्ट पर बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिया था. उन्होंने कहा, "जब उन्होंने अलीबाग स्थित अपने फार्महाउस में स्क्रिप्ट सुनी, तो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने हमसे कहा, 'ये 500 करोड़ रुपये की फिल्म है. मैंने जिंदगी में ऐसी स्क्रिप्ट नहीं सुनी है.' उन्होंने अभिषेक और राइटर को गले भी लगाया. फिर, हमारी बातचीत हुई, जिसके बाद हम फीस पर सहमत हुए. हमने एग्रीमेंट पर साइन भी किए. उन्हें एडवांस भी मिला, जबकि हमने उनके कपड़ों के लिए डिजाइनर को पेमेंट किया और फिर शूटिंग शुरू होने से 10 दिन पहले उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया."

अक्षय की जगह फिल्म में जयदीप अहलावत ने ली
निर्माता ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि कास्टिंग में बदलाव से फ्रेंचाइज़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा, “दृश्यम एक बहुत बड़ा ब्रांड है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फिल्म में हैं या नहीं. अब उनकी जगह जयदीप अहलावत ने ले ली है. भगवान की कृपा से हमें अक्षय से बेहतर अभिनेता मिल गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्षय से बेहतर इंसान भी मिल गया है. मैंने जयदीप के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक, आक्रोश (2010) का निर्माण किया था.”

कुमार ने यह भी पुष्टि की कि इस विवाद के वित्तीय और कानूनी परिणाम होंगे. उन्होंने कहा, “मुझे उनके व्यवहार के कारण नुकसान हुआ है. मैं कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं. मैंने उन्हें पहले ही कानूनी नोटिस भेज दिया है; उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है.”

 

Published at : 27 Dec 2025 01:20 PM (IST)
Ajay Devgn Akshay Khanna Drishyam 3
