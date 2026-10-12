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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहाथ जोड़े, सिर झुकाया... 84वें बर्थडे पर फैंस से मिलने बाहर आए अमिताभ बच्चन, मैरून कुर्ते में दिखा शहंशाह का वही जलवा

हाथ जोड़े, सिर झुकाया... 84वें बर्थडे पर फैंस से मिलने बाहर आए अमिताभ बच्चन, मैरून कुर्ते में दिखा शहंशाह का वही जलवा

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन 84 साल के हो गए. उन्होंने अपना बर्थडे 'जलसा' के बाहर जमा फैंस का अभिवादन करके मनाया. उनकी कई तस्वीरें सामने आई है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 12 Oct 2026 10:03 AM (IST)
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन 84 साल के हो गए. उन्होंने अपना बर्थडे 'जलसा' के बाहर जमा फैंस का अभिवादन करके मनाया. उनकी कई तस्वीरें सामने आई है.

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने 11 अक्टूबर को अपना 84वां बर्थडे मनाया. हर साल की तरह इस बार भी इस मौके पर उनके घर के बाहर फैंस की भीड़ उमड़ी. इसके बाद बिग बी ने मुंबई स्थित अपने घर 'जलसा' के बाहर जमा फैंस का अभिवादन करके अपने इस खास दिन को मनाया. सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आई हैं.

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अमिताभ बच्चन के 84वें बर्थडे पर उनके मुंबई स्थित घर 'जलसा' के बाहर कई फैंस नजर आए.
अमिताभ बच्चन के 84वें बर्थडे पर उनके मुंबई स्थित घर 'जलसा' के बाहर कई फैंस नजर आए.
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बिग बी ने की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले जुटे थे.
बिग बी ने की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले जुटे थे.
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बिग बी ने बाहर आकर फैंस की तरफ हाथ हिलाया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया.
बिग बी ने बाहर आकर फैंस की तरफ हाथ हिलाया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया.
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मैरून कुर्ते और शॉल पहने दिग्गज एक्टर शाही अंदाज देखने को मिला. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं.
मैरून कुर्ते और शॉल पहने दिग्गज एक्टर शाही अंदाज देखने को मिला. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं.
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उन्होंने जन्मदिन पर मिले प्यार और शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार जताया.
उन्होंने जन्मदिन पर मिले प्यार और शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार जताया.
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इस दौरान अमिताभ बच्चन अपने फैंस की ओर से बनाई गई फूलों की माला के सामने खड़े नजर आए.
इस दौरान अमिताभ बच्चन अपने फैंस की ओर से बनाई गई फूलों की माला के सामने खड़े नजर आए.
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घर के बाहर उमड़ी भीड़ उनके लिए तालियां बजाती और जयकारे लगाती दिखी.
घर के बाहर उमड़ी भीड़ उनके लिए तालियां बजाती और जयकारे लगाती दिखी.
Published at : 12 Oct 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan

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