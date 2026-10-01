Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम 3' 49 करोड़ के पार, प्री-सेल्स में तोड़े 'बॉर्डर 2' समेत 2026 की 13 फिल्मों के रिकॉर्ड्स

'दृश्यम 3' 49 करोड़ के पार, प्री-सेल्स में तोड़े 'बॉर्डर 2' समेत 2026 की 13 फिल्मों के रिकॉर्ड्स

Drishyam 3 Pre Sales BO Collection: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. इसने प्री-सेल्स में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 01 Oct 2026 08:35 PM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन और श्रिया सरन एक बार फिर से सालगांवकर बनकर स्क्रीन वापसी करने वाले हैं. फैंस को भी उनकी फिल्म 'दृश्यम 3' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. अजय देवगन का कहना है कि 'दृश्यम' के इस त्रिक्वल में कनक्लूजन है और इसके बाद अभी फिल्म बनेगी या नहीं ये कोई नहीं जानता है. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. ऐसे में इसने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज से पहले ही बंपर कमाई कर डाली है. 

दरअसल, 'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग 27 सितंबर को शुरू हुई और अब तक इसे 5 दिन हो गए हैं. इन 5 दिनों में फिल्म ने प्री-सेल्स में धड़ल्ले से टिकट बेचे हैं और एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बना दिए. ऐसे में अब फिल्म ने 2026 की 13 फिल्मों के प्री सेल्स रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. इसने 'बॉर्डर 2' जैसी फिल्म के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
नुसरत भरूचा का बाली में हुआ एक्सीडेंट, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज
नुसरत भरूचा का बाली में हुआ एक्सीडेंट, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की ओपनिंग वीकेंड पर 100 करोड़ से ज्यादा कमाई तय, एडवांस बुकिंग में जमकर छाप रही नोट
'दृश्यम 3' की ओपनिंग वीकेंड पर 100 करोड़ से ज्यादा कमाई तय, एडवांस बुकिंग में जमकर छाप रही नोट
बॉलीवुड
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
बॉलीवुड
स्वरा भास्कर बोलीं- नशे में धुत डायरेक्टर खटखटाता रहा था दरवाजा, कहा- 'वो मुझे...'
स्वरा भास्कर बोलीं- नशे में धुत डायरेक्टर खटखटाता रहा था दरवाजा, कहा- 'वो मुझे...'

'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग में कमाई

सैकनिल्क के अनुसार, खबर लिखे जाने तक 'दृशयम 3' ने एडवांस बुकिंग में 49.35 करोड़ का कलेक्शन ब्लॉक सीट के साथ कर लिया है. वहीं बिना ब्लॉक सीट के फिल्म का कलेक्शन 39.13 करोड़ हो चुका है.  फिल्म के लिए 14.68 लाख टिकट्स भी अब तक बिक चुके हैं. इसे 43,651 शोज मिले और इस पर 15% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है. 

इसी के साथ ही इसने 'धुरंधर 2' का भी हिंदी रिकॉर्ड तोड़ दिया. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने हिंदी में 11.99 लाख टिकट बेचे थे, जो कि 'दृश्यम 3' से कम हैं. इसकी प्री सेल्स में हिंदी में कमाई 47.99 करोड़ रही थी.

यह भी पढ़ें: स्वरा भास्कर बोलीं- नशे में धुत डायरेक्टर खटखटाता रहा था दरवाजा, कहा- 'वो मुझे...'

इसके अलावा अगर 'दृश्यम 3' के बाकी दिनों के कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने दूसरे दिन 24.50 (ब्लॉक सीट के साथ) और 17.39 करोड़ (7 लाख टिकट बेचे), तीसरे दिन 17.03 करोड़ (ग्रॉस- ब्लॉक सीट के साथ), 10.82 करोड़ (4.42 लाख टिकट बेचे), चौथे दिन, 7.17 करोड़ (ब्लॉक सीट के साथ), 4.19 करोड़ (1.84 लाख टिकट बेचे) और पांचवे दिन 2.57 करोड़ (ब्लॉक सीट के साथ), 1.07 करोड़ (62,820 टिकट्स बेचे) का कलेक्शन किया था.

