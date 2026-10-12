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किसी महल से कम नहीं माधुरी दीक्षित का घर, दीवारों पर सजी हैं MF हुसैन की पेंटिंग्स, देखें इनसाइड फोटोज
पॉपुलर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और उनके पति डॉ. श्रीराम नेने का मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित घर किसी आलीशान महल से कम नहीं है. उनके घर का हर एक कोना MF हुसैन की पेंटिंग्स से सजा है.
बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित आलीशान घर में रहती हैं. हाल ही में फिल्ममेकर फराह खान एक्ट्रेस के घर पहुंची, इस दौरान उनके इस लग्जरी आशियाने की झलक देखने को मिली. घर का एक-एक कोना बेहद खास है.
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Published at : 12 Oct 2026 03:52 PM (IST)
Tags :Madhuri Dixit
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