Year Ender 2025: मनोज बाजपेयी या जयदीप अहलावत की नहीं, इस साल OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई पंकज त्रिपाठी की सीरीज, जानें- टॉप 10 की लिस्ट
Ormax Top 10 Most Viewed OTT Shows 2025: ऑरमैक्स की टॉप 10 ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए शोज की लिस्ट में पंकज त्रिपाठी की सीरीज के आगे सब फेल हो गए हैं. उनकी सीरीज ने टॉप पोजिशन हासिल की है.
इस साल ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कई नई सीरीज रिलीज हुई. वहीं कई शोज के नए सीजन भी आए. जिनमें से कई को खूब पसंद किया गया. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी की इस साल पंकज त्रिपाठी के आगे ओटीटी पर तमाम सितारे फेल हो गए. दरअसल उनकी एक मोस्ट पॉपुलर सीरीज को सबसे ज्यादा देखा गया.
पंकज त्रिपाठी की सीरीज ‘क्रिमिनल जस्टिस 4’ ने मारी बाजी
बता दें कि ऑरमैक्स के की लिस्ट के मुताबिक, 15 से 21 दिसंबर के हफ्ते में भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टॉप 10 स्ट्रीमिंग ओरिजिनल की लिस्ट में पंकज त्रिपाठी की ‘क्रिमिनल जस्टिस 4’ ने बाजी मारी है और इसने पहली पोजिशन हासिल की है. इसे सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं. ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर मौजूद इस सीरीज को सबसे ज्यादा 38.8 मिलियन व्यूज मिले हैं. यानी पंकज त्रिपाठी की सीरीज ने मनोज बाजपेयी की फैमिली मैन 3 से लेकर जयदीप अहलावत की पाताल लोक 2 और जितेंद्र की पंचायत 4 जैसी मोस्ट पॉपुलर सीरीज को भी पीछे छोड़ दिया है.
बता दें कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर बॉबी देओल की आश्रम सीजन 3 पार्ट 2. इस प्राइम वीडियो सीरीज को 35.3 मिलियन लोगों ने देखा है. वहीं केके मेनन की जियो हॉट स्टार पर मौजूद स्पेशल ऑप्स 2 को 27.6 मिलियन व्यूज मिले हैं. वहीं जितेंद्र कुमार की पंचायत सीजन पर लिस्ट में 23.8 मिलियन व्यूज के साथ चौथे नंबर पर है. जबकि पांचवें नंबर पर मनोज बाजपेयी की सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 है. इसे 22.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
ऑरमैक्स की हाफ ईयरली रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 के टॉप 10 सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले OTT शो ये हैं
- क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 4 : 38.8 मिलियन, ये (जियो हॉटस्टार)
- आश्रम सीज़न 3 पार्ट 2 (प्राइम वीडियो): 35.3 मिलियन
- स्पेशल ऑप्स 2 (जियो हॉटस्टार): 27.6 मिलियन
- पंचायत सीज़न 4 (प्राइम वीडियो): 23.8 मिलियन
- द फैमिली मैन सीज़न 3: 22.5 मिलियन
- पाताल लोक सीज़न 2 (प्राइम वीडियो): 16.8 मिलियन
- द लीजेंड ऑफ हनुमान सीज़न 6 (जियो हॉटस्टार): 16.2 मिलियन
- द रॉयल्स (नेटफ्लिक्स): 15.5 मिलियन
- द सीक्रेट ऑफ शिलादार्स (जियो हॉटस्टार): 14.5 मिलियन
- चिड़िया उड़ (जियो हॉटस्टार): 13.7 मिलियन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL