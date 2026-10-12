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हाथ जोड़े, सिर झुकाया... 84वें बर्थडे पर फैंस से मिलने बाहर आए अमिताभ बच्चन, मैरून कुर्ते में दिखा शहंशाह का वही जलवा
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन 84 साल के हो गए. उन्होंने अपना बर्थडे 'जलसा' के बाहर जमा फैंस का अभिवादन करके मनाया. उनकी कई तस्वीरें सामने आई है.
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने 11 अक्टूबर को अपना 84वां बर्थडे मनाया. हर साल की तरह इस बार भी इस मौके पर उनके घर के बाहर फैंस की भीड़ उमड़ी. इसके बाद बिग बी ने मुंबई स्थित अपने घर 'जलसा' के बाहर जमा फैंस का अभिवादन करके अपने इस खास दिन को मनाया. सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आई हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 10:03 AM (IST)
Tags :Amitabh Bachchan
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