प्री-सेल्स में 2026 की 13 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

1. धुरंधर 2- 11.99 लाख
2. बॉर्डर 2- 1.35 लाख
3. कॉकटेल 2- 70 हजार
4. वेलकम टू द जंगल- 12 हजार
5. अल्फा- 35 हजार
6. ओ रोमियो- 33 हजार
7. भूत बंगला- 32 हजार
8. है जवानी तो इश्क होना है- 30 हजार
9. चांद मेरा दिल- 26.5 हजार
10. मर्दानी 3- 19.150 हजार
11. पति पत्नी और वो दो- 13 हजार
12. पेद्दी- 5 हजार
13. एक दिन- 2900

टॉप 10 ओपनर्स में 9 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

इसके अलावा 'दृश्यम 3' ने ओपनिंग डे पर कमाई से पहले ही टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री मार ली है, जिसने 2026 में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है. इसमें 'बॉर्डर 2' समेत 9 फिल्मों के नाम शामिल हैं, जिनके 'दृश्यम 3' ने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. देखिए लिस्ट...

धुरंधर 2- 140 करोड़
दृश्यम 3- 49.35 करोड़
बॉर्डर 2- 32.1 करोड़
आवारापन 2- 23.4 करोड़
वेलकम टू द जंगल- 19.4 करोड़
भूत बंगला- 18.31 करोड़
धमाल 4- 15.5 करोड़
कॉकटेल 2- 14.1 करोड़
अल्फा- 9.25 करोड़
ओ रोमियो- 9.01 करोड़
है जवानी तो इश्क होना है- 8.65 करोड़

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
नुसरत भरूचा का बाली में हुआ एक्सीडेंट, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज
नुसरत भरूचा का बाली में हुआ एक्सीडेंट, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की ओपनिंग वीकेंड पर 100 करोड़ से ज्यादा कमाई तय, एडवांस बुकिंग में जमकर छाप रही नोट
'दृश्यम 3' की ओपनिंग वीकेंड पर 100 करोड़ से ज्यादा कमाई तय, एडवांस बुकिंग में जमकर छाप रही नोट
बॉलीवुड
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
बॉलीवुड
स्वरा भास्कर बोलीं- नशे में धुत डायरेक्टर खटखटाता रहा था दरवाजा, कहा- 'वो मुझे...'
स्वरा भास्कर बोलीं- नशे में धुत डायरेक्टर खटखटाता रहा था दरवाजा, कहा- 'वो मुझे...'
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: कबीर-मायरा का बड़ा कदम! घर से भागकर आए मुंबई, तलाश में दर-दर भटके अभिरा-अरमान
Bollywood News: अक्टूबर में फिल्मों का महा क्लैश, स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस गरम (01.10.26)
पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फ्लाईदुबई घटना के बाद कैसे एक्शन में आया इजरायल और भेजे फाइटर जेट..., राजदूत ने बताया
फ्लाईदुबई घटना के बाद कैसे एक्शन में आया इजरायल और भेजे फाइटर जेट..., राजदूत ने बताया
पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'
पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'
क्रिकेट
बदल जाएगा टेस्ट मैच की गेंद का रंग! ICC ने बनाया बड़ा प्लान
बदल जाएगा टेस्ट मैच की गेंद का रंग! ICC ने बनाया बड़ा प्लान
बॉलीवुड
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
इंडिया
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
ट्रेंडिंग
गुमशुदा पत्नी को सामने देख फूट-फूटकर रोया पति, वीडियो देख इंटरनेट इमोशनल
गुमशुदा पत्नी को सामने देख फूट-फूटकर रोया पति, वीडियो देख इंटरनेट इमोशनल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget