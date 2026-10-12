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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकिसी महल से कम नहीं माधुरी दीक्षित का घर, दीवारों पर सजी हैं MF हुसैन की पेंटिंग्स, देखें इनसाइड फोटोज

किसी महल से कम नहीं माधुरी दीक्षित का घर, दीवारों पर सजी हैं MF हुसैन की पेंटिंग्स, देखें इनसाइड फोटोज

पॉपुलर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और उनके पति डॉ. श्रीराम नेने का मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित घर किसी आलीशान महल से कम नहीं है. उनके घर का हर एक कोना MF हुसैन की पेंटिंग्स से सजा है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 12 Oct 2026 03:52 PM (IST)
पॉपुलर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और उनके पति डॉ. श्रीराम नेने का मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित घर किसी आलीशान महल से कम नहीं है. उनके घर का हर एक कोना MF हुसैन की पेंटिंग्स से सजा है.

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित आलीशान घर में रहती हैं. हाल ही में फिल्ममेकर फराह खान एक्ट्रेस के घर पहुंची, इस दौरान उनके इस लग्जरी आशियाने की झलक देखने को मिली. घर का एक-एक कोना बेहद खास है.

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फराह खान ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग शेयर किया है,जिसमें एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के पति श्रीराम नेने ने अपने इस घर को होम टूर दिया.
फराह खान ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग शेयर किया है,जिसमें एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के पति श्रीराम नेने ने अपने इस घर को होम टूर दिया.
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माधुरी दीक्षित के घर का लिविंग एरिया काफी बड़ा है. यहां डार्क कलर के सोफे रखे हुए हैं. दीवार पर लग्जरी पेंटिंग लगी है.
माधुरी दीक्षित के घर का लिविंग एरिया काफी बड़ा है. यहां डार्क कलर के सोफे रखे हुए हैं. दीवार पर लग्जरी पेंटिंग लगी है.
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माधुरी दीक्षित के घर के डाइनिंग एरिया में एक खूबसूरत ओवल शेप की डाइनिंग टेबल है, जिसके ऊपर शानदार लाइट्स और आसपास एंटीक शोपीस लगे हैं.
माधुरी दीक्षित के घर के डाइनिंग एरिया में एक खूबसूरत ओवल शेप की डाइनिंग टेबल है, जिसके ऊपर शानदार लाइट्स और आसपास एंटीक शोपीस लगे हैं.
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माधुरी दीक्षित के घर में एम.एफ. हुसैन की कई शानदार और बेशकीमती पेंटिंग्स लगी हुई हैं. फराह ने बताया कि घर में लगभग 30 पेंटिंग्स लगी हैं.
माधुरी दीक्षित के घर में एम.एफ. हुसैन की कई शानदार और बेशकीमती पेंटिंग्स लगी हुई हैं. फराह ने बताया कि घर में लगभग 30 पेंटिंग्स लगी हैं.
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घर का किचन भी काफी मॉड्यूलर है. इसे काफी लग्जरी इंटीरियर के साथ डिजाइन किया गया है.
घर का किचन भी काफी मॉड्यूलर है. इसे काफी लग्जरी इंटीरियर के साथ डिजाइन किया गया है.
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घर का एक रूम बेहद ही शानदार है. जहां बड़ी सी टीवी लगी है और कई साउंड स्पीकर्स भी रखे हैं. इस रूम में एक शानदार पेंटिंग भी लगी है.
घर का एक रूम बेहद ही शानदार है. जहां बड़ी सी टीवी लगी है और कई साउंड स्पीकर्स भी रखे हैं. इस रूम में एक शानदार पेंटिंग भी लगी है.
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फराह, माधुरी और उनके पति नेने ने एक साथ बैठकर खाना एंजॉय किया.
फराह, माधुरी और उनके पति नेने ने एक साथ बैठकर खाना एंजॉय किया.
Published at : 12 Oct 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit

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