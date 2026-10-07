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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम 3' के 6 दिनों में 6 बड़े रिकॉर्ड, बुधवार को बॉक्स ऑफिस किया ये धमाका

'दृश्यम 3' के 6 दिनों में 6 बड़े रिकॉर्ड, बुधवार को बॉक्स ऑफिस किया ये धमाका

'दृश्यम 3' फैंस के दिलों पर राज कर रही है. फिल्म की कहानी और ट्विस्ट चर्चा में हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 07 Oct 2026 08:45 PM (IST)
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अजय देवगन की 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. फिल्म को बहुत सराहा जा रहा है. फिल्म ने 5 दिन में ही 200 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी. अब छठे दिन भी फिल्म धमाकेदार कमाई कर रही है. 

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रात साढ़े 8 बजे तक 11.11 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म को 14,013 शोज मिले और 17 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने 228.11 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म के छठे दिन के कलेक्शन के फाइनल आंकड़े रात साढ़े 10 बजे तक आएंगे. 

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फिल्म का डे वाइज कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 62 करोड़ कमाए थे. फिल्म को 15,759 शोज मिले थे. वहीं फिल्म को 60.1 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली थी. दूसरे दिन फिल्म ने 53.50 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 16,868 शोज मिले और 48.1 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. तीसरे दिन फिल्म ने 61 करोड़ कमाए. फिल्म को 17,323 शोज मिले और 56 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. चौथे दिन फिल्म ने 21 करोड़ कमाए. फिल्म को 16,274 शोज और  25 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. पांचवें दिन फिल्म ने 19.50 करोड़ कमाए. फिल्म को 16,075 शोज मिले और 24 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

अजय की फिल्म के नाम होगा ये रिकॉर्ड?

फिल्म ने बुधवार को 11 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. उम्मीद है कि फिल्म साढ़े बजे तक 14 .7 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर लेगी. अगर फिल्म ऐसा करती है तो अजय देवगन के करियर की बुधवार को दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन जाएगी. 

अजय की 'तान्हाजी' ने 16.72 करोड़ कमाए थे. वहीं फिल्म 'सिंघम अगेन' 14.7 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म 'गोलमाल अगेन' ने 10.05 करोड़ कमाए और 'दृश्यम 2' ने 9.55 करोड़ का बिजनेस किया. दृश्यम 3 ने 'गोलमाल अगेन' और 'दृश्यम 2' को पछाड़ दिया है.

फिल्म ने 6 दिन में बनाए ये रिकॉर्ड

  • अजय देवगन की बिगेस्ट ओपनर.
  • धुरंधर के बाद 2026 दूसरे सबड़े बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म.
  • सोमवार को सबसे तेज कमाई करने वाली अजय देवगन की सबसे बड़ी फिल्म.
  • 100 करोड़ क्लब में सबसे तेज एंट्री लेने वाली चौथी फिल्म (2 दिन में 115.50 करोड़. धुरंधर 2 (142 करोड़ 1 दिन), पुष्पा 2 (127.20 करोड़ 2 दिन) और पठान (123 करोड़ 2 दिन) इस फिल्म से आगे हैं.
  • 50 करोड़ क्लब में सबसे तेज एंट्री लेने वाली चौथी फिल्म. इस लिस्ट में दृश्यम 3 (62 करोड़ 1 दिन) से आगे धुरंधर 2 142.10 करोड़ 1 दिन), पुष्पा 2 (70.30 करोड़ 1 दिन) और जवान (65.50 करोड़ 1 दिन )हैं.
  • ओपनिंग वीकेंड में बॉर्डर 2, टॉक्सिक और मिर्जापुर को पीछे छोड़ा.

 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 07 Oct 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
Drishyam 3
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