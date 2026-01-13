चाय की टपरी से ब्रांड एम्बेसडर तक, 7 रुपये की चाय ने डॉली चायवाला को बनाया स्टार

इंटरनेट पर सनसनी बनने से पहले, सुनील पाटिल जो आज डॉली चायवाला के नाम से मशहूर हैं, नागपुर के सदर इलाके की एक चाय की टपरी पर काम करने वाला आम लड़के थे. उनके पास पैसे कम थे और मौके भी कम, पढ़ाई पूरी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक बात थी काम को अलग अंदाज में करने की कला. सिर्फ 7 रुपये और एक केतली के साथ सुनील ने चाय बनानी शुरू की. यही शुरू हुआ डॉली चायवाला का सफर.

डॉली सिर्फ चाय नहीं बनाता थें, वो उसे एक परफॉर्मेंस की तरह परोसता थें. हाथों के हाव-भाव, ढेर सारा स्टाइल और अलग अंदाज़ के साथ हर कप चाय में मनोरंजन था. वो साउथ इंडियन फिल्मों के हीरोज और जॉनी डेप के जैक स्पैरो से इंस्पिरेशन लेकर एक ऐसा अंदाज पेश करता थें, जिसे ग्राहक अनदेखा नहीं कर सकते थे. उन्होनें एक इंटरव्यू में कहा था, 'हर कप चाय एक परफॉर्मेंस थी,' इसका मतलब था कि छोटा काम भी बड़े अंदाज में किया जा सकता है.

रातों-रात बने स्टार

साल 2024 में चीजें बदल गईं. एक छोटा वीडियो वायरल हुआ जिसमें डॉली माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को चाय परोसता दिखें. रातों-रात उनकी छोटी टपरी चर्चा का विषय बन गई. लोग डॉली की टपरी पर लाइन लगाने लगे और सोशल मीडिया ने उन्हें इंडिया का सबसे स्टाइलिश चायवाला बना दिया. ये सिर्फ वायरल वीडियो नहीं, बल्कि उनके करियर की शुरुआत बन गया.

वायरल चेहरे से ब्रांड एंबेसडर तक

कुछ समय बाद, डॉली ने ऐसा कर दिखाया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. वो Windows 11 के ब्रांड एंबेसडर बन गए. डॉली केवल मशहूर होने तक ही नहीं रुके. उन्होंने अपनी पहचान को दृष्टि में बदला. डॉली की टपरी अब एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेंचाइजी मॉडल में बदल गई, जिसमें चाय की छोटी गाड़ियां, स्टोर और फ्लैगशिप कैफे शामिल हैं. जब फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन खुले, सिर्फ 48 घंटे में 1,600 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, जो ब्रांड में भरोसे को दर्शाता है. उनका लक्ष्य स्पष्ट था – नागपुर की टपरी को पूरे देश में फैलाना.

लाखों में हैं नेटवर्थ

2025 में, डॉली चायवाला ने बिजनेस और इन्फ्लुएंसर दुनिया को चौंका दिया, जब उन्होंने बताया गया कि वो एक अपीयरेंस के लिए 5 लाख रुपये चार्ज करते हैं, जो कि 7 रूपये और केतली से शुरू करने वाले इंसान के लिए बहुत बड़ी छलांग है. वे अब भी रोजाना 350-500 कप चाय बेचते हैं, लेकिन उनकी असली कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट, डिजिटल मोनेटाइजेशन और पेड इवेंट्स से होती है.

डॉली की टपरी नागपुर के इंस्टाग्राम पर 4.9 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिससे उनकी पहुंच सिर्फ टपरी तक सीमित नहीं रही. रिपोर्ट्स के मुताबित, उनकी टोटल नेटवर्थ अब 10 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है, और इंटरनेशनल या हाई-प्रोफाइल अपीयरेंस अक्सर लक्जरी होटल बुकिंग के साथ होते हैं, जैसा कि कुवैत के एक कंटेंट क्रिएटर ने ऑनलाइन बताया.

पॉप-कल्चर आइकन बन चुके हैं डॉली

डॉली अब सिर्फ वायरल चेहरा नहीं, बल्कि पॉप-कल्चर आइकन बन चुके हैं. उन्हें मस्ती 4 के प्रमोशन में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और अफताब शिवदासानी के साथ देखा गया. इसके अलावा, उन्होंने सैक्रेड गेम्स की एक्ट्रेस एलनाज नोरौजी के साथ कंटेंट शूट किया और कॉमेडियन भारती सिंह से मुलाकात की, जिससे उनकी पहचान और भी मजबूत हुई.