इस साल ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कई नई सीरीज रिलीज हुई. वहीं कई शोज के नए सीजन भी आए. जिनमें से कई को खूब पसंद किया गया. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी की इस साल पंकज त्रिपाठी के आगे ओटीटी पर तमाम सितारे फेल हो गए. दरअसल उनकी एक मोस्ट पॉपुलर सीरीज को सबसे ज्यादा देखा गया.

पंकज त्रिपाठी की सीरीज ‘क्रिमिनल जस्टिस 4’ ने मारी बाजी

बता दें कि ऑरमैक्स के की लिस्ट के मुताबिक, 15 से 21 दिसंबर के हफ्ते में भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टॉप 10 स्ट्रीमिंग ओरिजिनल की लिस्ट में पंकज त्रिपाठी की ‘क्रिमिनल जस्टिस 4’ ने बाजी मारी है और इसने पहली पोजिशन हासिल की है. इसे सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं. ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर मौजूद इस सीरीज को सबसे ज्यादा 38.8 मिलियन व्यूज मिले हैं. यानी पंकज त्रिपाठी की सीरीज ने मनोज बाजपेयी की फैमिली मैन 3 से लेकर जयदीप अहलावत की पाताल लोक 2 और जितेंद्र की पंचायत 4 जैसी मोस्ट पॉपुलर सीरीज को भी पीछे छोड़ दिया है.

बता दें कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर बॉबी देओल की आश्रम सीजन 3 पार्ट 2. इस प्राइम वीडियो सीरीज को 35.3 मिलियन लोगों ने देखा है. वहीं केके मेनन की जियो हॉट स्टार पर मौजूद स्पेशल ऑप्स 2 को 27.6 मिलियन व्यूज मिले हैं. वहीं जितेंद्र कुमार की पंचायत सीजन पर लिस्ट में 23.8 मिलियन व्यूज के साथ चौथे नंबर पर है. जबकि पांचवें नंबर पर मनोज बाजपेयी की सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 है. इसे 22.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.

ऑरमैक्स की हाफ ईयरली रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 के टॉप 10 सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले OTT शो ये हैं