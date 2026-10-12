एक फैन ने लिखा, 'मैं तो ट्रोलर को ढूंढ रही हूं दिख नहीं रहे...भाई वो कैटरीना है'. दूसरे ने लिखा, 'अब ट्रोल करके दिखाओ.' कुछ फैंस कैटरीना को लुक्स की तारीफ करते नजर आए.