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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बहुत मोटी हो, हीरोइन कैसे बनेगी ये', राधिका मदान ने झेला बॉडी शेमिंग का दर्द

'बहुत मोटी हो, हीरोइन कैसे बनेगी ये', राधिका मदान ने झेला बॉडी शेमिंग का दर्द

बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका मदान ने खुलासा किया है कि करियर की शुरुआत में उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा था. फिल्म 'पटाखा' के लिए 15 किलो वजन बढ़ाने के बाद उन्हें मोटा कहकर ताने दिए गए.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 12 Oct 2026 04:30 PM (IST)
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एक्ट्रेस राधिका मदान ने फिल्म 'शिद्दत' से खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब हाल ही में राधिका ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा था.  एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वजन बढ़ने पर उन्हें मोटा कहकर ताने दिए गए और इसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ा.

राधिका ने बताया कि लोग कहते थे कि वो बहुत मोटी हैं. हीरोइन कैसे बनेंगी. 

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'ये हीरोइन कैसे बनेगी?'
राधिका ने बताया, 'फिल्म 'पटाखा' के लिए मैंने 15 किलो वजन बढ़ाया था. इसके बाद मैं 'शिद्दत' और 'अंग्रेजी मीडियम' की शूटिंग के दौरान वजन घटा रही थी. उस वक्त मुझसे कहा गया कि मैं बहुत मोटी हूं. लोग कहते थे, 'ये हीरोइन कैसे बनेगी?' मैं लगातार वजन घटाती रही और एक के बाद एक फिल्मों की शूटिंग करती रही. धीरे-धीरे मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई. इसका असर मेरी हेल्थ पर पड़ने लगा, जिसके बाद मैंने ब्रेक लेने का फैसला किया.'

बहुत मोटी हो, हीरोइन कैसे बनेगी ये', राधिका मदान ने झेला बॉडी शेमिंग का दर्द

एक्ट्रेस ने कहा, 'पहले मैं बहुत मोटी थी, अब बहुत पतली हो गई थी और इन दोनों के बीच मेरी हालत ऐसी थी कि मैं कहीं की नहीं रह गई थी. मैंने खुद से पूछा कि मैं लोगों को खुश करने की कोशिश क्यों कर रही हूं, जबकि वे कभी खुश होने वाले ही नहीं हैं? इसके बाद मैंने शरीर का कोई खास साइज पाने के पीछे भागने के बजाय खुद को स्वस्थ महसूस करने पर ध्यान देना शुरू किया.'

लड़कियों पर होता है प्रेशर
एक्ट्रेस ने बताया, 'लड़कियों पर ये प्रेशर होता है कि उन्हें कैसा दिखना चाहिए और उनके शरीर का सही साइज क्या होना चाहिए. अगर आप फिट नहीं है, तो माना जाता है कि आपमें कुछ कमी है. ये सोच बचपन से ही बन जाती है क्योंकि हम ऐसी महिलाओं को सिर्फ़ मैगज़ीन के कवर पर ही देखते हैं. इसलिए, अगर मैं क्लासरूम में बैठी हूं और मेरी आइब्रो जुड़ी हुई हैं या चेहरे पर थोड़े बाल हैं, तो मुझे कभी भी खुद में कोई कमी महसूस नहीं होगी क्योंकि मैं वो आदर्श महिला नहीं हूं. हमें ये समझना होगा कि परफेक्ट महिला की ये इमेज हमारे दिमाग में बिठाई गई है.'

बहुत मोटी हो, हीरोइन कैसे बनेगी ये', राधिका मदान ने झेला बॉडी शेमिंग का दर्द

राधिका ने आगे कहा, 'मुझे खुद से प्यार करने का आइडिया थोड़ा घिसा-पिटा लगता है, लेकिन आपको खुद को अपनाना चाहिए और मजे करने चाहिए. अपनी अनोखी खूबियों को पहचानें. स्कूल के दिनों में मेरी आइब्रो जुड़ी हुई थीं और मेरे शरीर पर काफी बाल थे, लेकिन मेरे माता-पिता का रवैया बहुत पॉजिटिव था. उन्होंने मेरा इतना हौसला बढ़ाया कि मुझे लगा भले ही लोग न समझें, पर मैं खूबसूरत हूं.'

 राधिका मदान का वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो राधिका हालिया रिलीज सीरीज 'लस्ट स्टोरीज 3' में नजर आई थी. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 12 Oct 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
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