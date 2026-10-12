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बढ़े वजन की ट्रोलिंग के बाद कैटरीना कैफ ने शेयर की अपनी ग्लैमरस तस्वीरें, फैंस बोले- 'अब ट्रोल करके दिखाओ'
एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हाल ही में अपने ब्यूटी ब्रांड 'के ब्यूटी' के एक साल पूरा होने के जश्न में शामिल हुईं, जहां उनका शानदार स्टाइलिश अवतार देखने को मिला. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
बेटे के जन्म के बाद कैटरीना कैफ को बढ़े हुए वजन को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था. हालांकि, अब कैटरीना ने अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका स्टाइलिश अंदाज देखने को मिल रहा है. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं और ट्रोलर्स को जवाब दे रहे हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 11:00 AM (IST)
Tags :Katrina Kaif
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