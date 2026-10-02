'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
Drishyam 3 BO Collection: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. इसने ओपनिंग डे के मौके पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म का 3 बजे तक का कलेक्शन.
Drishyam 3 Box office Collection: 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे साल 2026 की बेस्ट क्राइम थ्रिलर फिल्म कहा जा रहा है. क्रिटिक्स से लेकर दर्शकों तक ने फिल्म को शानदार रिस्पांस दिया. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी बंपर कमाई की. स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ का फायदा फिल्म को भरपूर मिला है. ऐसे में अब 'दृश्यम 3' ने पहले दिन बंपर कमाई की और इसी के साथ ही ये अजय देवगन की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन चुकी है.
'दृश्यम 3' रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. ये अजय देवगन की बेस्ट फिल्मों में से एक हो चुकी है. अब ये ओपनिंग डे पर अजय देवगन के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर मूवी बन चुकी है. इसने 33 करोड़ का आंकड़ा 3 बजे तक पार कर लिया है. कोईमोई के अनुसार, माना जा रहा है कि फिल्म पहले दिन 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी.
'दृश्यम 3' का डे-1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
- 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा ही उड़ा दिया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 3 बजे तक 33.62 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
- फिल्म को 8,557 शोज भी मिले हैं.
- इसके साथ ही फिल्म पर 51.0% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है.
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3 बजे तक 'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर
इसी के साथ ही 'दृश्यम 3' 3 बजे तक के कलेक्शन के हिसाब से अजय देवगन के करियर की दूसरी बिगेस्ट ओपनर फिल्म भी बन चुकी है. इसने 'सिंघम रिटर्न्स' और 'गोलमाल अगेन' जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. देखिए अजय देवगन की टॉप 10 (नेट) ओपनिंग करने वाली फिल्में...
1. सिंघम अगेन- 43.7 करोड़
2. दृश्यम 3- 33.62 करोड़ (3 बजे तक)
3. सिंघम रिटर्न्स- 32.09 करोड़
4. गोलमाल अगेन- 30.14 करोड़
5. रेड 2- 19.71 करोड़
6. टोटल धमाल- 16.5 करोड़
7. धमाल 4- 15.5 करोड़
8. दृश्यम 2- 15.38 करोड़
9. शैतान 2- 15.21 करोड़
10. तान्हाजी द अनसंग वॉरियर- 15.1 करोड़
'दृश्यम 3' के बारे में
गौरतलब है कि अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' हिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' का त्रिक्वल है, जिसे दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. इसके दोनों पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया था. ऐसे में अब अजय देवगन की फिल्म ने तो गर्दा ही उड़ा दिया है. इसके जरिए अजय ने एक बार फिर से श्रिया सरन के साथ विजय सालगांवकर बनकर फैमिली के साथ कमबैक किया है. जयदीप अहलावत ने अक्षय खन्ना को रिप्लेस किया है.