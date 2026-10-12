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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबढ़े वजन की ट्रोलिंग के बाद कैटरीना कैफ ने शेयर की अपनी ग्लैमरस तस्वीरें, फैंस बोले- 'अब ट्रोल करके दिखाओ'

बढ़े वजन की ट्रोलिंग के बाद कैटरीना कैफ ने शेयर की अपनी ग्लैमरस तस्वीरें, फैंस बोले- 'अब ट्रोल करके दिखाओ'

एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हाल ही में अपने ब्यूटी ब्रांड 'के ब्यूटी' के एक साल पूरा होने के जश्न में शामिल हुईं, जहां उनका शानदार स्टाइलिश अवतार देखने को मिला. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 12 Oct 2026 11:00 AM (IST)
एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हाल ही में अपने ब्यूटी ब्रांड 'के ब्यूटी' के एक साल पूरा होने के जश्न में शामिल हुईं, जहां उनका शानदार स्टाइलिश अवतार देखने को मिला. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

बेटे के जन्म के बाद कैटरीना कैफ को बढ़े हुए वजन को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था. हालांकि, अब कैटरीना ने अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका स्टाइलिश अंदाज देखने को मिल रहा है. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं और ट्रोलर्स को जवाब दे रहे हैं.

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कैटरीना कैफ हाल ही में अपने ब्यूटी ब्रांड 'के ब्यूटी' के यूके में एक साल पूरा होने के जश्न और लॉन्च इवेंट में शामिल होने के लिए लंदन गई थीं.
कैटरीना कैफ हाल ही में अपने ब्यूटी ब्रांड 'के ब्यूटी' के यूके में एक साल पूरा होने के जश्न और लॉन्च इवेंट में शामिल होने के लिए लंदन गई थीं.
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अब वहां से कैटरीना ने अपनी कई ग्लैमरस तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
अब वहां से कैटरीना ने अपनी कई ग्लैमरस तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
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तस्वीरों में कैटरीना का स्टाइलिश अवतार देखने को मिल रहा है. वो बर्गंडी कलर की साटन स्कर्ट और मैचिंग कोट पहने दिखी. साथ ही उन्होंने स्कार्फ भी कैरी किया.
तस्वीरों में कैटरीना का स्टाइलिश अवतार देखने को मिल रहा है. वो बर्गंडी कलर की साटन स्कर्ट और मैचिंग कोट पहने दिखी. साथ ही उन्होंने स्कार्फ भी कैरी किया.
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मेकअप की बात करें तो कैटरीना ने पिंक लिप्सिटक लगाई थी, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी.
मेकअप की बात करें तो कैटरीना ने पिंक लिप्सिटक लगाई थी, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी.
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कैटरीना ने अपने बालों को खुला रखा और कानों में उन्होंने सिंपल ईयररिंग्स पहने.
कैटरीना ने अपने बालों को खुला रखा और कानों में उन्होंने सिंपल ईयररिंग्स पहने.
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कैटरीना की ये तस्वीरें सामने आते ही इंटरनेट पर छा गई. फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
कैटरीना की ये तस्वीरें सामने आते ही इंटरनेट पर छा गई. फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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एक फैन ने लिखा, 'मैं तो ट्रोलर को ढूंढ रही हूं दिख नहीं रहे...भाई वो कैटरीना है'. दूसरे ने लिखा, 'अब ट्रोल करके दिखाओ.' कुछ फैंस कैटरीना को लुक्स की तारीफ करते नजर आए.
एक फैन ने लिखा, 'मैं तो ट्रोलर को ढूंढ रही हूं दिख नहीं रहे...भाई वो कैटरीना है'. दूसरे ने लिखा, 'अब ट्रोल करके दिखाओ.' कुछ फैंस कैटरीना को लुक्स की तारीफ करते नजर आए.
Published at : 12 Oct 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Katrina Kaif

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